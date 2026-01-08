En el Mercosur creen que está cerca la firma del acuerdo con la UE: el factor Meloni y la amenaza a Groenlandia

Javier Milei, el ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña posando en la sede del Mercosur en Montevideo a un año de que se anunciara el acuerdo final del pacto comercial (EFE)

Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea podría terminar de concretarse en el cortísimo plazo. Así lo creen importantes funcionarios de dos Estados que conforman el bloque latinoamericano, que están a la espera de que la Comisión Europea tenga el visto bueno de los países miembro para cerrar la firma del documento.

Las probabilidades de que Europa avance con su parte del acuerdo se incrementaron sustancialmente después de que la Comisión Europea prometiera un acceso anticipado de 45.000 millones de euros a partir de 2028 para el próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) si es que se firma el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Se trata de una medida por la que venía pujando la primera ministra Giorgia Meloni para contentar a los agricultores de Italia. La mejora es sustancial y compensa los recortes reales que el organismo europeo había previsto en un primer momento para esas partidas.

El acuerdo se aprueba, con la normativa europea aplicable a este caso, con el voto afirmativo de al menos el 55 % de los países del bloque que representen, al menos, al 65 % de la población de la Unión Europea.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS)

Dados los sectores que ya adelantaron que votarán a favor y en contra, Italia es el país que mantenía la incertidumbre sobre su pronunciación. Si lo hace de manera positiva, tal y como lo dejaron trascender autoridades de la administración de Meloni a agencias internacionales, el tratado sale.

La indefinición de Meloni fue el motivo por el cual se tuvo que aplazar la fecha en la que el presidente de Brasil, Lula da Silva, había pujado para que se produjera el acto de concreción del acuerdo. Este se había fechado para diciembre, pero Italia pidió más tiempo para negociar mejores condiciones para su sector agrícola. El beneficio finalmente provino de la misma Comisión Europea.

Diferentes autoridades exteriores del Mercosur explicaron a Infobae que hay otro factor que hizo que la Unión Europea debiera acelerarse en sus definiciones. “La amenaza que Estados Unidos y, en particular, Donald Trump están ejerciendo sobre Groenlandia estaría siendo un incentivo estratégico clave para terminar de cerrar el acuerdo”, confirmó una fuente diplomática de otro país.

“Es perfectamente coherente. La Unión Europea se está quedando sola en este nuevo escenario mundial que se está presentando”, indicó un diplomático argentino.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó a sus legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla. De hecho, el mandatario pidió a sus asesores que le presenten un plan actualizado para adquirir el territorio.

El martes, los líderes de seis países de la OTAN se unieron a Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, para emitir una notable declaración conjunta en la que rechazaban ese plan y esas declaraciones. Los países que se alinearon con Dinamarca fueron Francia, Alemania, Italia, España y Polonia. También lo hizo Gran Bretaña, aunque es el único de todos los firmantes que no pertenece a la Unión Europea.

Marco Rubio comunicó a sus legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia (AP)

Una vez aplazada la primera fecha que había puesto Lula para realizar la firma entre los miembros del Mercosur y von der Leyen; se acordó poner el 12 de enero como nuevo horizonte para realizar la rúbrica final. De mantenerse, la locación prevista será la ciudad de Asunción, ya que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, es quien tiene la presidencia pro tempore del bloque regional.

Paraguay dio un aviso promisorio ayer. Les recordó a los coordinadores del Grupo Mercado Común y a los Representantes ante ALADI y Mercosur de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay que una vez recibido el documento final Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (EMPA) se podía iniciar con la remisión del texto y la organización de una consecuente ceremonia de firma.

En más de una cartera del Gobierno argentino se mostraron confiables en la marcha del acuerdo. Aun así, en todas ellas enfatizaron que no está definido ningún viaje oficial ni para el caso del presidente Javier Milei ni del canciller Pablo Quirno. Ambos funcionarios tienen previsto viajar al Foro Económico Mundial que se celebra entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.

De aprobarse, el acuerdo de libre comercio eliminaría el 90 % de los aranceles y conectaría a más de 700 millones de personas. El bloque sudamericano, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se beneficiaría de un acceso ampliado al mercado europeo para carne, azúcar, arroz, miel y soja. Por el contrario, países como Alemania y España valoran el impulso que recibirán los sectores industriales europeos, especialmente en la exportación de vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia Sudamérica.

Para el caso europeo, la situación es tensa, ya que miles de manifestantes expresaron su rechazo en Bruselas, criticando tanto el acuerdo con el Mercosur como las reformas del sistema de subvenciones agrarias de la UE, que, según los productores, supondrían menos recursos para el sector.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puntualizó en una carta que estos fondos adicionales de 45.000 millones de euros permitirán “proporcionar a los agricultores y a las comunidades rurales un nivel de apoyo sin precedentes“. El acuerdo enfrenta la oposición firme de Polonia y Hungría, mientras Francia mantiene su escepticismo y exige garantías al respecto de controles de pesticidas y otros productos empleados en ciertas industrias, así como por la entrada masiva de productos como carne y azúcar del Mercosur.