Cancillería desplazó e inició un sumario a un secretario argentino en Siria por promover ataques contra Israel

El funcionario deberá regresar al país, luego de que fuera acusado de apoyar ataques contra Israel (LinkedIn)

Durante la noche del martes, el canciller Pablo Quirno ordenó que Alejandro Calloni, un secretario de la Embajada Argentina en la República Árabe Siria, sea desplazado de su cargo y regresara al país. La sanción fue consecuencia de que el diplomático avalara ataques contra de Israel a través de sus redes sociales.

Por medio de su cuenta personal en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto confirmó la sanción contra del empleado de la sede nacional ubicada en territorio sirio.

“Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al Secretario Alejandro Calloni de @Cancilleria_Ar que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria“, informó Quirno, tras haber sido notificado de la expresión antisemita de Calloni.

En las últimas horas, se había difundido una captura, en la que se observa que el secretario de la Embajada le habría dado me gusta a una publicación en Instagram, que hacía referencia a gestar un ataque contra el Estado de Israel.

El comunicado que emitió el canciller sobre la situación del funcionario en el exterior

A raíz de esto, desde Cancillería no solo dispusieron la apertura de un sumario en contra de Calloni, sino que ordenaron su regreso al país. “También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina“, sumó el titular de la cartera, en el escueto comunicado.

De acuerdo con la información que el funcionario compartió en su perfil de LinkedIn, se desempeñaba como cónsul en la Embajada Argentina en Siria desde septiembre de 2023. Previo a esto, se habría ocupado el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería Argentina, específicamente, entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

Incluso, llegó a ocupar un cargo como becario en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Allí, se desempeñó entre el 2020 y finales de 2023.

El "me gusta" que dio el funcionario desde su cuenta personal en Instagram (X: @DaniLerer)

Por otro lado, se recibió de licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires en 2017. Además, a su trayectoria estudiantil sumó una licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores en la Universidad Nacional de Lanús.

Hasta el momento, el funcionario no se expresó respecto de las acusaciones y, posterior sanción, que realizaron en su contra. De hecho, sus demás perfiles en otras redes sociales se mantienen privados.

La interacción del secretario de la Embajada Argentina en Siria ocurrió apenas unos días después de que el canciller argentino agradeciera a su par israelí la crítica contra la actividad de una empresa petrolera en las islas Malvinas.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, había respaldado públicamente a la Cancillería argentina. El pronunciamiento se dio en el contexto de la protesta formal presentada por Argentina, luego de que la empresa Navitas Petroleum—fundada en Israel y con sede operativa en el Reino Unido para este emprendimiento—informara que su filial británica iniciará labores de exploración y explotación offshore en el Atlántico Sur, en un área cuya soberanía reclama el Estado argentino.

La magnitud de la inversión, estimada en más de USD 2.000 millones y una producción de decenas de miles de barriles diarios, concentra la atención del Gobierno nacional, que remarcó que la dimensión económica del proyecto no modifica el eje central del conflicto: la legitimidad de explotar recursos naturales en un territorio que se encuentra en disputa desde hace décadas y que, año a año, el Ejecutivo nacional reitera su reclamo de soberanía.

De esta manera, el ministro Quirno destacó en su cuenta personal de la red social X el valor de las palabras del canciller israelí. Asimismo, añadió que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

En línea con esta postura, detalló que “las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa”, y advirtió que Argentina continuará adoptando todas las medidas necesarias para impedirlo.

Por su parte, Sa’ar manifestó a través de X que la soberanía de la zona es “objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, y remarcó: “Israel mantiene una relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, que el pueblo de Israel aprecia de manera especial”.

Por esto, se vio obligado a aclarar que la compañía señalada es privada y que su Gobierno no participa en la operación, aunque lamentó el malestar generado por el anuncio. El funcionario subrayó la expectativa de Israel “de que la controversia se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos”.