Presupuesto 2026: incertidumbre en el Senado por otro artículo que preocupa a los aliados del Gobierno

Es el 12, que habla sobre fondos a universidades nacionales. Qué plantea el texto y quiénes podrían definir una votación clave

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (RS Fotos)

En medio de los preparativos y las cuentas que el oficialismo hace para la sesión extraordinaria de mañana en el Senado, donde se intentará sancionar el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, apareció -en el primero de los proyectos- otro artículo que preocupa a potenciales aliados del Gobierno libertario. Apunta a un tema que generó fuertes roces y una masiva marcha en el pasado: universidades.

Días atrás, Infobae contó la preocupación en un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara alta por el artículo 30, el cual habla de derogar ítems sobre el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Este medio también informó, a inicios del corriente mes, las quejas que aterrizaron en el Congreso desde el interior por estas cuestiones. Es decir, se sabía.

Si bien genera urticaria en algunos legisladores dialoguistas, hay otros que bajan la tensión. Por caso, uno de ellos reconoció: “El problema que se tiene cuando se imponen pisos, en relación con el PBI, se deja sin herramientas al Ejecutivo. Recordemos que gran parte del Presupuesto está con cerrojo para todas las administraciones. Esto es, jubilaciones y otros gastos sociales. Si a ello le sumás un mínimo para esto y para lo otro, fuiste. Además, seamos honestos y digamos que casi nunca o nunca se cumplieron esos objetivos”.

Desde un despacho de distinto signo político, pero con ganas de ayudar a la Casa Rosada, sentenciaron a Infobae: “Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Hay que revisar bien eso. Básicamente, te dice que si un funcionario híper mileísta considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado. Y pasó, como pasaron otras cosas”.

El secretario de Educación, Carlos
El secretario de Educación, Carlos Torrendell

Qué plantea el texto

“Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos cuatro billones setecientos ochenta y cinco mil ciento diecisiete millones seiscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cinco ($4.785.117.662.765), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo. Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, comienza.

Y sigue: “El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional. Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2026 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2025, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, según lo establezca el Ministerio de Capital Humano”.

En definitiva, será interesante ver el viernes los diferentes movimientos a la hora de votar la ley en general y, sobre todo, en particular. Es que, a los potenciales acompañantes que uno estima para el convite mañana, se sumaría un puñado menor del interbloque peronista -“Popular”, se llama ahora el kirchnerismo reinante-, vía Convicción Federal, que rechaza el método cristinista. Toda una novedad, aunque serían menos de los promocionados. En el recinto, un paso en falso puede ser traumático para La Libertad Avanza. Se busca terminar en paz el período extraordinario, aunque nada está regalado ni cae del cielo en la Cámara alta.

