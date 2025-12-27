Fentanilo mortal: las falencias en las historias clínicas y los peritos que confirman un “incremento del riesgo de muerte” por contaminación

El juez Ernesto Kreplak le expreso a los diputados la necesidad de digitalizar las historias clínicas

La causa que investiga la mayor tragedia argentina en materia sanitaria, la probable muerte de 173 pacientes después de haber sido tratados con fentanilo de la empresa HLB Pharma contaminado con dos tipos de bacterias, revela no solo la falta de trazabilidad en los lotes del fentanilo que salen al mercado y en los controles por parte del Estado sobre los laboratorios que producen medicamentos; sino también en la confección de las historias clínicas de los pacientes elaboradas tanto en el sector público como privado. En 22 de los 23 casos estudiados los peritos del Cuerpo Médico Forense advirtieron que en las historias clínicas de los enfermos fallecidos que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak: “No se remite certificado de defunción” y que “en acta de defunción consta como causa de muerte ‘enfermedad’”. Solo en un caso consta de manera expresa un certificado de defunción con causa médica específica: “shock séptico y falla multiorgánica”.

Una de las fojas del nuevo peritaje del Cuerpo Médico Forense

Durante su exposición ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, el juez ya había advertido sobre las dificultades estructurales para reconstruir los casos y puso el foco en la fragmentación de las historias clínicas. En ese marco, reclamó avanzar hacia un sistema unificado y digital: “Se necesita establecer un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de las historias clínicas”, sostuvo, al señalar que la dispersión de los registros médicos complica tanto la investigación judicial como la determinación precisa del impacto sanitario del fentanilo contaminado.

En esa misma línea, el magistrado explicó que el juzgado se encuentra abocado a reunir y sistematizar información clínica dispersa proveniente de distintos hospitales y jurisdicciones, con el objetivo de llegar a una cuantificación definitiva de los casos. “La idea es trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final”, afirmó Kreplak ante los diputados, dejando en claro que el análisis de las historias clínicas continúa siendo un eje central de la causa.

el juez Ernesto Kreplak expuso ante una comisión especial en la Cámara de Diputados

En las 20 “recomendaciones” que al Poder Ejecutivo Nacional le hicieron los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados solicitaron: “La Digitalización Obligatoria de Historias Clínicas“ y se propuso: ”volver a invitar a todas las jurisdicciones la adhesión a la Ley N° 27.706, de historia clínica digital en los efectores de media y alta complejidad".

Para los parlamentarios: “Esta medida es fundamental para complementar la trazabilidad del medicamento, ya que asegura que la información del lote y producto suministrado quede registrada de forma inmodificable y rastreable. En caso de incumplimiento el establecimiento público y/o privado deberá afrontar la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias para quienes la incumplan”.

La Ley N.º 27.706, que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina, fue sancionada por el Congreso el 28 de febrero de 2023 y publicada en el Boletín Oficial el 16 de marzo de 2023, tras su promulgación mediante el Decreto 144/2023.

Entre sus puntos principales se destaca:

- “La ley establece el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, un Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas.”

- “Debe contener los datos clínicos de cada persona de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta el fallecimiento; dejar constancia de todas las intervenciones médico-sanitarias realizadas por profesionales y auxiliares de la salud; garantizar que la información no pueda ser alterada sin dejar constancia de la modificación; ser accesible a quienes estén autorizados, incluidos los propios pacientes y profesionales de la salud”.

- El sistema debe cumplir con estrictas condiciones de: seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad, acceso y trazabilidad de los datos clínicos registrados, de manera que la información sea auditada y pasible de inspección por las autoridades".

El último peritaje

Por orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata, el Cuerpo Médico Forense (CMF) analizó 23 historias clínicas en el marco de la investigación por el presunto uso de fentanilo contaminado comercializado por HLB Pharma y elaborado por Laboratorios Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro.

Con este nuevo dictamen, y sumado al trabajo entregado en agosto, los casos en los que los peritos oficiales identificaron infecciones bacterianas asociadas al fentanilo ascienden a 52 sobre un total de 77 historias clínicas peritadas de las 173 investigadas por el juez Kreplak.

A más de siete meses de la primera alerta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la causa judicial se consolida como la peor tragedia sanitaria de la Argentina, con 14 personas procesadas y seis detenidos.

Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; su hermano Diego García; Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura

El número exacto de víctimas fatales hasta ahora no fueron establecidas. Las pruebas, lejos de agotarse, continúan acumulándose en un expediente que ya supera las 6.000 fojas solo en su cuerpo principal.

El nuevo informe del Cuerpo Médico Forense fue requerido por el juez Kreplak para responder una pregunta central de la investigación: cuál fue la causa de muerte de los pacientes internados en hospitales y clínicas —principalmente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba— y si esos fallecimientos se vinculan con infecciones por Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica, las mismas bacterias detectadas en las ampollas de fentanilo contaminadas.

El documento, incorporado al expediente “FLP 17371/2025″, concluyó que al menos en 14 de las 23 historias clínicas analizadas los pacientes cursaron procesos infecciosos asociados a esos gérmenes multirresistentes. En esos casos, los peritos oficiales señalaron de manera reiterada que la infección implicó un incremento del riesgo de muerte, aclarando que dicho aumento debe interpretarse como un factor pronóstico dentro de cuadros clínicos complejos, caracterizados por sepsis, shock séptico y falla multiorgánica.

Las Historias clinicas presentan falta de información

El Cuerpo Médico Forense remarcó que las infecciones sistémicas por bacterias multirresistentes constituyen un factor independiente de riesgo de mortalidad, especialmente en pacientes críticos, y que su presencia agrava el estado general de salud, debilita la capacidad de respuesta orgánica y eleva el riesgo vital, aun cuando no siempre sea posible establecer una relación causal directa y exclusiva con el desenlace fatal.

El dictamen también dejó constancia de que el análisis se realizó caso por caso, diferenciando los pacientes con bacteriemias documentadas mediante hemocultivos positivos de aquellos en los que no existía documentación microbiológica suficiente al momento del fallecimiento (porque esos datos no fueron asentados en las historias clínicas). En estos últimos, los peritos aclararon expresamente que no podían establecer un vínculo microbiológico concluyente con los gérmenes investigados.

El avance de las pericias se da en paralelo al proceso penal contra los responsables de la fabricación y distribución del medicamento. En poco más de tres meses, el juez Kreplak reunió pruebas clave —entre ellas peritajes del Instituto Malbrán, laboratorio nacional de referencia— que detectaron fallas graves en la cadena de producción del fentanilo elaborado por HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. En particular, los lotes 31202 y 31244 presentaban, según los expertos, “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”, en el marco de un proceso de fabricación “poco robusto e inconsistente”, con deficiencias en el llenado y cierre de las ampollas.

Interior del Laboratorios Ramallo donde se elaboro el fentanilo contaminado

La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables del control de calidad del medicamento. Cuatro permanecen detenidos en el Penal de Marcos Paz: Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; su hermano Diego; Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; y José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Otros imputados cumplen prisión domiciliaria o enfrentan el proceso en libertad, mientras las defensas apelaron los procesamientos y la decisión quedó en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

El origen del escándalo se remonta al 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una advertencia nacional prohibiendo el uso de un lote de fentanilo inyectable por desvío de calidad, tras una denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde al menos 15 pacientes fueron víctimas del anestésico contaminado. Días después, el organismo clausuró las plantas, prohibió la comercialización de los productos y presentó la denuncia penal que inició la mega causa.

Hoy, a más de siete meses de aquella alerta, los informes del Cuerpo Médico Forense y del Instituto Malbrán refuerzan la hipótesis central del expediente: la contaminación bacteriana del fentanilo funcionó como fuente del brote, con consecuencias fatales para decenas de pacientes.

Cromañon, el siniestro de Once y el fentanilo contaminado, las principales tragedias del país

Las conclusiones del peritaje anterior

Un informe previo del Cuerpo Médico Forense, incorporado a la causa y entregado en agosto, había analizado 40 historias clínicas y determinado que en 38 de los casos quedó comprobada la relación directa o agravada entre la exposición a gérmenes multirresistentes y el fallecimiento. En ese dictamen, los peritos utilizaron expresiones como: “La infección por Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica aumentó el riesgo de muerte” y “la bacteriemia asociada generó un debilitamiento de la salud y fue el factor de incremento significativo”.

El dictamen oficial también advirtió que los gérmenes multirresistentes asociados al fentanilo investigado pueden provocar desenlaces fatales dentro de los 30 días posteriores a la infección, y concluyó que “la presencia de estas bacteriemias incrementó el riesgo letal y fue factor determinante en el desenlace fatal”. En uno de los casos, los peritos resumieron: “La causa de muerte se vinculó con la bacteriemia asociada a Klebsiella pneumoniae”.

Para el juez Kreplak, estas conclusiones refuerzan la imputación por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, delito que prevé penas de 10 a 25 años de prisión, y consolidan una causa que ya es considerada una de las mayores tragedias sanitarias de la historia argentina, al nivel de Cromañón u Once.