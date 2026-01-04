Tras su internación, Cristina Kirchner criticó la captura de Maduro: dijo que fue un “secuestro” y que “EEUU volvió a cruzar un límite”

Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el objetivo de Donald Trump es "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional" (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Horas después de recibir el alta médica y regresar a su departamento en el barrio porteño de Constitución -donde cumple prisión domiciliaria- la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrar actividad en las redes sociales y, con un posteo en X, expresó su opinión crítica sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela y calificó la detención de Nicolás Maduro como un “secuestro”.

“EEUU volvió a cruzar un límite”, aseguró la líder peronista y calificó a la “Operación Resolución Absoluta” llevada a cabo el sábado por la madrugada en Venezuela como un plan del gobierno de Donald Trump para “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, dice el primer párrafo del extenso posteo.

El posteo de Cristina Kirchner en X

La exsenadora nacional comparó la acción de Trump con la “aplicación de la política del Gran Garrote” del expresidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX y con la Doctrina Monroe de mediados del 1800 en Estados Unidos, con el apoyo a golpes de estado o intervenciones militares directas de Estados Unidos en Latinoamérica y consideró que “lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país” y también “atraso económico y social en los países afectados”.

Kirchner aseguró que la operación estadounidense en Venezuela violó “la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y del más elemental sentido común” y consideró que la captura de Maduro (ella habló de “secuestro”) fue de “absoluta ilegalidad e ilegitimidad”.

Sobre el operativo remarcó que “produjo la muerte de numerosas personas” y que “genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligros antecedente en materia geopolítica” lo que, según su criterio, "habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

“Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta", cerró el posteo CFK.

La expresidenta recibió el alta médica ayer tras haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

Noticia en desarrollo...