Javier Milei sigue de cerca lo que sucede en Venezuela y recibe a la antichavista Elisa Trotta

Luego de reunirse en Casa Rosada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el mandatario se entrevista con la defensora de Derechos Humanos

La activista antichavista Elisa Trotta (Adrián Escándar)
La activista antichavista Elisa Trotta (Adrián Escándar)

Con la actualidad de Venezuela en el centro de la escena, el presidente Javier Milei protagoniza desde la mañana una serie de reuniones que incluye un intercambio con la activista antichavista Elisa Trotta. El contacto se da luego de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien estuvo este mañana en Casa Rosada para conversar sobre la situación que vive el país caribeño y potenciar el vínculo.

Minutos antes de las 12, la defensora de derechos humanos desfiló por el Salón de los Bustos para entrevistarse con el mandatario. En los últimos días, se manifestó a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y celebró la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. “Durante años, a los venezolanos se nos dijo que esperáramos, que tuviéramos paciencia, que aceptáramos la ‘política normal’. Pero no hay nada normal en la tortura, el exilio, el silencio y el miedo. El 3 de enero se sintió como esperanza —y también como miedo—, porque regímenes como este no sueltan el poder en silencio. No queremos conflicto. Queremos volver a casa“, planteó desde su cuenta de X.

Esta mañana, Trotta visita Balcarce 50 para dar asistencia a la reunión que ocurre por estas horas y que cuenta además, con la presencia del canciller Pablo Quirno. Después de días de permanecer en la quinta de Olivos, Milei se trasladó al microcentro porteño para mostrarse activo ante la situación que atraviesa el país del Caribe, alineado al rol que adoptó la administración del republicano Donald Trump.

Por estos días, Venezuela atraviesa un proceso de transición tras la salida de Maduro que genera polémica en varios sectores a raíz del rechazo de Trump a la idea de que la opositora venezolana, María Corina Machado, lidere las riendas de la nación. En sus últimas declaraciones, el republicano evitó fijar fechas y aseguró que se hará cargo del control por un “largo” período.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fijó calendario para transición en Venezuela y prevé mantener control por un periodo "largo"

Al respecto, la ganadora del Premio Nobel de la Paz reconoció que tanto ella como Edmundo González Urrutia están en condiciones de asumir el poder, aunque aclaró que espera que “la transición sea de la forma más ordenada y pacífica posible”.

Algo similar expuso Trotta en sus últimas apariciones en los medios de comunicación al sostener que los procesos de cambios de mando no son todos iguales ni tienen la misma complejidad. “El de Venezuela es sumamente difícil, pero estamos transitando ese camino al que todavía le falta mucho. No vamos a dejar de avanzar hasta que sea total, hasta que haya democracia. Hasta la libertad“, planteó en declaraciones al canal de televisión A24.

Trotta es fundadora de la organización no gubernamental, Alianza por Venezuela, y secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD). Tiene un vasto recorrido militante contra el régimen chavista, incluso fue una de las impulsoras de la movilización de venezolanos a la Plaza del Vaticano.

Asimismo, mantuvo vínculos estrechos con ​el gobierno de Cambiemos, que reconoció su nombramiento, aunque en 2019, Alberto Fernández le retiró las cartas credenciales, y fue recibida por el expresidente Mauricio Macri en Casa Rosada. En 2015, se desempeñó como titular de Programas Institucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal.

El expresidente Mauricio Macri y
El expresidente Mauricio Macri y la ex embajadora de Venezuela en la Argentina Elisa Trota

La activista venezolana mantuvo su primer contacto con la administración libertaria en agosto del año 2024, cuando se reunió con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para pedir mayor flexibilidad a la hora de realizar trámites de residencia luego del cierre de la embajada de Venezuela en la Argentina por el quiebre de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En medio del receso vacacional de gran parte del Gabinete, el Presidente que no dudó en expresar su total apoyo a la determinación de su aliado internacional se muestra ocupado en los asuntos internacionales.

