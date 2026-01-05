Política

Los pagos millonarios en dólares de la empresa de Faroni a la firma del avión en el que voló “Chiqui” Tapia

Una serie de documentos revela que el brazo en Miami de una empresa paraguaya vinculada a la aeronave que llevó por el mundo al jefe de la AFA recibió durante más de tres años giros realizados por las cuentas de TourProdEnter LLC

El avión Gulfstream matrícula T7-SUE
El avión Gulfstream matrícula T7-SUE vinculado a Tapia y la empresa de Faroni

Semanas atrás, un lujoso avión privado que suele descansar en un hangar del Aeropuerto Internacional de San Fernando se convirtió en parte del escándalo del desvío de millones de dólares de la Asociación de Fútbol Argentino.

La aeronave -modelo Gulfstream G400, con un valor de más de 30 millones de dólares, registrada en San Marino, un paraíso fiscal célebre por sus beneficios y exenciones impositivas para este tipo de vehículos- fue señalada en investigaciones periodísticas por supuestamente transportar alrededor del planeta a Claudio “Chiqui” Tapia, jefe total de la AFA.

Ahora, ¿con qué dinero se pagaban estos viajes?

Javier Faroni en el estadio
Javier Faroni en el estadio del club Perugia de Italia

Los registros bancarios de Javier Faroni, hoy investigado en la Justicia federal junto a su esposa Érica Gillette, cabeza de TourProdEnter LLC, la empresa radicada en el estado norteamericano de Florida que se encargaba de procesar los contratos internacionales de la AFA por un jugoso porcentaje del 30% como su agente comercial, tal vez tengan la respuesta.

El titular del Gulfstream G400, según diversos registros online, habría sido la empresa Paraguay Logistic Services, radicada en Asunción, con una oficina porteña. PLS al menos según su sitio web, se dedica al negocio de la soja y del transporte internacional, presidida por el empresario Leopoldo Perrier Musis, devoto hincha de River Plate. La firma Flyzar, ligada al empresario, Gustavo Carmona, adquirió el avión a mediados de 2025, con un cambio de matrícula.

Pagos a PLS logistics en
Pagos a PLS logistics en el Bank of America

Los registros bancarios de TourProdEnter LLS en Estados Unidos revelan una serie de pagos millonarios a múltiples empresas.

En su denuncia ante la Justicia, el empresario Guillermo Tofoni -que básicamente destapó el AFA Gate y acusó a Faroni, Tapia, Gillette y otros- aseveró que la firma PLS Logistic LLC recibió fondos desde tres bancos distintos. Desde el JP Morgan Chase Bank, se registró un pago de USD400.000 el 5 de marzo de 2024. Por el Synovus Bank, se identificaron nueve transferencias entre agosto y octubre de 2023, con montos entre USD250.000 y USD490.000. Por el Citibank, el total transferido fue de USD3.225.000 en once operaciones entre febrero de 2024 y febrero de 2025.

Una revisión realizada por Infobae a documentos del Bank of America revelaron más de 25 giros realizados por TourProdEnter a PLS Logistics entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025 por casi 11 millones de dólares, algunos de ellos en el mismo día.

¿Qué conecta a PLS Logistics con Paraguay Logistics, además de sus iniciales? Simple: su principal ejecutivo.

De acuerdo a registros de la Division of Corporations del Estado de Florida, disponibles públicamente, la empresa fue oficialmente radicada el 28 de noviembre de 2022, con un cambio de nombre comercial ocurrido en septiembre de 2024. En todos los documentos analizados, el manager y firmante responsable es Leopoldo Perrier Musis.

Perrier Musis y los representantes de su oficina local no respondieron los repetidos llamados de Infobae realizados antes de la salida de esta nota.

La incorporación de PLS Logistics
La incorporación de PLS Logistics en el Estado de Florida

Los vuelos por el mundo del Gulfstream G400 son notables: Fort Lauderdale en Florida, Valencia, España -donde Tapia recibió una distinción de la FIFA. También, en Caracas, donde en enero de 2025 la cuenta de X @Arr3cho señaló al avión “registrado a nombre de Paraguay Logistic Services S.A. de Javier Faroni” como “visitante frecuente de Venezuela”.

El Gulfstream también protagonizó otras historias más desafortunadas, como un accidente en el Aeropuerto de San Fernando ocurrido el 5 de febrero de 2024, que ameritó un sumario de la Secretaría de Transporte. Aquella mañana, tumbó los portones del hangar en que se encontraba, dañando a otro avión que se encontraba en el lugar.

El sumario por el accidente
El sumario por el accidente del avión ocurrido en febrero de 2024

