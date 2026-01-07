Javier Milei recibe a Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada con la situación en Venezuela en el temario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condecoró al presidente Javier Milei, en la Real Casa de Correos, a 21 de junio de 2024, en Madrid (Eduardo Parra - Europa Press)

En medio del receso vacacional del Gabinete, el presidente Javier Milei se prepara para recibir este jueves a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El temario será amplio, pero en Balcarce 50 anticipan que gran parte de la audiencia lo ocupará la actualidad de Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

Lo cierto es que Díaz Ayuso se ha mostrado muy crítica del autoproclamado presidente chavista, quien se encuentra por estas horas detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, supo exponer la española en su cuenta de X, en la previa al accionar del republicano.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una nueva protesta contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en la Puerta del Sol (Jesús Hellín - Europa Press)

El mandatario, que decidió no tomarse vacaciones este verano, pero que trabaja desde la quinta de Olivos, se trasladará a una desértica Casa Rosada en la que la ausencia de funcionarios se hace notar. El encuentro está programado para este jueves, en la previa al mediodía, y se suma a una serie de intercambios que ambos referentes de la derecha mundial han protagonizado en Madrid.

Debido a la proximidad ideológica, la Presidenta de la Comunidad condecoró al libertario con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, lo que generó el rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera Pedro Sánchez. La medalla se entrega a autoridades de países extranjeros por su labor institucional.

Si bien la sintonía es amplia, la dirigente española del Partido Popular presenta un matiz al sostener que es la opositora María Corina Machado la que debe conducir Venezuela tras la intervención al régimen. “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, expuso en el mensaje que mantiene fijado en su cuenta de X.

El Gobierno reafirma día a día su alineamiento con los Estados Unidos y respalda la determinación de Trump de hacerse cargo de los destinos del país caribeño tras alegar que Machado no cuenta con el respaldo necesario. “No podría haber un proceso de elecciones libres aún. Todavía hay resabios del régimen”, argumentó a Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, el propio Milei aseguró en una entrevista a Radio Neura que su par republicano “está rediseñando el orden mundial”, al tiempo que aseguró que dio inicio al proceso de discusión de la geopolítica lo que, para él, implica “terminar con el socialismo asesino”.

Enfrentado con Pedro Sánchez, luego de que acusara a su esposa Begoña Gómez de corrupta, el Presidente mantiene un limitado vínculo institucional con España. Sin embargo, a Díaz Ayuso la ha frecuentado al menos en cuatro oportunidades.

El presidente Javier Milei junto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (AFP)

La opositora al mandatario español, al que acusa de “comunista” al igual que Milei, ha sabido elogiar las políticas económicas de la administración libertaria y destacar la figura del jefe de Estado a escala global. ”Si tenemos en cuenta que ahora mismo Javier Milei está en todas las salsas, porque cuando hay una reunión internacional Argentina está allí representada, eso hace que se ponga en el mapa de nuevo. Eso es dar confianza para la inversión y las empresas”, subrayó durante los primeros meses de gestión del fundador de La Libertad Avanza.

En los últimos días, medios españoles registraron la asistencia de la referente española en Punta del Este, donde estaría vacacionando junto a su pareja, Alberto González Amador.

La nueva audiencia que se celebrará por primera vez en territorio argentino se enmarca además en el trabajo que el mandatario viene dando para conformar un bloque de derecha, con expresiones regionales, pero también con alcance mundial. “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, sostuvo el propio Presidente en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN en Español, y aclaró: “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI”.