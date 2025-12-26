Política

Nuevo parte médico: Cristina Kirchner continúa internada con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico

La ex presidenta permanece el Sanatorio Otamendi bajo estricta observación médica tras confirmarse un cuadro de íleo postoperatorio, una problemática frecuente después de cirugías abdominales

Guardar
Cristina Kirchner se encuentra internada
Cristina Kirchner se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi (Foto: Franco Fafasuli)

La ex presidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico informó este viernes un nuevo parte, donde se indicó que la paciente seguirá internada.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron en el parte.

Además, la doctora Marisa Lanfranconi agregó que “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”.

Nuevo parte médico
Nuevo parte médico

El cuadro, según explicaron especialistas consultados por Infobae, cursa generalmente de manera transitoria y suele resolverse con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control de líquidos y monitoreo estricto de la evolución clínica.

El parte médico no reportó fiebre ni signos de infección secundaria, datos considerados positivos por el equipo tratante. La decisión de mantener a CFK internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente. El sanatorio no fijó una fecha estimada de alta y la evolución diaria determinará los próximos pasos.

La ex mandataria, de 72 años, fue trasladada el sábado pasado al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras la evaluación inicial, los médicos indicaron estudios complementarios y autorizaron la cirugía de urgencia. La operación fue realizada con la correspondiente autorización judicial y, según fuentes cercanas, “salió bien”.

Desde el inicio de la internación, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.

Militantes expresaron su apoyo a
Militantes expresaron su apoyo a la ex mandataria desde las afueras del sanatorio (x.com/argconcristina)

En los últimos días, se realizaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada de abdomen, que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. El sanatorio implementó las medidas de soporte habituales ante este cuadro, como el ajuste del tratamiento antibiótico y el monitoreo del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea del episodio.

El informe médico ratificó que, hasta el momento, no se presentaron nuevos síntomas ni complicaciones adicionales, y que la paciente permanece afebril. La evolución general sigue “dentro de los parámetros esperados para el diagnóstico” y que la ausencia de fiebre constituye un indicador favorable dentro del proceso de recuperación.

La situación clínica de la expresidenta se encuentra bajo análisis permanente por parte del equipo médico del Sanatorio Otamendi. La extensión de la internación dependerá de la evolución y resolución del cuadro de íleo postoperatorio y del control de la peritonitis localizada, que motivó la intervención original. Mientras tanto, se mantiene la restricción de visitas y el acceso controlado al área de internación, conforme lo establecido por el tribunal a cargo de la ejecución de la sentencia que cumple.

En Paralelo, cientos de militantes kirchneristas autoconvocados bajo la consigna “Cristina Libre” se hicieron presentes hoy en la puerta del centro de salud y desplegaron una bandera gigante en la que le desean “Feliz Navidad” a la “compañera Cristina”. “Feliz Navidad compañera Cristina. Siempre vamos a estar”, fue la frase que pudo leerse en la inmensa bandera con tonos azules, celestes y blancos.

Durante la jornada, en la que participaron activamente militantes de La Cámpora, entre otras agrupaciones, se realizó una oración ecuménica y se habilitó un espacio con un árbol navideño para que quienes participaron pudieran dejarle cartas, mensajes y expresiones de afecto.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerÚltimas noticiascirugías abdominalesperitonitisFiebreSanatorio Otamendi

Últimas Noticias

La sesión comenzó con un fuerte enfrentamiento entre el PJ, Bullrich y Villarruel, y el debate del Presupuesto es por capítulos

El plan de gastos que impulsa el Ejecutivo y la Ley de Inocencia Fiscal ya cuentan con media sanción de Diputados. La oposición quería que se trate artículo por artículo

La sesión comenzó con un

“Callate mamarracho”: fuerte cruce entre la senadora Cristina López y Victoria Huala en plena discusión del Presupuesto

La senadora fueguina denunció en el recinto que sufrió actos de censura y agresión por parte de personal de seguridad en un allanamiento a su despacho. Apuntó contra Victoria Villarruel y otra legisladora

“Callate mamarracho”: fuerte cruce entre

Javier Milei monitorea desde Olivos el tratamiento del Presupuesto y envía una delegación de funcionarios al Senado

El mandatario se recluye en la residencia presidencial mientras la Cámara Alta trata la previsión presupuestaria y la Ley de Inocencia Fiscal. La prueba de fuego de Patricia Bullrich

Javier Milei monitorea desde Olivos

El Gobierno de Israel tomó distancia de una petrolera que operará en las Islas Malvinas y ratificó su vínculo con la Argentina

El canciller Gideon Sa’ar aclaró que Navitas Petroleum es una compañía privada, sin relación con el Estado israelí. Lo hizo tras la protesta de la Casa Rosada por la autorización para hacer exploración offshore

El Gobierno de Israel tomó

Alerta en la frontera: los nitacenos, el opioide más potente que el fentanilo, ya circula en Brasil y enciende alarmas en la Argentina

El Ministerio de Seguridad actualizó los listados de sustancias y precursores químicos para anticipar su llegada al país. La policía de San Pablo informó de un aumento brutal de este componente en las incautaciones de sustancias ilegales. Ya se reportaron muertes por sobredosis en varios países

Alerta en la frontera: los
DEPORTES
La foto navideña del flamante

La foto navideña del flamante refuerzo de River Fausto Vera y su pareja, la Miss Argentina Aldana Masset

La decisión que tomó Boca Juniors respecto a la continuidad de Ander Herrera

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

TELESHOW
Polémica por el video de

Polémica por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino conduciendo un auto en la ruta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

INFOBAE AMÉRICA

Alimentación para perros y gatos:

Alimentación para perros y gatos: ingredientes reales y beneficios para la salud marcan la tendencia global

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19