La esposa del gendarme argentino secuestrado por la dictadura de Maduro contó cómo se comunica con Venezuela

María Alexandra Gómez

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido hace más de un año en Venezuela, denunció que los extranjeros presos en el penal Rodeo 1 están expuestos a “torturas psicológicas” y amenazas directas de muerte por parte de las autoridades penitenciarias. Según relató Gómez en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNews, la información sobre el trato a los reclusos llegó a través de familiares de ciudadanos venezolanos que sí pueden recibir visitas en la cárcel. “La información nos llegó por medio de familiares de venezolanos que sí pueden recibir visitas, que están preocupados por la situación de los extranjeros en Venezuela”, explicó.

En palabras de Gómez, los extranjeros detenidos en Rodeo 1 “están vulnerados en todo sentido, están aislados, están totalmente a merced de lo que el Gobierno de Maduro pueda hacer con ellos”. La esposa del gendarme argentino advirtió que no es momento de quedarse callados y reclamó la intervención de la comunidad internacional: “Es momento de alzar la voz, porque esto sí es un conflicto entre países”.

La situación de Nahuel Gallo se agravó durante las últimas semanas, cuando comenzaron a circular amenazas de muerte contra extranjeros capturados. Gómez denunció que los carceleros del régimen chavista recorrieron celda por celda y advirtieron a los presos que sus vidas correrían peligro si la ofensiva internacional contra el Gobierno venezolano escala. De acuerdo con el testimonio que llegó a la familia, el director del penal expresó: “Si los gringos pisan Venezuela, los primeros que van a sufrir las consecuencias son ustedes”.

Gómez describió el clima de angustia y desprotección que viven los familiares de los detenidos: “Es angustiante porque los familiares estamos atados de manos, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Creo que los organismos internacionales y toda la Argentina tienen que alzar la voz por estas atrocidades que están viviendo hoy en día los presos políticos en Venezuela”.

Nahuel Gallo

En diálogo con DNews, la esposa del gendarme argentino responsabilizó directamente al presidente Nicolás Maduro, al líder chavista Diosdado Cabello, al fiscal general Tarek William Saab y al director del penal Rodeo 1 por cualquier daño que pueda sufrir su pareja y los demás extranjeros detenidos. “Mantenerlos en desaparición forzada los convierte en criminales de lesa humanidad”, afirmó Gómez.

La información sobre las amenazas y el trato a los extranjeros llegó de manera fragmentaria, ya que los presos venezolanos con hijos recibieron una visita excepcional por las fiestas navideñas. Solo en esa ocasión algunos familiares pudieron enterarse de la situación. Gómez confirmó a Infobae que tiene previsto reunirse en la Cancillería argentina para informar sobre la situación que se vive en el centro de detención de las afueras de Caracas.

El contexto político en Venezuela también influye en la situación de los rehenes extranjeros. Las amenazas de muerte se producen en medio de una escalada de presión internacional sobre el régimen de Maduro, incluyendo sanciones y un despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Cada gesto de Washington parece traducirse, dentro de las cárceles, en un aumento de la violencia contra los cautivos. Los presos son utilizados como escudos humanos frente a cualquier acción internacional.

En paralelo, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció que regresará “muy pronto” a Venezuela para iniciar la “fase definitiva” de la lucha democrática por el cambio político. Su mensaje navideño se produjo mientras el Gobierno de Maduro liberó a algunos presos políticos ante la presión internacional y el bloqueo de Estados Unidos.

El caso de Nahuel Gallo

Nahuel Agustín Gallo, de 34 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por funcionarios venezolanos tras ingresar legalmente al país para visitar a su esposa y a su hijo de dos años, que pasaban vacaciones en Caracas. Gallo es padre de un niño pequeño y, desde el día de su detención, permanece incomunicado, sin defensa en juicio ni asistencia consular. Según las fuentes consultadas por Infobae, Gallo fue convertido en rehén del régimen y permanece en condición de desaparición forzada en Rodeo 1, una de las prisiones más temidas de Venezuela.

La pareja de Gallo denunció que las amenazas recientes marcan un punto de quiebre, ya que los extranjeros están completamente indefensos, incomunicados y sin derechos. La responsable del penal, según los testimonios, recorre las celdas y deja en claro que los derechos humanos no existen en ese lugar. Los presos describen al director como un hombre encapuchado y omnipotente.

El caso de Nahuel Gallo se inscribe dentro de una estrategia del régimen de convertir a los detenidos extranjeros en rehenes y escudos humanos frente a la presión internacional. La denuncia pública de María Alexandra Gómez busca visibilizar su situación y exigir que las autoridades argentinas y los organismos internacionales intervengan para garantizar la vida y la libertad de los extranjeros secuestrados en Venezuela.