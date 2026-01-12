Política

El papa León XIV se reunió con el Cardenal Vicente Bokalic y fue invitado a visitar la Argentina

El sumo pontífice recibió al Arzobispo de Santiago del Estero y Primado del país en el Vaticano. Los temas que hablaron en el encuentro

El papa León XIV recibió el pasado 7 de enero en el Vaticano al Cardenal Vicente Bokalic, Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina, en una reunión donde, entre otros temas, se habló de la posibilidad que el sumo pontífice visite el país en el corto plazo.

La reunión tuvo lugar en una sala contigua al Aula Pablo VI y se extendió durante 30 minutos, según informó la Arquidiócesis de Santiago del Estero, que también compartió imágenes del encuentro. Allí, uno de los principales puntos del encuentro tuvo que ver con la descripción de la realidad pastoral, la situación de las parroquias y la historia de esta iglesia reconocida como la Primada de la Argentina.

De acuerdo a la comunicación oficial de la Arquidiócesis, el Cardenal Bokalic compartió con el papa León XIV un panorama detallado sobre la situación pastoral de Santiago del Estero, la evolución de las parroquias y la importancia histórica que la diócesis tiene desde su reconocimiento como Primada, proceso iniciado durante el pontificado de Francisco. El sumo pontífice, según la misma fuente, manifestó conocer en profundidad el camino que condujo a este reconocimiento e hizo hincapié en los desafíos actuales de la arquidiócesis, con especial atención a la disminución de vocaciones sacerdotales y religiosas.

Durante el diálogo, el Papa alentó la continuidad del diaconado permanente en la región y expresó su respaldo al plan pastoral diocesano, estructurado en torno a tres ejes fundamentales: misión, juventud y sinodalidad. Según la Arquidiócesis de Santiago del Estero, León XIV subrayó el valor de la misión como pilar del trabajo pastoral, en línea con la orientación impulsada durante el pontificado de Francisco. El interés por las problemáticas que afectan a la juventud fue uno de los temas centrales de la conversación. El cardenal Bokalic expuso al pontífice los proyectos implementados para acompañar a los jóvenes ante la falta de oportunidades, la crisis de sentido, las pobrezas estructurales y el drama de las adicciones. En ese marco, el Papa manifestó su apoyo a las iniciativas diocesanas y alentó a perseverar en la tarea de acompañamiento y contención.

Otro aspecto abordado en la audiencia fue la dimensión vocacional y la importancia de la formación permanente del clero. Según el comunicado oficial, el Papa reconoció la relevancia de las iniciativas que la arquidiócesis lleva adelante para acompañar a los sacerdotes en este tiempo, considerado significativo para la vida de la Iglesia argentina, y valoró el esfuerzo por fortalecer la identidad y el compromiso pastoral del presbiterio local.

Al finalizar el encuentro, el Cardenal Bokalic extendió una invitación formal al Papa León XIV para que visite la Argentina y, en particular, la Arquidiócesis de Santiago del Estero. El sumo pontífice, según lo informado por la arquidiócesis el 9 de enero, expresó su agrado por la invitación y manifestó que la posibilidad de viajar al país está siendo considerada en su agenda. Esa respuesta fue interpretada como un gesto de apertura y cercanía hacia la comunidad argentina.

En tanto, desde la Oficina de Prensa del Vaticano confirmó la realización de la audiencia y ratificó que, como es habitual en este tipo de encuentros privados, no se difundieron detalles adicionales sobre el contenido de la conversación.

El antecedente más reciente que vincula al Papa León XIV con la región se remonta a noviembre de 2025, cuando antes de iniciar su viaje a Turquía y Líbano, el pontífice mencionó públicamente su interés en volver a América Latina y visitar lugares emblemáticos como el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México, junto con Uruguay, Argentina y Perú. Este marco refuerza las expectativas sobre la posibilidad de una futura visita papal al país sudamericano.

La reunión en el Vaticano se inscribe en un contexto de cambios recientes en la Iglesia argentina. En julio de 2024, el Papa Francisco trasladó la sede primada de Argentina de Buenos Aires a Santiago del Estero, en reconocimiento histórico a la primera diócesis del país, aunque sin generar modificaciones jurisdiccionales en la organización eclesial nacional. Este hecho fue destacado durante la conversación entre Bokalic y León XIV, y según la información oficial, el Papa valoró el proceso y se mostró especialmente atento a las implicancias pastorales que supone ese reconocimiento para la vida de la Iglesia.

