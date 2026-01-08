En reserva, Argentina y Paraguay avanzan en la definición sobre la soberanía de 72 islas ubicadas en el río Paraguay

Javier Milei y Santiago Peña mantienen una buena relación (Foto: Reuters/César Olmedo)

El diplomático Carlos José Fleitas Rodríguez informó que la Comisión Nacional demarcadora de límites (CNDL) del Paraguay realizó tareas en la zona de las 72 islas ubicadas en el río Paraguay sobre las que Argentina y el vecino país avanzan para definir su soberanía.

Los trabajos incluyeron el sobrevuelo con drones para establecer distancias de cada isla con las costas de ambos países.

“La CNDL está haciendo un análisis sobre la situación geográfica de las islas. El fin es establecer la posición paraguaya a la hora de la discusión con nuestros pares argentinos acerca de la soberanía de 72 islas que están sobre el río Paraguay”, expresó el diplomático a medios del vecino país. Todas se encuentran deshabitadas.

El foco está puesto en dos islas en particular: Oliva y Yuquerí. Sobre este par hay “criterios encontrados con las autoridades argentinas”, subrayó Fleitas Rodríguez. El acuerdo que delimita las fronteras entre ambos países data de 1876. Ahí se fijó como premisa la adyacencia: las islas se dividirán por proximidad. Es decir: la soberanía corresponderá al país que tenga su costa más cerca.

El acuerdo que delimita las fronteras entre Argentina y Paraguay data de 1876 (Foto: AP/Jorge Sáenz)

Determinar a quién pertenecen es importante para fijar las políticas de pesca, turismo y de infraestructura -como por ejemplo, muelles- en la zona.

Fleitas Rodríguez, titular de la CNDL, realizó estas declaraciones tras reunirse con el gobernador del departamento de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón. Las dos islas en disputa están ubicadas frente a Pilar, la capital de este distrito paraguayo. Del lado argentino está el departamento Laishi, en Formosa.

¿Cómo están las relaciones entre ambos países?

El embajador descartó que exista una puja diplomática entre Argentina y Paraguay por estas islas. “Hay criterios técnicos que tenemos que poner sobre la mesa con las autoridades argentinas para saber cuáles son las directrices que se van a tomar a la hora de definir la soberanía de estas 72 islas”, indicó Fleitas Rodríguez.

En este sentido, señaló que las determinaciones finales deben tomarse sobre la base del consenso. Por eso, puntualizó que se trata de un tema “sensible” que exige que ambos gobiernos “se pongan de acuerdo”.

“Hay que hacer un estudio histórico. El tratado tiene sus años. En los comienzos, las islas estaban más cerca de una costa y luego quedaron más próximas a otra. De allí la importancia del estudio que estamos haciendo con los drones”, comentó. Esto se debe a que el curso del río, sobre todo luego de las crecientes, se va corriendo.

En este sentido, resaltó: “Hay una gran armonía en las negociaciones y las relaciones bilaterales con nuestros pares argentinos. Esta es una discusión eminentemente técnica para que los criterios puedan ser elevados a las autoridades de cada país”, reseñó.

El gobierno paraguayo está realizando estudios en la zona de las 72 islas en disputa (Foto: EFE/Nathalia Aguilar)

El funcionario guaraní destacó que la divisoria de tierras sobre los ríos Pilcomayo y Paraná ya están completadas. Y que solo restan las localizadas en el curso del Paraguay. Luego, expresó su deseo de que tenga una “pronta solución, dado el grado de amistad que une a los gobiernos del presidente Javier Milei y Santiago Peña”.

Ambos mandatarios compartieron semanas atrás la cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu (Brasil). El Presidente argentino aprovechó la ocasión para intentar sumar a su par paraguayo a la cumbre de mandatarios de derecha. La convocatoria no tiene fecha aún, pero se concretaría durante 2026 en Buenos Aires.

Los entendimientos sobre las aguas y las islas en el Alto Paraná están sostenidos en los acuerdos de 1876 y los complementarios de 1945. Pero, en el terreno, presentan complejidades que llevan a permanentes roces entre la Prefectura argentina y la Armada paraguaya.

El último fue en junio de 2023. En esa oportunidad, unos pescadores argentinos fueron abordados por marinos paraguayos en la isla Apipé, frente a Ituzaingó (Corrientes). En esa zona hay una particularidad: Apipé Grande y Chica son territorio argentino, pero el agua del río que las rodea es jurisdicción del Paraguay.

Para establecer una analogía, hay que pensar en una sucursal del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires. El interior del local es jurisdicción bonaerense, pero la vereda es porteña.