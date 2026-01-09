Política

Macri compartió el mensaje de un venezolano que defendió la captura de Maduro y la intervención de EEUU

El expresidente se hizo eco de una carta pública que, además, cuestiona a quienes critican la intervención “desde la comodidad de su sofá en un país democrático y con supermercados llenos”

Guardar
Mauricio Macri sobre Venezuela

El expresidente Mauricio Macri compartió en las últimas horas un video que difundió el mensaje de un ciudadano venezolano en el exilio, donde defiende el operativo de EEUU en Caracas que terminó con la detención del dictador Nicolás Maduro y cuestiona a quienes criticaron la intervención “desde la comodidad de su sofá en un país democrático y con supermercados llenos”.

La pieza audiovisual fue emitida en el programa “Edición Especial”, conducido por el periodista peruano Diego Acuña. El exmandatario ya se había referido a la situación de Maduro el pasado sábado a través de sus redes: “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

El expresidente Mauricio Macri (NA)
El expresidente Mauricio Macri (NA)

Ahora, en esta oportunidad, se hizo eco de la carta pública que se reproduce a continuación:

“A ver, queridos preocupados de última hora, sabemos que ven una noticia sobre Estados Unidos, escuchan la palabra intervención y automáticamente activan el modo imperialismo, colonialismo, desde la comodidad de su sofá, en un país democrático y con supermercados llenos. Pero antes de dictar cátedra en Twitter, respiren, siéntense, escuchen”, comenzó.

Para nosotros, venezolanos, esto no va de geopolítica, de salón ni de debates teóricos, va de sobrevivir. Por primera vez en veintisiete años sentimos que alguien hizo algo. No que lo debatió, no que lo condenó, no que lo evaluó. Lo hizo. No estamos celebrando la guerra, estamos celebrando la posibilidad, remota pero real, de que termine la pesadilla”, añadió.

El relato continúa: “Les dejamos una explicación con peras, manzanas y un poquito de memoria histórica: uno, la falacia del experto de sofá o el eterno ‘¿y tú qué hubieras hecho?’. Siempre aparece alguien diciendo que ‘la violencia no es la vía’ o que ‘las cosas se deben resolver por la vía democrática’. Suena bonito, suena civilizado, suena académico, pero permíteme preguntarte algo sinceramente y sin sarcasmo. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? No me digas lo que no harías. Dime la alternativa realista. ¿Elecciones? Las hubo, varias, y se robaron todas. ¿Diálogo? Fueron años de diálogos, mediaciones, mesas, foros, encuentros. Mientras dialogábamos, ellos encarcelaban, torturaban y compraban más fusiles. ¿Presión internacional? Hubo sanciones, denuncias, informes de la ONU. ¿Resultado? Cero".

“La verdad incómoda es esta. Si fuera por muchos de ustedes, desde su distancia moralmente cómoda, no se hubiera hecho nada. Y mientras tanto, se nos fue la juventud, se nos fue el país, se nos fue la vida. Y no, tu título universitario no te pone por encima del dolor de un pueblo. Tu doctorado no resucita a los ejecutados. Tu neutralidad no alimenta a un niño hambriento”, amplió.

“‘Vienen a robarse el petróleo’, dicen por otro lado. Spoiler: ya se lo estaban robando. Cada vez que pasa algo en Venezuela aparece el argumento comodín: ‘Es que van por el petróleo’. Vamos a hablar claro, el petróleo ya se lo estaban llevando. Rusos, chinos, iraníes, cubanos. Y no vinieron para hacer turismo cultural. La diferencia es que antes lo saqueaban, destruían PDVSA, exprimían el país y aun así el venezolano seguía pobre, hambriento y reprimido. ¿Que ahora también hay intereses económicos? Claro que los hay. El mundo funciona así desde que existe la humanidad. Y aun así, desde el dolor más crudo, muchos venezolanos pensamos: ‘Si la condición para recuperar la libertad es que se queden con parte del petróleo, pues que se lo queden’“, completó.

“¿De qué sirve que el petróleo sea nuestro si el pueblo muere de hambre en su propio país? La riqueza nacional no es riqueza si solo enriquece a un tirano. ¿Dónde está toda esa preocupación antes? Aquí es donde ya uno no sabe si reír o llorar. Durante años se desplomó la producción petrolera. Cerraron empresas, industrias, fábricas, colapsó el sistema de salud... y del mundo progresista sensible hubo cero. Silencio. Más de ocho millones de venezolanos caminando por selvas, huyeron por caminos, fronteras, madres pariendo en carreteras, niños durmiendo en terminales. Y hubo silencio. Hubo presos políticos, torturas, desapariciones, persecución, adolescentes golpeados, estudiantes asesinados, periodistas encarcelados. Y hubo silencio. Pero ahora sí aparecen defensores de la soberanía, analistas de escritorio, filósofos del pacifismo selectivo, preguntando: ‘¿Y por qué se meten ahora?’“, se preguntó.

“Porque cuando gritamos solos, nadie escuchó. Y ahora que el pueblo venezolano respira esperanza, resulta que ahora sí opinan. Las matemáticas de la empatía, para el que aún no lo entiende, antes de opinar sobre Venezuela, lean estos números sin mirar hacia otro lado: 36.800 víctimas de tortura, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 18.305 presos políticos, 90% de un país sumido en la pobreza, hospitales sin insumos, niños desnutridos, abuelos buscando comida en la basura. Esto no es un debate ideológico, es una tragedia humana. Y si lo decimos sin miedo, entre soberanía con tortura e intervención con esperanza, preferimos la segunda mil veces. Porque la verdadera pérdida de soberanía no es que intervenga otro país, es que tu propio gobierno te trate como enemigo (...). No celebremos la guerra, celebramos la posibilidad de volver a ser país, de volver a reunirnos, de volver a vivir”, finalizó.

Temas Relacionados

venezuelanicolás maduroMauricio Macriúltmas noticias

Últimas Noticias

La UIF dispuso el congelamiento administrativo de activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva

A partir de un decreto publicado esta semana, el organismo comandado por Paul Starc aplicó por primera vez esta medida

La UIF dispuso el congelamiento

Quiénes son los jefes sindicales que en 2026 arriesgarán su liderazgo en una serie de elecciones decisivas

Armando Cavalieri, Abel Furlán, Andrés Rodríguez, Roberto Fernández, José Luis Lingeri y Pablo Biró serán algunos de los dirigentes que buscarán su continuidad en los comicios gremiales de este año

Quiénes son los jefes sindicales

Prefectura tuvo que reforzar la custodia del venezolano detenido en Corrientes, sospechado de ser integrante del Tren de Aragua

Sus iniciales son JFPV. Tiene 35 años, frases tatuadas en el rostro, decenas de heridas de arma blanca y una bala en el abdomen. Permanecerá hasta febrero en una dependencia de la fuerza federal bajo protocolos especiales

Prefectura tuvo que reforzar la

Continúa la motosierra: el Gobierno quiere recortar un 10% de la dotación estatal en el primer trimestre

La meta informal en áreas del Gobierno apunta a profundizar el ajuste del gasto iniciado por Javier Milei. Buscan seguir simplificando estructuras en ministerios, secretarías y organismos

Continúa la motosierra: el Gobierno

Los próximos pasos del Gobierno para blindar en el Congreso el DNU que reformó la SIDE

La oposición reclama la conformación de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de DNU, para rechazar la medida. También buscan número para sesionar en febrero

Los próximos pasos del Gobierno
DEPORTES
Las leyendas de Argentina y

Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

Tras su salida de River Plate, Jeremías Ledesma fue presentado como refuerzo de Rosario Central

Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

TELESHOW
Federico Bal contó cómo afrontó

Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto: “Quería ver qué nos pasaba”

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un teléfono japonés de

Cómo un teléfono japonés de 1999 inventó el concepto de selfie y cambió la tecnología para siempre

Acuerdo con la Unión Europea: los países del Mercosur preparan un acto de firma en Asunción

El fracaso de las “buenas” cifras

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

El Gobierno de Rodrigo Paz anunció ajustes al decreto supremo en medio de bloqueos de la Central Obrera Boliviana