Tierra del Fuego: fuerte cruce entre la Casa Rosada y la provincia tras la dimisión del equipo económico completo

Gustavo Melella enfrenta una severa crisis financiera en Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, reestructura su equipo de trabajo luego de la dimisión de los integrantes más importantes de su equipo económico y de otros funcionarios de su gabinete como consecuencia de la severa crisis financiera que atraviesa el territorio austral.

Es la crisis más profunda que enfrenta el mandatario peronista, quien transcurre su segundo mandato al frente del Ejecutivo provincial.

La temperatura del desorden fueguino llegó a Casa Rosada, que no dejó pasar la chance para lanzar dardos al mandatario patagónico. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de su cuenta de X, espetó: “Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, en un reposteo de una publicación en la que informaban sobre la dimisión masiva.

Melella fue reelegido en 2023 con el sello de la coalición Forja y contó con el respaldo del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández; su vice, Cristina Kirchner; y La Cámpora, entre otros dirigentes peronistas.

La confrontación entre el patagónico y el gobierno central lleva varios capítulos. A las críticas a la administración fueguina “kirchnerista” responden con acusaciones por exceso de “centralismo y abandono” al interior más profundo. La discrepancia entre las administraciones quedó al desnudo cuando Javier Milei dejó afuera a Melella de la reunión con gobernadores, luego de las elecciones de término medio.

“No es casual que sea Tierra del Fuego la única provincia que no recibió un solo peso de ATN”, denuncian desde el sur.

Pero ahora el mandatario patagónico no solo se inquieta por lo que digan desde Casa Rosada. El 2025 concluyó con la dimisión de su equipo económico completo, que había anticipado la decisión varias semanas antes y se concretó una vez que se efectivizó el pago de sueldos de diciembre y aguinaldos, y una previsión para los compromisos salariales de enero.

Melella debe rearmar su equipo económico completo

El gobernador anunció que Francisco Devita, quien administró las finanzas hasta el 30 de diciembre, fue reemplazado por el contador público Alejandro Barroso Marte, alguien “con mucha experiencia en las finanzas públicas”.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario aclaró que la “salida” de Devita fue consensuada hace dos meses “por un pedido personal”, buscando restar dramatismo a los cambios en el gabinete. “¿Cimbronazo? De ninguna manera, son cambios que ya estaban hablados”, intentaron aclarar allegados al gobernador. “No hay crisis, no hay fisuras, son cambios naturales que había que darlos, y no son los únicos”, agregaron.

“Nuestra provincia, a diferencia de otras, pudo pagar salarios de diciembre en tiempo y forma, pagamos aguinaldos en tiempo y forma, y vamos a pagar sueldos de enero de la misma manera, recurriendo a herramientas que siempre son necesarias, como puede ser el adelanto de copartipación”, dijo el gobernador en el preámbulo a un nuevo capítulo de críticas a Nación.

Allí, mencionó que el gobierno fueguino afrontó con recursos propios programas que abandonó el gobierno nacional.

“Son tiempos complejos, donde faltan los recursos, donde nuestra provincia se tuvo que hacer cargo de programas nacionales que la Nación abandonó”, aseguró el dirigente.

Junto a Devita, dejaron sus cargos el secretario de Finanzas, Eduardo Ignacio Almirón Denis, y la directora provincial de Hacienda, María de los Ángeles Vásquez. Renunció además Adriana Chapperón, quien estuvo al frente del Ministerio de Bienestar Humano.

Alfiles libertarios utilizaron sus redes sociales para inundar las plataformas con la noticia del desmembramiento del gabinete “kirchnerista” de Tierra del Fuego.

“Ya lo habíamos anticipado, Tierra del Fuego está quebrada. Tormenta de renuncias en el Ministerio de Economía y la realidad queda cada vez más a la vista: Melella no tiene rumbo. Es momento de que la libertad avance en Tierra del Fuego”, posteó el diputado libertario Santiago Pauli, quien hizo alusión a una publicación del 20 de diciembre en la que denunció al gobernador por pedir “adelantos a empresas para conseguir $20.000 porque no puede pagar aguinaldos”.

En la estructura oficialista del sur, la acusación a Casa Rosada es directa. “La apertura de importaciones puso en jaque la industria nacional y, principalmente, a la fueguina. Quieren quebrar al gobierno provincial. Es una maniobra adrede, porque buscan captar el territorio” denunciaron desde el ejecutivo provincial.