Adorni hará su última conferencia del año: cambios en Migraciones y una nueva obra social para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Manuel Adorni en conferencia acompañado en primera fila por el ministro de Economía, Luis Caputo

El Gobierno realizará sus últimas actividades oficiales antes de que finalice el año. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará este martes una serie de decretos que el presidente Javier Milei firmará antes de año nuevo, que abarcan a distintos organismos oficiales y hasta un impacto en la mayoría de la plana mayor del Gabinete.

Entre las decisiones más relevantes figura una profunda reestructuración de la Agencia Nacional de Migraciones y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), además del anuncio de un ajuste salarial para altos funcionarios. Estas serán anunciadas este martes a las 11 horas mediante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En el caso de la Agencia Nacional de Migraciones, fuentes consultadas por Infobae anticiparon que la entidad tendrá un nuevo titular, Diego Valenzuela, actual legislador bonaerense y exintendente de Tres de Febrero, quien responde políticamente a la senadora Patricia Bullrich.

La decisión de mudar Migraciones a la órbita del Ministerio de Seguridad implica romper con su tradicional encuadre bajo el Ministerio del Interior, que también tiene el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Este martes hubo una novedad en ese sentido. Por primera vez desde la asunción de Diego Santilli a cargo de Interior, el Gobierno le trasladó fondos presupuestarios para que el Renaper no tenga trabas operativas. El total ronda en un aproximado de $ 45.000 millones para ser utilizados, en su mayoría, para gastos corrientes.

Hasta la fecha, Migraciones funcionaba esencialmente como una Dirección Nacional encargada de residencias, ciudadanía y el tránsito de visitantes. Con la reforma, se prevé que comience a operar con “competencias ampliadas” y nuevas tareas.

Por su parte, la intervención sobre el IOSFA responde a la severa crisis financiera de la obra social que, con más de 600 mil afiliados, es la tercera más grande del Estado y sostiene un pasivo estimado en 200.000 millones de pesos.

La medida principal será la división del instituto en dos entidades: una destinada a la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y otra enfocada en las Fuerzas Armadas.

Todavía resta definir cómo quedarán enmarcados los afiliados de Gendarmería y Prefectura, quienes podrían incorporarse a cualquiera de las dos nuevas estructuras.

Aun así, la operatoria no es sencilla: la abultada deuda de IOSFA se origina en más de un 70 % por prestaciones de los servicios de Prefectura y Gendarmería, bajo la órbita de Seguridad Nacional. Esta situación genera incertidumbre tanto en Defensa como en Seguridad, debido a la posibilidad de que alguno de los dos ministerios termine absorbiendo costos que considera ajenos.

Hay funcionarios libertarios que indican que esta cuestión debe pagarse antes de publicarse cualquier tipo de decreto, pero en el Gobierno no han dado detalles al respecto. Hasta el momento, trascendió que el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a brindar una ayuda financiera para afrontar la deuda.

En paralelo, otro de los decretos que firmarán Adorni y el presidente Javier Milei dispondrá un aumento salarial para los funcionarios jerárquicos, que alcanzará desde ministros hasta subsecretarios. Según precisó una persona cercana a la iniciativa, el aumento busca corregir la pérdida del 60% del poder adquisitivo registrada desde diciembre de 2023, aunque dejará los salarios “un 30% por debajo de la inflación” acumulada para desalentar el éxodo de cuadros técnicos al sector privado. Además, indicaron que la recomposición será acorde a las subas recibidas por los empleados estatales en virtud de las paritarias en curso.

Las decisiones se instrumentarán mediante una serie de decretos que Adorni ya habría firmado esta mañana junto al presidente Milei, que serán oficializadas mañana en el Boletín Oficial.