Tras la reforma laboral, el Gobierno nacional avanzará con cambios en la legislación del trabajo rural (imagen ilustrativa)

Joaquín Benegas Lynch es uno de los integrantes del oficialismo que puede jactarse de tener relación personal y estrecha con el presidente Javier Milei. Forma parte, por caso, “La Banda Presidencial”, el conjunto musical con el que el primer mandatario realiza, cada tanto, recitales para sus seguidores.

Además, es empresario pyme. Posee un emprendimiento agrícola. Aplica allí los conocimientos que obtuvo estudiando Administración de Empresas. Tiene también una maestría en la materia (MBA - Master of Business Administration). Tras vencer el 26 de octubre, llegó a una banca en el Senado.

En su rol de integrante de la comisión de Trabajo, adelantó a Infobae que el oficialismo abordará una nueva ley de trabajo agrario. “Será para hacer algo más puntual en la reforma” de la normativa. Avanzar en este sentido dependerá de la sanción de la iniciativa laboral que comenzará a debatirse en el recinto en febrero.

En ese orden, el representante de Entre Ríos puntualizó que ya empezó a “tender puentes” con quienes tienen interés puntual en la materia. “Generamos reuniones con la Cámara de medianas empresas y con la Federación de exportadores citrícolas, entre otras”, mencionó.

“El intercambio fue espectacular. De hecho, gracias a esto se incorporaron (a la norma en debate) artículos”, acotó.

¿Qué pasará en febrero con la reforma laboral?

En la comisión de Trabajo del Senado se dictaminó en forma favorable el proyecto del Poder Ejecutivo. La Cámara lo tratará el 10 de febrero. El legislador sostuvo que por ahora es difícil saber si tendrá un paso rápido por el Congreso.

Sin embargo, estimó que “hay apoyo” en razón de las conversaciones que el oficialismo está teniendo con senadores aliados. Entre estos contó al PRO, a la UCR y a fuerzas provinciales. Estas bancadas “entienden que esta ley es el pedido que hacen empleadores y empleados”, sostuvo.

“La iniciativa oficial ataca el problema de que tenemos casi el 50% de la masa laboral en la informalidad, en negro y sin ningún tipo de beneficio”. La modernización reducirá los costos, flexibilizará la contratación. Se adecuará a las distintas realidades de cada ciudad y provincia. Quedará atrás esto que un sindicato nacional firma un acuerdo con una gran empresa y obliga a una pyme del interior a cumplir con los mismos requisitos”, señaló.

El referente de LLA cargó contra los dirigentes sindicales asegurando que trabajan “para sus propios intereses”. “No piensan en el trabajador sino en sus casas y campos en la provincia de Buenos Aires. La informalidad es culpa de ellos, de sus socios políticos y de las regulaciones”, consignó.

Incorporar al sistema el sector que está en la informalidad tendrá un efecto secundario, evaluó. Mejorará la relación aportantes - jubilado para que los pasivos puedan empezar a cobrar lo que deberían si toda la gente que trabaja en negro estuviera en la formalidad.

¿Cuál fue el impacto real de las elecciones en el nuevo Congreso?

El senador remarcó que en los comicios de octubre hubo un respaldo “contundente de los argentinos al Presidente Milei y los cambios que vino a plantear”. El efecto en la representación parlamentaria es que ayuda a que la transformación sea más rápida, que es lo que pide la gente.

Para esto es necesario “tender puentes con los aliados que entienden que las ideas de la libertad son el camino a la transformación de la Argentina, para tener un país más libre y próspero”.

Joaquín Benegas Lynch (Archivo)

En lo particular, subrayó que la aprobación del presupuesto 2026 “es una victoria de todos los argentinos”. “Es histórico. Defiende el déficit cero, elimina la posibilidad de emitir, que es inflación, de contraer más deuda y de aumentar impuestos”, agregó.

Otro adjetivo que utilizó para calificar la sanción del presupuesto del año próximo es que la votación fue “aplastante”. “Fue 46 a 25 de kirchneristas que siguen representando el pasado y que solo defienden sus cajas”, consignó.

Además, esta votación mostró la capacidad del oficialismo de generar una mayoría en el Senado que lo deja a las puertas de los 48 apoyos. Este es un «número mágico» porque representa los dos tercios del cuerpo, los suficientes para nombrar jueces de la Corte, por caso.

“Es una enorme oportunidad. Dependerá de cada integrante del Congreso definir de qué lado están: del de sus comprovincianos que votaron a Javier Milei o del pasado. Los dos tercios terminarán habilitando la posibilidad de que esta transformación sea más rápida y profunda. Sería fantástico para los argentinos de bien”, consignó Benegas Lynch.

¿Cómo es la relación con Villarruel y Bullrich?

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y la presidente del bloque oficialista, Patricia Bullrich, juegan una partida aparte en el recinto. Milei voló los puentes con su compañera de fórmula. Incluso llegaron a acusarla de haber facilitado derrotas legislativas. De allí que el rol de la exministra de Seguridad, como ariete político, sea fundamental para los intereses de la Casa Rosada.

Benegas Lynch dijo que, hoy por hoy, a Villarruel le cabe la calificación política de «independiente». Ni oficialista ni opositora.

“Es de esperar que como presidente del Senado tenga la imparcialidad, a la luz del reglamento, para poder llevar adelante la operación del cuerpo. Y que acompañe el voto del ciudadano”, planteó.

En ese sentido, agregó: “Y si en algún momento le toca votar para algo, espero que entienda que representa a los argentinos que votaron en su gran mayoría el proyecto del presidente Javier Milei”.

En cambio, para Bullrich solo tuvo elogios. “Por los resultados que consiguió, es una presidenta de bloque extraordinaria. En la bancada se trabaja en equipo y con buena coordinación y comunicación. Patricia está a la altura de lo que se necesita en el Senado”, concluyó.