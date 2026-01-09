Quiénes son los jefes sindicales que en 2026 arriesgarán su liderazgo en una serie de elecciones decisivas

Armando Cavalieri, Abel Furlán, Andrés Rodríguez, Roberto Fernández, José Luis Lingeri y Carlos Acuña

Luego de un 2025 en el que hubo una renovación parcial de titulares de algunos gremios clave, este año habrá una nueva tanda de elecciones sindicales en la que se pondrá en juego el liderazgo de dirigentes como Armando Cavalieri (Comercio), Abel Furlán (UOM), Roberto Fernández (UTA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Julio Piumato (judiciales), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Pablo Biró (pilotos) y Beto Pianelli (metrodelegados), entre otros.

Los comicios más cruciales tendrán lugar en el Sindicato de Comercio de Capital, de unos 50 mil afiliados, en los que Cavalieri (que cumple 90 años en febrero) se presentará para otra reelección en el cargo que desempeña desde 1985. Volverá a estar secundado por su delfín Carlos Pérez, que preside la poderosa obra social Osecac, una fórmula que, según fuentes del gremio, “garantiza la unidad interna”.

En la vereda de enfrente, se está preparando nuevamente para competir el opositor Ramón Muerza, quien perdió por amplio margen las últimas elecciones en el sindicato mercantil porteño, en 2022: con una participación récord del 45,5% de 55.000 afiliados, Cavalieri le ganó con el 70% de los votos (14.547 contra 6482).

Armando Cavalieri y Carlos Pérez (a la derecha), en un plenario del Sindicato de Comercio

Los otros comicios importantes del año serán los que tendrá en marzo la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde su líder, Abel Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección tras haberlo desplazado hace cuatro años a Antonio Caló de la jefatura del sindicato junto con otras seccionales rebeldes.

Ahora, con una fuerte crisis de la actividad metalúrgica y de los salarios del sector, Furlán deberá sortear el malestar de seccionales disidentes que cuestionan su estilo y su gestión, pero la peor noticia para el jefe de la UOM es que, como titular de la Seccional Zárate-Campana, en las elecciones que se harán del 2 al 4 de marzo de 2026 en todas las seccionales, el oficialismo que encabeza competirá en su pago chico con una lista opositora liderada por su ex aliado Angel Derosso.

Será la primera vez en 30 años que habrá nómina disidente en Zárate-Campana y lo que suceda en la votación incidirá en la elección de la conducción nacional de la UOM, que se hará de manera indirecta tras los comicios en las 54 seccionales de todo el país.

Abel Furlán, titular de la UOM

Otros jefes sindicales de peso que buscarán su reelección son Andrés Rodríguez en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en medio de las reformas en el Estado que lleva adelante Javier Milei; José Luis Lingeri en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), en un año en el que se acelerará la privatización de AYSA; Julio Piumato en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y Carlos Acuña en el sindicato de estaciones de servicio (SOESGyPE), que es el único en duda sobre su continuidad: tiene problemas de salud y si diera un paso al costado podría sucederlo su hijo y secretario adjunto, Carlos Acuña Jr.

Andrés Rodríguez, líder de UPCN

En 2026 también habrá otros líderes sindicales ratificados en sus puestos como Héctor Daer al frente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que el año pasado dejó la titularidad de ATSA Buenos Aires, y Gerardo Martínez en la UOCRA nacional, cuyo mandato fue revalidado en 2025 en los comicios de la Seccional Capital del sindicato, en una jornada en la que también se votó en las 50 seccionales de todo el país y se impusieron las conducciones enroladas en el oficialismo de la Lista Blanca.

En el sector aeronáutico tampoco se esperan sorpresas: Pablo Biró irá por otro mandato en las elecciones de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y lo mismo buscará Rubén Fernández en la votación en la Unión del Personal Superior Aeronáutico (UPSA).

El titular de la UTA, Roberto Fernández (Foto: Luciano González)

En la misma actividad fue reelegido en 2025 el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, y en las elecciones de 2027 proyecta su continuidad el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey.

Otra elección importante se dará en la Unión Tranviarios Automotor (UTA): su secretario general, Roberto Fernández, de 81 años, tenía una dura oposición encabezada por Miguel Bustinduy, quien tomó la sede del gremio en diciembre de 2019, pero, tras perder las elecciones de 2022, rompió con la organización y creó otro sindicato, la Unión de Conductores (UCRA).

En la UTA aseguran que Fernández aún no decidió si buscará la continuidad en el cargo que ejerce desde 2008, pero hablan de su cansancio por la crisis de la actividad ante el ajuste de los subsidios a los colectivos, además de haber quedado aislado en el plano político-sindical tras su decisión de no sumarse a la nueva CGT.

José Luis Lingeri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias (Foto: NA)

Tampoco hay pistas aún de qué hará la dupla que conforman Beto Pianelli y Néstor Segovia como secretario general y secretario adjunto de los Metrodelegados: las elecciones se harían en diciembre y, si van por la reelección, intentarán mejorar los resultados de la votación de hace cuatro años, donde ganaron con el 59,1% de los votos, pero la opositora lista Multicolor, de la izquierda dura, obtuvo el 40,9% de los sufragios y se impuso en dos de las seis líneas del subte, la B y la C.

El dato distinto lo aportarán los comicios que tendrán lugar este año en SEducA (Sindicato de Educadores Argentinos), de 2500 afiliados: su titular, Facundo Lancioni Kaprow, procurará una nueva reelección en este gremio porteño que puso un pie en el territorio bonaerense, con un perfil muy distinto de sus colegas: es un crítico de la CGT que critica los paros docentes (“destruyen al sistema educativo”, afirma) y hoy sintoniza con Javier Milei, mientras mantiene una histórica buena relación con el gobierno porteño.

“Mi prioridad siempre es garantizar todos los días de clases y siempre estaré coincidiendo con los espacios políticos que quieren lo mismo, como hoy es La Libertad Avanza”, señaló a Infobae.