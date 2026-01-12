Contrapunto entre Villarruel y el Gobierno: aseguran que pidió un helicóptero para sobrevolar los incendios en el sur y se lo negaron

El presidente Javier Milei junto a la vice Victoria Villarruel (TOMAS CUESTA / AFP)

El cambio de año trajo aparejado un nuevo capítulo en la interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se encuentra en viaje a la provincia de Chubut, azotada por el incendio forestal que afectó a más 3500 hectáreas de bosques nativos. Desde la administración libertaria aseguraron a Infobae que la Agencia Federal de Emergencia (AFE) recibió una solicitud para disponer de un helicóptero que le permitiera a la titular del Senado sobrevolar la zona y que fue rechazada por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, desde el entorno de la Vice desmienten la existencia del pedido.

“Los helicópteros están destinados a la emergencia, a las urgencias, no a sacarse fotos porque además no es solo apagar el fuego, hay toda una estructura de emergencias. No podemos ocupar recursos para otros fines”, argumentó a Infobae una fuente inobjetable con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, desde la cartera que lidera Alejandra Monteoliva precisaron que todos los recursos, en especial los aéreos, “están abocados a tareas operativas”. Según revelaron en la administración libertaria, el mandatario bajó la línea de “no entorpecer el trabajo de los bomberos y brigadistas ante este tipo de tragedias”, por lo que evitarán cualquier accionar que no sea asistir a los principales involucrados en la tarea. “No sirve de nada que un político se vista de guerra, sobrevuele la zona, cuando hay gente trabajando abajo. Victoria quiere ir en contra de la línea. No le vamos a dar absolutamente nada”, subrayó un funcionario a este medio.

Desde el círculo de Villarruel rechazaron la existencia del pedido que le atribuyen en Balcarce 50 y aseguran que la Vice se encuentra de vacaciones y que visitó previamente Río Colorado. “No es verdad. No pidió absolutamente nada”, reafirmaron. Además, remarcan que el mandatario hizo uso de la Inteligencia Artificial para hablar del tema mientras permanece en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteo del presidente Javier Milei en su cuenta de X

En los últimos días, la vicepresidenta se mostró preocupada por la situación que atraviesa la provincia que lidera Ignacio Torres e incluso compartió algunos mensajes de distintos usuarios que hablaban de “insuficiente asistencia estatal”. Con la idea de conocer el Parque Nacional Los Alerces, la titular del Senado se trasladó al sur de la provincia y tiene planes de entrevistarse con el intendente, Danilo Hernández Otaño.

No es la primera vez que la Vice hace eco de los incendios en la Patagonia. En enero del año 2024, expuso lo que denominó como “incendios intencionales que ocurren en las zonas más ricas de la Patagonia”, aunque aclaró que no tiene intervención directa en el combate al fuego ni en el Presupuesto. “Sigo atentamente lo que ocurre, me comunico con los afectados y ofrezco mi silencio para no hacer ruido en las decisiones que de mí no dependen”, supo precisar en aquel entonces.

Desde Casa Rosada garantizan que la titular del Senado solicitó el uso de un helicóptero para sobrevolar la zona, y que la AFE, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional que da respuesta y coordinación ante emergencias, declinó el pedido. Algo del estilo dejó entrever el secretario de Medios y Comunicación, Javier Lanari, quien publicó en su cuenta de X un mensaje sin referenciar a Villarruel que fue compartido por el propio Milei. “La prioridad ante las tragedias es, siempre y en todo lugar, no obstruir ni entorpecer el trabajo de los héroes que salvan vidas. Hay quienes sólo piensan en sacar rédito personal ante las desgracias. Caranchos políticos...”, sentenció desde su cuenta de X.

El vínculo entre Villarruel y el Poder Ejecutivo es prácticamente nulo y en los últimos meses se tensó aún más luego de que la vicepresidenta resistiera el ingreso al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la Cámara de Senadores para dar el presente en la jura de los nuevos senadores de La Libertad Avanza entre los que destacaban la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se vio obligada a intervenir.

Los funcionarios del Ejecutivo saludan desde uno de los palcos a la flamante senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich ante la mirada atenta de Victoria Villarruel (Presidencia)

Con el desembarco de la exfuncionaria en la Cámara Alta, la titular del Senado retomó el diálogo con la Casa Rosada que la resiste y la acusa de querer construir una alternativa al mandatario libertario pese a haber sido electa como compañera de fórmula. Por orden del Presidente, Villarruel también quedó afuera del aumento salarial que alcanzó a ministros, directos, secretarios y subsecretarios tras argumentar que fue de las pocas elegidas por la sociedad.

Al cierre de diciembre, la vicepresidenta expuso la nulidad en los fondos proyectados para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, de los que depende el funcionamiento de la Cámara de Senadores. “Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, cuestionó Villarruel. Si bien en la administración libertaria aseguraron que se trató de “un error” que subsanaría el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la reasignación de partidas, en el Senado hablan de una “decisión política” para afectar a la titular del Senado.