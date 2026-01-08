Política

En reserva, Argentina y Paraguay avanzan en la definición sobre la soberanía de 72 islas ubicadas en el río Paraguay

Asunción dispuso un relevamiento en el terreno para fijar su posición. Es el último aspecto fronterizo por resolver entre ambos países. Javier Milei quiere sumar a Santiago Peña a la cumbre de presidentes de derecha

Guardar
Javier Milei y Santiago Peña
Javier Milei y Santiago Peña mantienen una buena relación (Foto: Reuters/César Olmedo)

El diplomático Carlos José Fleitas Rodríguez informó que la Comisión Nacional demarcadora de límites (CNDL) del Paraguay realizó tareas en la zona de las 72 islas ubicadas en el río Paraguay sobre las que Argentina y el vecino país avanzan para definir su soberanía.

Los trabajos incluyeron el sobrevuelo con drones para establecer distancias de cada isla con las costas de ambos países.

“La CNDL está haciendo un análisis sobre la situación geográfica de las islas. El fin es establecer la posición paraguaya a la hora de la discusión con nuestros pares argentinos acerca de la soberanía de 72 islas que están sobre el río Paraguay”, expresó el diplomático a medios del vecino país. Todas se encuentran deshabitadas.

El foco está puesto en dos islas en particular: Oliva y Yuquerí. Sobre este par hay “criterios encontrados con las autoridades argentinas”, subrayó Fleitas Rodríguez. El acuerdo que delimita las fronteras entre ambos países data de 1876. Ahí se fijó como premisa la adyacencia: las islas se dividirán por proximidad. Es decir: la soberanía corresponderá al país que tenga su costa más cerca.

El acuerdo que delimita las
El acuerdo que delimita las fronteras entre Argentina y Paraguay data de 1876 (Foto: AP/Jorge Sáenz)

Determinar a quién pertenecen es importante para fijar las políticas de pesca, turismo y de infraestructura -como por ejemplo, muelles- en la zona.

Fleitas Rodríguez, titular de la CNDL, realizó estas declaraciones tras reunirse con el gobernador del departamento de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón. Las dos islas en disputa están ubicadas frente a Pilar, la capital de este distrito paraguayo. Del lado argentino está el departamento Laishi, en Formosa.

¿Cómo están las relaciones entre ambos países?

El embajador descartó que exista una puja diplomática entre Argentina y Paraguay por estas islas. “Hay criterios técnicos que tenemos que poner sobre la mesa con las autoridades argentinas para saber cuáles son las directrices que se van a tomar a la hora de definir la soberanía de estas 72 islas”, indicó Fleitas Rodríguez.

En este sentido, señaló que las determinaciones finales deben tomarse sobre la base del consenso. Por eso, puntualizó que se trata de un tema “sensible” que exige que ambos gobiernos “se pongan de acuerdo”.

“Hay que hacer un estudio histórico. El tratado tiene sus años. En los comienzos, las islas estaban más cerca de una costa y luego quedaron más próximas a otra. De allí la importancia del estudio que estamos haciendo con los drones”, comentó. Esto se debe a que el curso del río, sobre todo luego de las crecientes, se va corriendo.

En este sentido, resaltó: “Hay una gran armonía en las negociaciones y las relaciones bilaterales con nuestros pares argentinos. Esta es una discusión eminentemente técnica para que los criterios puedan ser elevados a las autoridades de cada país”, reseñó.

El gobierno paraguayo está realizando
El gobierno paraguayo está realizando estudios en la zona de las 72 islas en disputa (Foto: EFE/Nathalia Aguilar)

El funcionario guaraní destacó que la divisoria de tierras sobre los ríos Pilcomayo y Paraná ya están completadas. Y que solo restan las localizadas en el curso del Paraguay. Luego, expresó su deseo de que tenga una “pronta solución, dado el grado de amistad que une a los gobiernos del presidente Javier Milei y Santiago Peña”.

Ambos mandatarios compartieron semanas atrás la cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu (Brasil). El Presidente argentino aprovechó la ocasión para intentar sumar a su par paraguayo a la cumbre de mandatarios de derecha. La convocatoria no tiene fecha aún, pero se concretaría durante 2026 en Buenos Aires.

Los entendimientos sobre las aguas y las islas en el Alto Paraná están sostenidos en los acuerdos de 1876 y los complementarios de 1945. Pero, en el terreno, presentan complejidades que llevan a permanentes roces entre la Prefectura argentina y la Armada paraguaya.

El último fue en junio de 2023. En esa oportunidad, unos pescadores argentinos fueron abordados por marinos paraguayos en la isla Apipé, frente a Ituzaingó (Corrientes). En esa zona hay una particularidad: Apipé Grande y Chica son territorio argentino, pero el agua del río que las rodea es jurisdicción del Paraguay.

Para establecer una analogía, hay que pensar en una sucursal del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires. El interior del local es jurisdicción bonaerense, pero la vereda es porteña.

Temas Relacionados

ParaguaySoberaníaRío ParaguayJavier MileiSantiago PeñaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma laboral: los aliados le piden mesura al Gobierno para no repetir errores que pongan en riesgo la ley

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes de universidades y discapacidad en el Presupuesto 2026, los votos estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. Algunos oficialistas sugieren acelerar y no perder chances

Reforma laboral: los aliados le

Con su liderazgo cada vez más limitado, CFK afronta un año clave para reinventar su rol en el peronismo

La imposibilidad de competir en las elecciones y la rebelión interna de los sectores que no responden a su conducción abrieron la discusión interna sobre un cambio de ciclo en la fuerza política

Con su liderazgo cada vez

En el Mercosur creen que está cerca la firma del acuerdo con la UE: el factor Meloni y la amenaza a Groenlandia

La Comisión Europea anunció un acceso anticipado de 45.000 millones de euros para el sector agrario para desbloquear votos clave. Italia, el actor de veto del tratado, votaría a favor. Optimismo en los países de la región

En el Mercosur creen que

Rumbo al 2027, Javier Milei planea visitar dos provincias por mes para fortalecer la construcción partidaria

El mandatario iniciará este enero con actividades en Córdoba y en Buenos Aires. En busca de la reelección, La Libertad Avanza refuerza su estructura territorial

Rumbo al 2027, Javier Milei

Subastaron la casona en Villa Devoto que pertenecía a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner

Se trata de una de las propiedades que fueron decomisadas en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Aún quedaría un inmueble, ubicado en Villa Urquiza, por ofertar

Subastaron la casona en Villa
DEPORTES
El cambio de último momento

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

TELESHOW
José María Muscari tras el

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

INFOBAE AMÉRICA

Un médico destapa su pasado

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual