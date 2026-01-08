Política

A un mes del límite para definir las candidaturas, el PJ Bonaerense convocó a la junta electoral

Tendrá un encuentro formal para seguir ordenando el proceso para la nueva conformación. El 8 de febrero se sabrá si hay internas o un esquema de unidad

El Partido Justicialista bonaerense, que preside el diputado nacional, Máximo Kirchner, sigue delineado el proceso de renovación de autoridades fechado para el próximo 15 de marzo. En este marco, este viernes se reunirá nuevamente la junta electoral partidaria. Es el segundo encuentro de estas características desde que se acordó el mes de marzo como instancia para actualizar la integración del consejo partidario.

La reunión será modalidad mixta y atada a cuestiones procedimentales. El pasado 26 de diciembre, la junta partidaria —que está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardiniacordó el reglamento en caso de que se lleve adelante la elección interna. Entre otros puntos, allí se estableció que las candidaturas deberán respetar la Ley de Paridad de Género y estar acompañadas por avales de afiliados, que también tendrán un procedimiento específico y un tope en la cantidad de listas que pueden acompañar.

También, se asegurará que todas las listas presentadas serán exhibidas y, en caso de impugnaciones, la Junta resolverá de manera rápida. Si solo una lista se presenta, los afiliados tendrán 48 horas para impugnarla si encuentran irregularidades. Además, en caso de que se lleve adelante el acto eleccionario, el sistema asegura que no solo la lista más votada tenga representación. Si una segunda lista consigue al menos el 25% de los votos, se le asignará el 25% de los cargos, en cumplimiento también con la Ley de Paridad de Género.

Además de Nardini, al momento de su constitución en 2021, la junta electoral quedó integrada también por la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; los diputados provinciales, Mariano Cascallares, Avelino Zurro, Juan Pablo De Jesús, el senador Adrián Santarelli; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; la concejal de Olavarría, Liliana Schwindt; la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Monte Hermoso, Rosana Sotelo —alineada con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara; Carolina Correge del espacio de Florencia Saintout.

En la última reunión del consejo del partido que se llevó adelante el 19 de diciembre en el distrito de Malvinas Argentinas, Kirchner anunció que habrá internas o renovación de autoridades partidarias el 15 de marzo. Aunque sugiere toda una novedad, son pocos —o al menos los interesados— en vaticinar que efectivamente habrá una elección interna entre dos o más opciones.

Como dio cuenta Infobae, hay muchos nombres dando vueltas, tanto si hay un esquema de unidad o si efectivamente se llevan adelante los comicios. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca tener un partido que lo respalde plenamente en lo que será su carrera hacia el 2027. Por eso, este 2026 será clave para ordenar al peronismo en la provincia que gobierna.

En La Plata hay algunos nombres para proponer. La vicegobernadora, Verónica Magario, es una de las más activas en esta discusión. También sumó un rol importante en las últimas negociaciones el intendente de La Plata, Julio Alak; otro kicillofista.

Si bien es del espacio político del mandatario provincial, también tiene diálogo con otros sectores del peronismo y su figura podría presentar cierto consenso. En la reunión del consejo partidario en Malvinas Argentinas, el jefe comunal de la capital bonaerense formó parte de la comitiva que negoció la ampliación de los apoderados del partido, dándole así participación al Movimiento Derecho al Futuro. Una de las nuevas apoderadas -Ana Laura Ramos- está en el alakismo.

También hay intendentes de distritos de peso en la danza de nombres. El propio Nardini; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Moreno, Mariel Fernández, son algunos de ellos. Fernández fue explícita. En tanto que el lomense es otra figura que podría reunir cierto consenso. Si bien en el entorno de Kicillof reconocen el diálogo con Otermín, también le endilgan que en última instancia su terminal política es Cristina Kirchner.

En los últimos días, otros dos nombres que también empezaron a repetirse cercanos al gobernador, pero con puentes hacia el kirchnerismo, son el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que actualmente es consejero por la Primera sección electoral.

