“El final de esta pesadilla está llegando”: habló la pareja de Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo, junto a su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, y su pequeño hijo, Víctor

391 días. Una espera de hace más de un año que entró en las últimas horas en un estado de incertidumbre más profundo. El gendarme Nahuel Gallo continúa encerrado en un centro clandestino de detención en las afueras de Caracas. La caída de Nicolás Maduro -tras una intervención militar audaz y eficaz que ordenó Donald Trump y permitió extraer al dictador para llevarlo a la Justicia y afrontar cargos de narcoterrorismo- trajo a su familia una mezcla de esperanza y nerviosismo. Ven más cerca un reencuentro, pero reclaman que se extremen los cuidados para evitar cualquier riesgo para su integridad.

“Aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela. Confío plenamente en Dios, que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor pronto. PD: es el mejor regalo de cumpleaños que Víctor podrá recibir. Después de 391 días en Desaparición Forzada podemos decir que el final de esta pesadilla está llegando”, afirmó María Alexandra Gómez, la pareja y madre del hijo de ambos.

Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra lo que él describe como el presidente venezolano "Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima", actualmente en el Mar Caribe el 3 de enero

Infobae estuvo en comunicación con la pareja de Gallo desde la madrugada. También con Griselda Heredia, la madre del uniformado, que vive en Catamarca y que también espera con angustia desbordante su regreso. En ambos casos se repiten los sentimientos: esperanza, por el inminente final del régimen que tiene cautivo a su ser querido, y la incertidumbre sobre el desenlace.

Además, este medio mantuvo contactos con fuentes reservadas que están en contacto con el territorio venezolano y que siguen de cerca los acontecimientos. “Estamos cerca. Por ahora las cárceles están tranquilas. No se puede decir mucho más”, confiaron portavoces que vienen recibiendo reportes desde Caracas sobre los acontecimientos.

En ese dispositivo hay un agente que participó de la operación de liberación y extracción del país de los opositores que estaban asilados y cercados por la policía política del régimen, el Sebin, en la Embajada argentina en Caracas. Ese argentino está operativo y siguiendo los acontecimientos, pudo confirmar Infobae.

Es que hay un nivel de alerta más elevado, ante la posibilidad de que exista una reacción de parte del aparato represivo que todavía conduce el brutal Diosdado Cabello. Las cárceles están a cargo de Tarek William Saab, que ejerce la función de fiscal general y está encargado de justificar las detenciones y secuestros ilegales de miles de inocentes, tanto venezolanos como extranjeros.

La única imagen que se conoce de Nahuel Gallo desde que fue secuestrado por la narcodictadura venezolana, el 8 de diciembre de 2024

Nahuel Gallo, según reveló Infobae el mes pasado, está alojado en El Rodeo 1, un centro clandestino de detención, que funciona como virtual campo de concentración. Allí hay venezolanos y extranjeros secuestrados. No rigen los derechos humanos, porque no se permite asistencia legal ni consular. El gendarme llegó en diciembre de 2024 y sigue sometido a un régimen de encierro y maltrato inaceptables.

Esta mañana, el propio presidente Milei habló del caso del uniformado: “Nosotros ya estábamos trabajando para buscar una salida al gendarme Nahuel Gallo. Así es que, ahora, estamos redoblando los esfuerzos para tratar de lograr que vuelva con vida a la Argentina”, afirmó.

Y se mostró confiado en que, “con el cambio de régimen, las chances de que sea más fácil sacarlo de Venezuela son más altas. Eso es evidente”.

Javier Milei y Edmundo González Urrutia, el presidente legítimo de Venezuela, en Madrid

Además, en la declaración que hizo la Oficina del Presidente, se expresó que Milei “reafirma su compromiso con el regreso seguro de ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien todavía se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, y recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal”.

Por último y en el mismo sentido, la Cancillería, que encabeza Pablo Quirno, en una declaración oficial, manifestó: “La República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación”.