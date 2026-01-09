El embajador de Estados Unidos en la Argentina ratificó el apoyo del gobierno de Trump a Javier Milei

Peter Lamelas y Javier Milei

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el apoyo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informara que la administración libertaria reintegró USD 2.500 millones que había utilizado del swap.

“Estoy orgulloso de nuestra cooperación con Javier Milei y su agenda de reformas. Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina para generar confianza, atraer inversiones y fomentar el crecimiento a largo plazo”, publicó Lamelas en sus redes sociales.

Estas declaraciones van en línea con lo que dijo Lamelas cuando entrevistado por Infobae en diciembre. Allí, en diálogo con Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América, el diplomático afirmó: “Los Estados Unidos apoyan a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente”.

El tuit de Peter Lamelas

La operación para devolver parte del swap

El Gobierno concretó la devolución de los USD 2.500 millones correspondientes al tramo activado del swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos sin afectar el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para realizar este pago, la administración de Javier Milei se respaldó en un nuevo financiamiento tomado con un organismo internacional por la misma cifra, lo que permitió honrar el compromiso asumido con la administración de Donald Trump y, al mismo tiempo, preservar los recursos del banco central.

El director de la cartera económica estadounidense, Scott Bessent, celebró el pago efectuado por Argentina y resaltó en su comunicación: “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos.” Según Bessent, esta operatoria supondrá decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense, ya que, como subrayó, “el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

El BCRA informó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre del año con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025. Estos fondos, utilizados por la parte norteamericana para adquirir pesos en el mercado local, buscaron atenuar la inestabilidad que se generó en el mercado cambiario en la previa de las elecciones legislativas. El proceso permitió reducir la incertidumbre después del triunfo oficialista y estabilizar la cotización mayorista del dólar.

Scott Bessent y Luis Caputo

El balance oficial del BCRA de la semana del 23 de diciembre de 2025 expone el mecanismo empleado: una caída de USD 2.500 millones en el rubro “Otros pasivos” —asociado directamente al swap mencionado— y un incremento equivalente bajo el concepto de “Obligaciones con organismos internacionales”. De esta manera, el equipo económico cumplió con la exigencia de Estados Unidos al refinanciar el monto y evitar una disminución de las reservas internacionales.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron la operatoria, aunque omitieron detallar la identidad del nuevo acreedor y los términos del financiamiento. Precisaron que el prestamista no fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero no revelaron la tasa de interés ni el plazo de repago, por lo que el detalle completo del acuerdo sigue sin conocerse.

Entre especialistas del mercado, circuló la versión de que el financiamiento podría provenir del Banco Internacional de Pagos (BIS), entidad con sede en Basilea, Suiza, que nuclea bancos centrales de distintos países y cuya función principal es afianzar la cooperación financiera internacional y la estabilidad monetaria. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no existía una confirmación oficial acerca de la participación del BIS en el otorgamiento de la línea crediticia que permitió saldar el tramo del swap activado con Estados Unidos.

En abril de 2024, el BCRA había culminado el pago de una deuda previa con el BIS por USD 3.117 millones contraída durante la gestión anterior. Ese pasivo fue cancelado en etapas: desde diciembre de 2023 hasta fines de febrero de 2024 se abonaron USD 1.600 millones, y posteriormente se liquidaron más de USD 1.400 millones restantes.