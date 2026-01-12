Política

Javier Milei inauguró su nueva cuenta de X en inglés: “Long live freedom, damn it!!!”

La nueva plataforma digital busca difundir sus ideas y actividades a nivel internacional mediante contenido en inglés, incluyendo publicaciones, videos realizados con inteligencia artificial y mensajes dirigidos al público extranjero

Javier Milei abrió una cuenta oficial en inglés.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó el lanzamiento de sus redes sociales en inglés, a través de un posteo en “X”. El mismo dice: “Welcome to Javier Milei’s official english account. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!“.

En la portada, el mandatario redactó: “Javier Milei’s official English account. All about Milei, his ideas, and latest news. The world needs freedom. Long Live Freedom, damn it...!!!”.

A su vez, el texto está acompañado por un video generado con Inteligencia Artificial. Musicalizado por el tema Brown Sugar de The Rolling Stones, el General ANCAP (la versión superheróica del mandatario argentino) sirve como guía de “nuestro héroe real”.

El General ANCAP y el Presidente de la Nación, Javier Milei

En la pieza audiovisual se puede observar su propuesta de campaña sobre la eliminación de ministerios, sus reuniones con figuras como el empresario Elon Musk y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus recitales, sus actos junto a sus votantes y las tapas de los diarios en los que protagonizó la primera plana.

La representación del superhéroe libertario, llamado así por su ideología cercana al anarcocapitalismo, fue parte de la campaña de Milei, quien incluso visitó eventos y convenciones junto a la actual diputada nacional, Lilia Lemoine.

Javier Milei, en su cosplay referido al Capitan ANCAP (Captura de video)

Imagen positiva

Por otro lado, la consultora Opina Argentina publicó un estudio nacional donde se destaca que Milei mantiene una imagen positiva robusta, consolidándose como la figura política más valorada de la Argentina en el inicio del 2026. Además, La Libertad Avanza continúa siendo el espacio con mayor intención de voto, superando al peronismo.

El estudio abarcó a 3.590 habitantes de Argentina y reporta un margen de error de ±1,7 % con un nivel de confianza del 95%. Según la publicación, revelaron que la popularidad presidencial se sostiene por tercer año consecutivo, en un escenario atravesado por opiniones divididas respecto al contexto social y político.

Javier Milei es el político con mejor imagen en el país, según un estudio

La encuesta indica que Milei cuenta con 48 % de imagen positiva (compuesta de votantes que expresan una opinión “muy positiva” o “algo positiva”), frente a un 51% de opiniones negativas o muy negativas. Analizando el respaldo etario, su aprobación es mayor entre los jóvenes de 16 a 29 años con el 54 % de respaldo, mientras que en el resto de las categorías este porcentaje cae apenas diez puntos para las personas de 30 a 49 y 50 años o más.

Detrás de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se posiciona como el segundo integrante del gobierno mejor valorado. En el espectro opositor, Axel Kicillof encabeza las preferencias dentro de su espacio, erigiéndose como el dirigente opositor con mayor aprobación con el 42% y una opinión negativa del 57%.

Situación en Chubut

La provincia de Chubut enfrenta una situación crítica por la extensión de los incendios forestales, que continúan avanzando pese al esfuerzo de los brigadistas. El presidente Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales para expresar su apoyo y agradecimiento a quienes participan en las tareas de combate. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, expresó.

Un rescatista enfrenta las llamas (REUTERS/Matias Garay)

El avance del fuego ya afectó cerca de 12.000 hectáreas, con daños en bosques implantados, áreas nativas y matorrales en regiones como Puerto Patriada y El Hoyo, según el reporte más reciente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. El gobierno de Chubut informó que la superficie dañada duplica la reportada el sábado anterior.

Milei también destacó el trabajo de los brigadistas, bomberos y voluntarios que participan en los operativos, a los que se sumaron 63 brigadistas de la provincia de Córdoba y 15 integrantes de la BNNEA del SNMF–AFE, alcanzando un total de 78 nuevos efectivos. El presidente agradeció a quienes colaboraron para que los recursos lleguen a las zonas más afectadas.

