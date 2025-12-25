Granaderos, villancicos y el Niño Jesús: así fue el emotivo video que publicó Casa Rosada para celebrar la Navidad

Tres integrantes del Regimiento de Granaderos trasladaron al Niño Jesús, acompañados por música tradicional y un mensaje institucional para la ciudadanía

Justo cuando tocaron las 12:00 horas, desde Casa Rosada difundieron un video especial para celebrar la llegada de la Navidad. “Esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu”, desearon.

Por medio de la cuenta oficial en la red social X, el Gobierno nacional publicó una pieza audiovisual, con la intención de transmitir un mensaje de unión y esperanza. Con un guiño a la simbología religiosa, se observó como tres granaderos trasladaban al Niño Jesús por los pasillos y escaleras de la sede presidencial en Buenos Aires.

La decisión de que hayan sido tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo los que participaran de la filmación haría alusión a los Reyes Magos que, según la tradición cristiana, visitaron a Jesús en el pesebre tras su nacimiento.

Durante el recorrido por las instalaciones del edificio se escucha el villancico clásico “Noche de paz”, interpretado en un estilo solemne. Asimismo, en la publicación, la Presidencia de la Nación deseó una “¡Feliz Navidad!“.

Los tres granaderos que llevaron al Niño Jesús al pesebre en el patio de la casa de Gobierno

“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron en la cuenta oficial.

La actividad y el mensaje institucional se integran a las acciones habituales de la Presidencia argentina en fechas patrias y celebraciones religiosas, buscando fortalecer la identidad nacional y los valores compartidos. Asimismo, también habían incluido un saludo navideño realizado por el Obispo Castrense, Monseñor Santiago Olivera.

En las horas previas a la Nochebuena, el presidente Javier Milei había difundido un mensaje navideño a través de sus perfiles en las redes sociales, donde combinó su saludo con un llamado a prepararse para “muchas más reformas”.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, afirmó el jefe de Estado.

En línea con esto, el mandatario destacó que varios de los hitos de su gestión. Entre ellos, mencionó que “puso la inflación en orden” y aseguró haber “sacado a 12 millones de personas de la pobreza”. También recordó la eliminación definitiva del cepo cambiario en la economía argentina.

El pesebre que armaron frente a la Casa Rosada

Respecto a los avances que se realizaron en el plano internacional, Milei volvió a celebrar la firma de un acuerdo bilateral comercial con Estados Unidos.

Al mismo tiempo, al hacer referencia a las reformas en materia de seguridad interna, subrayó que los piquetes, que habían alcanzado un promedio de nueve mil por año, pasaron a ser cero. También añadió medidas como la creación de la Dirección Federal de Investigaciones y el reequipamiento de las fuerzas de seguridad.

Luego de haber defendido la introducción de la Boleta Única Papel (BUP) en el sistema electoral nacional, resaltó que su gobierno fue “el único que tuvo el coraje para hacerlo”. Asimismo, señaló que en las elecciones legislativas “el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”.

De esta manera, aseguró que los cambios en la conformación del Congreso de la Nación harían posible continuar con los objetivos del Gobierno nacional. Así, el jefe de Estado prometió profundizar el rumbo actual para “hacer de Argentina el país más libre del mundo”.

El video de 86 segundos concluyó con un saludo: “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”. No obstante, con contento con esto, el presidente volvió a reiterar su saludo hacia el pueblo argentino durante la medianoche.