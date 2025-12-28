El PRO volvió a reclamar por las designaciones de la AGN, reiteró que irá a la Justicia y escala la tensión con LLA

Martín Menem y Cristian Ritondo

Los cruces por las tres designaciones que la Cámara de Diputados realizó para la Auditoria General de la Nación (AGN) el pasado 18 de diciembre, cuando se trató el proyecto de Presupuesto 2026, continúan escalando y crece la tensión entre el PRO y la Libertad Avanza. Ahora, el partido amarillo reiteró que judicializará las presentaciones y aseguró que hay un acuerdo entre el oficialismo y el kirchernismo por los nombramientos.

En un comunicado que difundieron en sus redes sociales, desde el PRO señalaron que “el acuerdo ya estaba cerrado" y aseguraron: "La Libertad Avanza, el Kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las 3/4 partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. Finalmente la aprobación de la votación se realizó con 189 votos. El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO“.

Y continuaron: "Nunca vamos a convalidar la ilegalidad. Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin ‘facilitar’ la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional. La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional".

Juan Manuel Olmos junto a los nuevos auditores

Todo escaló después de la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, la ex diputada vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz. La intención original es que los siete auditores que son designados por el Congreso -3 por Diputados y 4 por el Senado- asuman en un acto conjunto. Sin embargo, la disputa entre el PRO y LLA por estas designaciones aceleró los plazos.

El partido que conduce Mauricio Macri denunció en el recinto de Diputados que los libertarios no habían cumplido sus compromisos en las designaciones de la AGN y que iba a ir a la Justicia para frenarlo.

Justamente, en el comunicado remarcaron: "No íbamos a legitimar una votación inconstitucional. Dicho por abogados constitucionalistas, permanecer en las bancas, aun votando en contra, hubiera implicado legitimar con nuestra presencia un acto viciado de nulidad absoluta que, reiteramos, numéricamente ya estaba resuelto por el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo“.

“Presentamos una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del acto. La prueba más clara de nuestra oposición es que el presidente de nuestro bloque, Cristian Ritondo, ya presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de lo votado. El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, completaron.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados

Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.

La decisión de hacer un acuerdo con el bloque K de LLA se tomó durante la madrugada de la última sesión. En la previa a que se votara el presupuesto en Diputados.

Durante esa madrugada tomó la palabra el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien hizo una propuesta para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”, señaló el cordobés.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Esto desató la furia de los diputados amarillos que, luego de reclamar la falta de palabra del bloque de LLA y del presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que iba a ir a la Justicia y se retiraron del recinto. El PRO tenía acordado que el cargo de Calletti o de Almada iba a ser para el exministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca.