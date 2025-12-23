Política

Incidentes en otro municipio gobernado por La Cámpora: piqueteros del Movimiento Evita protestan en Lanús

Ocurre en el distrito que gestiona Julián Álvarez. La lidera un dirigente que responde al kicillofismo. Ayer hubo violencia en Quilmes y se cruzaron públicamente Mayra Mendoza y Juan Grabois

Guardar
Incidentes en la Municipalidad de Lanús

Por segundo día consecutivo, un municipio bonaerense gobernado por un referente de La Cámpora es epicentro de una protesta teñida de suspicacias políticas, tanto por los protagonistas como por el contexto de fin de año.

El episodio ocurre luego de los incidentes de ayer en el partido de Quilmes, donde un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MET), que fundó el diputado Juan Grabois. Hubo quema de neumáticos, refriegas y detenidos y un cruce público entre la ex intendenta Mayra Mendoza y el propio dirigente social.

La protesta piquetera frente a
La protesta piquetera frente a la Municipalidad de Lanús

Esta mañana, la manifestación se producía frente a la Municipalidad que encabeza el intendente Julián Álvarez. Es liderada por militantes del Movimiento Evita, la agrupación piquetera que en la interna peronista está alineada con el gobernador Axel Kicillof.

Fuentes de la municipalidad indicaron a Infobae que la manifestación se trata, en realidad, de “un piquete con intencionalidad política y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”.

Según pudo confirmar este medio, un nutrido grupo de militantes del Movimiento Evita Lanús se movilizó esta mañana a la sede de la Municipalidad. “Le están haciendo un piquete a Julián Álvarez”, relataron fuentes partidarias.

Las suspicacias sobre las motivaciones de la manifestación se basaron, de acuerdo con la lectura que hacen en La Cámpora, en que en las fotos de la manifestación se pudo observar a un puntero que responde a Agustín Balladares, llamado Silvio Denis Guzmán, alias “Tinino”, y 30 personas más que quisieron ingresar por la fuerza a la municipalidad.

Agustín Balladares, destacaron fuentes partidarias, estuvo ayer en el acto que encabezó Axel Kicillof y en las últimas semanas se lo puede ver subiendo fotos de reuniones con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros. En sus redes sociales, el dirigente publicó fotos de su participación en el encuentro con Kicillof, donde habló de su proyecto 2027.

La manifestación, que también incluyó quema de neumáticos y un grupo que llevó en colectivos escolares, tuvo momentos de extrema tensión.

En un video al que accedió Infobae, se ve a un militante que se acercó a las rejas de la Municipalidad de Lanús para exigir la presencia del intendente Álvarez y negociar una respuesta a una serie de reclamos.

El intercambio se desarrolló frente a un policía de custodia y expuso el clima de tensión creciente, con varias voces que insisten en que el jefe comunal “baje” y dé la cara. “Que venga Julián”, se repite de manera insistente, mientras se advierte que el ingreso al edificio está condicionado a una intervención directa del intendente.

En el diálogo, el hombre apela tanto a la presión como a la advertencia explícita. Sostiene que la solución es “fácil” y reclama que el conflicto sea resuelto políticamente por la máxima autoridad municipal.

“Llamen al intendente y que resuelva ese problema”, exige, al tiempo que plantea un escenario de confrontación si no hay respuesta: “Si no baja el intendente… va a pasar lo de ayer en Quilmes”.

El explosivo mensaje de Mayra Mendoza a Juan Grabois: “Me faltás el respeto, no sé quién te creés, fomentás la violencia”

La mención de lo ocurrido en el municipio que conduce Mayra Mendoza no es casual y alentó las sospechas sobre una ofensiva política sobre los distritos que gobierna La Cámpora. Este lunes, con motivo de la aprobación de una ordenanza para establecer el estacionamiento medido, un grupo de “trapitos” apoyados por Grabois protagonizaron una violenta protesta.

El episodio estuvo signado por un cruce público entre la diputada bonaerense y ex intendenta y el diputado nacional Juan Grabois. Infobae accedió a un audio que compartió Mendoza en un grupo de WhatsApp interno, donde se escucha su voz cuestionando de manera airada al dirigente social. “Fomentás la violencia. ¿Quién te creés que sos?“, le dijo.

Tanto lo de Quilmes como lo que esta mañana se produjo en Lanús se da en un momento en que el peronismo bonaerense está atravesando una dura interna, con intendentes que quieren desplazar a Máximo Kirchner de la presidencia del PJ provincial y Cristina Fernández está convaleciente, superando una operación de urgencia de apendicitis.

Temas Relacionados

LanusLa CámporaPeronismoProvincia de Buenos Aires

Últimas Noticias

El Gobierno anunció el Plan Verano para reforzar la seguridad en rutas turísticas durante la temporada alta

La presentación estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. El operativo abarca desde el 23 de diciembre hasta el 9 de marzo con 800 puntos de control de Gendarmería, nuevos puestos de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria

El Gobierno anunció el Plan

Presupuesto: senadores que responden a gobernadores opositores votarán a favor en general y se agrava la división en el kirchnerismo

Son legisladores que integran el bloque Convicción Federal y el de Gerardo Zamora. Creen que el Gobierno debe tener esa herramienta. Se diferencian así de la bancada que conduce Cristina Kirchner

Presupuesto: senadores que responden a

La impensada pelea de Juan Grabois y Mayra Mendoza volvió a poner bajo la lupa el liderazgo de Cristina Kirchner

El enfrentamiento por una ordenanza de Quilmes para regular el estacionamiento medido desató un cruce furioso entre La Cámpora y el Movimiento de Trabajadores Excluidos

La impensada pelea de Juan

Alerta en el Gobierno por un artículo sobre fondos educativos que podría complicar la aprobación del Presupuesto

Se trata de un recorte de gastos que pasó el filtro de Diputados, pero en la UCR de la Cámara alta hay legisladores no dispuestos a acompañarla. El kirchnerismo lo sabe y presiona para abrir una ventana ahí, triturar la iniciativa y obligar al Ejecutivo a una tercera prórroga de la ley de gastos

Alerta en el Gobierno por

Pese a las objeciones argentinas, avanza el proyecto de la planta de hidrógeno verde frente a las costas de Entre Ríos

Uruguay firmó un memorándum con la empresa que realizará el emprendimiento sin considerar los planteos argentinos sobre el impacto que tendría en la zona. Es una hoja de ruta para que la inversión de más de USD 5 mil millones esté 100% operativa en 2029

Pese a las objeciones argentinas,
DEPORTES
Las vacaciones de los jugadores

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

Los 50 equipos más valiosos del planeta: los únicos cuatro clubes de fútbol y las dos escuderías en el listado

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

TELESHOW
Evangelina Anderson sorprendió al jurado

Evangelina Anderson sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity con su primera profesión: “Disfruté mucho”

El conmovedor reencuentro de Rocío Marengo con su hijo previo a la Navidad: la tierna foto

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

INFOBAE AMÉRICA

¿Un novio que en realidad

¿Un novio que en realidad es una Inteligencia Artificial? La novela que ya pensó eso (y más)

Los legisladores de EEUU instaron al Pentágono a añadir a DeepSeek y Xiaomi a la lista de empresas que ayudan al ejército chino

La paradoja china: robots de última generación en una economía que se desmorona

El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros