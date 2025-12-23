Incidentes en otro municipio gobernado por La Cámpora: piqueteros del Movimiento Evita protestan en Lanús

Incidentes en la Municipalidad de Lanús

Por segundo día consecutivo, un municipio bonaerense gobernado por un referente de La Cámpora es epicentro de una protesta teñida de suspicacias políticas, tanto por los protagonistas como por el contexto de fin de año.

El episodio ocurre luego de los incidentes de ayer en el partido de Quilmes, donde un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MET), que fundó el diputado Juan Grabois. Hubo quema de neumáticos, refriegas y detenidos y un cruce público entre la ex intendenta Mayra Mendoza y el propio dirigente social.

La protesta piquetera frente a la Municipalidad de Lanús

Esta mañana, la manifestación se producía frente a la Municipalidad que encabeza el intendente Julián Álvarez. Es liderada por militantes del Movimiento Evita, la agrupación piquetera que en la interna peronista está alineada con el gobernador Axel Kicillof.

Fuentes de la municipalidad indicaron a Infobae que la manifestación se trata, en realidad, de “un piquete con intencionalidad política y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”.

Según pudo confirmar este medio, un nutrido grupo de militantes del Movimiento Evita Lanús se movilizó esta mañana a la sede de la Municipalidad. “Le están haciendo un piquete a Julián Álvarez”, relataron fuentes partidarias.

Las suspicacias sobre las motivaciones de la manifestación se basaron, de acuerdo con la lectura que hacen en La Cámpora, en que en las fotos de la manifestación se pudo observar a un puntero que responde a Agustín Balladares, llamado Silvio Denis Guzmán, alias “Tinino”, y 30 personas más que quisieron ingresar por la fuerza a la municipalidad.

Agustín Balladares, destacaron fuentes partidarias, estuvo ayer en el acto que encabezó Axel Kicillof y en las últimas semanas se lo puede ver subiendo fotos de reuniones con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros. En sus redes sociales, el dirigente publicó fotos de su participación en el encuentro con Kicillof, donde habló de su proyecto 2027.

La manifestación, que también incluyó quema de neumáticos y un grupo que llevó en colectivos escolares, tuvo momentos de extrema tensión.

En un video al que accedió Infobae, se ve a un militante que se acercó a las rejas de la Municipalidad de Lanús para exigir la presencia del intendente Álvarez y negociar una respuesta a una serie de reclamos.

El intercambio se desarrolló frente a un policía de custodia y expuso el clima de tensión creciente, con varias voces que insisten en que el jefe comunal “baje” y dé la cara. “Que venga Julián”, se repite de manera insistente, mientras se advierte que el ingreso al edificio está condicionado a una intervención directa del intendente.

En el diálogo, el hombre apela tanto a la presión como a la advertencia explícita. Sostiene que la solución es “fácil” y reclama que el conflicto sea resuelto políticamente por la máxima autoridad municipal.

“Llamen al intendente y que resuelva ese problema”, exige, al tiempo que plantea un escenario de confrontación si no hay respuesta: “Si no baja el intendente… va a pasar lo de ayer en Quilmes”.

El explosivo mensaje de Mayra Mendoza a Juan Grabois: “Me faltás el respeto, no sé quién te creés, fomentás la violencia”

La mención de lo ocurrido en el municipio que conduce Mayra Mendoza no es casual y alentó las sospechas sobre una ofensiva política sobre los distritos que gobierna La Cámpora. Este lunes, con motivo de la aprobación de una ordenanza para establecer el estacionamiento medido, un grupo de “trapitos” apoyados por Grabois protagonizaron una violenta protesta.

El episodio estuvo signado por un cruce público entre la diputada bonaerense y ex intendenta y el diputado nacional Juan Grabois. Infobae accedió a un audio que compartió Mendoza en un grupo de WhatsApp interno, donde se escucha su voz cuestionando de manera airada al dirigente social. “Fomentás la violencia. ¿Quién te creés que sos?“, le dijo.

Tanto lo de Quilmes como lo que esta mañana se produjo en Lanús se da en un momento en que el peronismo bonaerense está atravesando una dura interna, con intendentes que quieren desplazar a Máximo Kirchner de la presidencia del PJ provincial y Cristina Fernández está convaleciente, superando una operación de urgencia de apendicitis.