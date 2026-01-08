Política

En el Mercosur creen que está cerca la firma del acuerdo con la UE: el factor Meloni y la amenaza a Groenlandia

La Comisión Europea anunció un acceso anticipado de 45.000 millones de euros para el sector agrario para desbloquear votos clave. Italia, el actor de veto del tratado, votaría a favor. Optimismo en los países de la región

Guardar
Javier Milei, el ex presidente
Javier Milei, el ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña posando en la sede del Mercosur en Montevideo a un año de que se anunciara el acuerdo final del pacto comercial (EFE)

Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea podría terminar de concretarse en el cortísimo plazo. Así lo creen importantes funcionarios de dos Estados que conforman el bloque latinoamericano, que están a la espera de que la Comisión Europea tenga el visto bueno de los países miembro para cerrar la firma del documento.

Las probabilidades de que Europa avance con su parte del acuerdo se incrementaron sustancialmente después de que la Comisión Europea prometiera un acceso anticipado de 45.000 millones de euros a partir de 2028 para el próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) si es que se firma el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Se trata de una medida por la que venía pujando la primera ministra Giorgia Meloni para contentar a los agricultores de Italia. La mejora es sustancial y compensa los recortes reales que el organismo europeo había previsto en un primer momento para esas partidas.

El acuerdo se aprueba, con la normativa europea aplicable a este caso, con el voto afirmativo de al menos el 55 % de los países del bloque que representen, al menos, al 65 % de la población de la Unión Europea.

La primera ministra italiana, Giorgia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (REUTERS)

Dados los sectores que ya adelantaron que votarán a favor y en contra, Italia es el país que mantenía la incertidumbre sobre su pronunciación. Si lo hace de manera positiva, tal y como lo dejaron trascender autoridades de la administración de Meloni a agencias internacionales, el tratado sale.

La indefinición de Meloni fue el motivo por el cual se tuvo que aplazar la fecha en la que el presidente de Brasil, Lula da Silva, había pujado para que se produjera el acto de concreción del acuerdo. Este se había fechado para diciembre, pero Italia pidió más tiempo para negociar mejores condiciones para su sector agrícola. El beneficio finalmente provino de la misma Comisión Europea.

Diferentes autoridades exteriores del Mercosur explicaron a Infobae que hay otro factor que hizo que la Unión Europea debiera acelerarse en sus definiciones. “La amenaza que Estados Unidos y, en particular, Donald Trump están ejerciendo sobre Groenlandia estaría siendo un incentivo estratégico clave para terminar de cerrar el acuerdo”, confirmó una fuente diplomática de otro país.

“Es perfectamente coherente. La Unión Europea se está quedando sola en este nuevo escenario mundial que se está presentando”, indicó un diplomático argentino.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó a sus legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla. De hecho, el mandatario pidió a sus asesores que le presenten un plan actualizado para adquirir el territorio.

El martes, los líderes de seis países de la OTAN se unieron a Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, para emitir una notable declaración conjunta en la que rechazaban ese plan y esas declaraciones. Los países que se alinearon con Dinamarca fueron Francia, Alemania, Italia, España y Polonia. También lo hizo Gran Bretaña, aunque es el único de todos los firmantes que no pertenece a la Unión Europea.

Marco Rubio comunicó a sus
Marco Rubio comunicó a sus legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia (AP)

Una vez aplazada la primera fecha que había puesto Lula para realizar la firma entre los miembros del Mercosur y von der Leyen; se acordó poner el 12 de enero como nuevo horizonte para realizar la rúbrica final. De mantenerse, la locación prevista será la ciudad de Asunción, ya que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, es quien tiene la presidencia pro tempore del bloque regional.

Paraguay dio un aviso promisorio ayer. Les recordó a los coordinadores del Grupo Mercado Común y a los Representantes ante ALADI y Mercosur de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay que una vez recibido el documento final Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (EMPA) se podía iniciar con la remisión del texto y la organización de una consecuente ceremonia de firma.

En más de una cartera del Gobierno argentino se mostraron confiables en la marcha del acuerdo. Aun así, en todas ellas enfatizaron que no está definido ningún viaje oficial ni para el caso del presidente Javier Milei ni del canciller Pablo Quirno. Ambos funcionarios tienen previsto viajar al Foro Económico Mundial que se celebra entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.

De aprobarse, el acuerdo de libre comercio eliminaría el 90 % de los aranceles y conectaría a más de 700 millones de personas. El bloque sudamericano, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se beneficiaría de un acceso ampliado al mercado europeo para carne, azúcar, arroz, miel y soja. Por el contrario, países como Alemania y España valoran el impulso que recibirán los sectores industriales europeos, especialmente en la exportación de vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia Sudamérica.

Para el caso europeo, la situación es tensa, ya que miles de manifestantes expresaron su rechazo en Bruselas, criticando tanto el acuerdo con el Mercosur como las reformas del sistema de subvenciones agrarias de la UE, que, según los productores, supondrían menos recursos para el sector.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puntualizó en una carta que estos fondos adicionales de 45.000 millones de euros permitirán “proporcionar a los agricultores y a las comunidades rurales un nivel de apoyo sin precedentes“. El acuerdo enfrenta la oposición firme de Polonia y Hungría, mientras Francia mantiene su escepticismo y exige garantías al respecto de controles de pesticidas y otros productos empleados en ciertas industrias, así como por la entrada masiva de productos como carne y azúcar del Mercosur.

Temas Relacionados

MercosurUnión EuropeaGiorgia MeloniAcuerdoJavier MileiLula da SilvaConsejo EuropeoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma laboral: los aliados le piden mesura al Gobierno para no repetir errores que pongan en riesgo la ley

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes de universidades y discapacidad en el Presupuesto 2026, los votos estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. Algunos oficialistas sugieren acelerar y no perder chances

Reforma laboral: los aliados le

Con su liderazgo cada vez más limitado, CFK afronta un año clave para reinventar su rol en el peronismo

La imposibilidad de competir en las elecciones y la rebelión interna de los sectores que no responden a su conducción abrieron la discusión interna sobre un cambio de ciclo en la fuerza política

Con su liderazgo cada vez

Rumbo al 2027, Javier Milei planea visitar dos provincias por mes para fortalecer la construcción partidaria

El mandatario iniciará este enero con actividades en Córdoba y en Buenos Aires. En busca de la reelección, La Libertad Avanza refuerza su estructura territorial

Rumbo al 2027, Javier Milei

Subastaron la casona en Villa Devoto que pertenecía a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner

Se trata de una de las propiedades que fueron decomisadas en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Aún quedaría un inmueble, ubicado en Villa Urquiza, por ofertar

Subastaron la casona en Villa

Berni y un ex intendente de Kicillof disputan la jefatura del bloque peronista en el Senado bonaerense

El ex ministro de Seguridad mantiene un frente abierto con la vicegobernadora, Verónica Magario. En el entorno de Kicillof proponen a un jefe comunal. Es incierta la unidad de la bancada

Berni y un ex intendente
DEPORTES
El cambio de último momento

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

TELESHOW
José María Muscari tras el

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

INFOBAE AMÉRICA

Un médico destapa su pasado

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual