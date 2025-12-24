Javier Milei pasará las fiestas en la Quinta de Olivos a la espera de que el Senado apruebe el Presupuesto

El jefe de Estado encarará la segunda mitad de su mandato

Luego de una primera mitad con altibajos, en la que la oposición complicó sus planes frenando algunas iniciativas en el Congreso y aprobando otras que, a su entender, afectaban el equilibrio fiscal, el presidente Javier Milei comenzará la segunda etapa de su gobierno con la esperanza de iniciarla con el Presupuesto 2026 sancionado, lo que marcaría el primer triunfo legislativo del oficialismo luego de varios meses.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, el mandatario nacional pasará la Navidad en la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Si bien ambos provienen de una familia de raíces católicas, desde hace tiempo el jefe de Estado viene estudiando la Torá y manifestó sus intenciones de convertirse al judaísmo.

“No lo podría hacer ahora porque el cumplimiento de los preceptos podría hacer colisión con mi actividad de presidente, como por ejemplo a la hora de respetar el shabat. Es más profundo y más a largo plazo”, explicó en una entrevista tiempo atrás.

Por esta razón, el líder libertario no festejará la tradicional fecha cristiana, sino que celebró Jánuca, que este año fue del 14 al 22 de diciembre y conmemora la resistencia del pueblo hebreo.

El lunes, Milei cerró el 2025 junto a sus ministros con una cena que encabezó también en la residencia oficial, luego de la cual les regaló a los funcionarios el libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista estadounidense Walter Block.

Si bien estará lejos de la Casa Rosada, el Presidente aprovechará estos días para trabajar y seguir de cerca el tramo final de las negociaciones por el presupuesto, que se votará este viernes en el Senado.

En las últimas horas, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, conversó con sus pares de otros partidos, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con los gobernadores.

Milei con su Gabinete en la Quinta de Olivos

Los dos sabían que tenían hasta este miércoles para terminar de garantizar los votos para la iniciativa, ya que iba a ser más difícil contactar en Noche Buena y Navidad a la mayoría de los legisladores, más allá de poder cruzar algún mensaje.

La orden de la ex ministra de Seguridad para los integrantes de su bancada fue que, si alguno se iba para su provincia a pasar las fiestas, tenía que asegurarse de que el viernes estaría en el recinto listo para el debate.

En el oficialismo están confiados en que, habiendo sacado ya los temas que generaban controversia, el texto que consiguió media sanción en Diputados sea también aprobado en el Senado.

Es que, tanto Bullrich como Santilli, al igual que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se opusieron desde un principio a la inclusión en el proyecto de las derogaciones al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Sin embargo, unos días antes de que el Presupuesto se comenzara a tratar, desde Presidencia llegó la orden de agregar esos puntos en el artículo 75, que generó el enojo de una parte de la oposición, pero también de algunos aliados.

Sin margen para poner en riesgo la sanción definitiva del texto, lo que complicaría al Gobierno no solo porque debería seguir prorrogando la ley de gastos del 2022, sino también porque dificultaría su acceso al crédito internacional, las autoridades nacionales aceptaron no insistir con esas medidas.

Bullrich busca su primer triunfo en el Senado (Santiago Pezzini/Comunicación Senado)

Tal como anticipó este medio, el Poder Ejecutivo analizaba reasignar por decreto partidas presupuestarias para hacer frente a los aumentos previstos por la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, pero sin poner en riesgo el déficit cero.

Si bien en un momento se especuló con la posibilidad de agregar en el Senado algún artículo al Presupuesto para, en lugar de derogar estas leyes -como era el plan original-, modificarlas, se optó por priorizar la aprobación del proyecto sin mayores dilaciones.

Si se avanzaba con esa idea, la iniciativa iba a tener que regresar a Diputados, donde tenían previsto tratarla el 29 de diciembre, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias, lo cual hubiera demandado más negociaciones y un final incierto.

El viernes, Bullrich buscará su primera victoria al mando del bloque y en el espacio aseguran que cuentan con los votos como para lograrlo, a pesar del enojo en el recinto -de propios y ajenos- por no haber incluido en el Presupuesto un aumento para los senadores.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sostuvo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras inaugurar recientemente el oratorio “Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’”, en la antigua oficina del expulsado entrerriano Edgardo Kueider.

Por su parte, un sector del peronismo, el más duro, presiona ahora para rechazar el artículo 30 del texto, el cual modifica la Ley de Educación Técnico Profesional y plantea modificaciones en el financiamiento de áreas como la ciencia, la tecnología y la defensa.

Cualquier cambio que se haga durante la votación sobre el proyecto que ya tiene media sanción obligará a que se debata nuevamente en Diputados, algo que el Gobierno quiere evitar. El viernes será el día decisivo.