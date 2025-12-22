Se volvió a reunir la mesa política del Gobierno y crece el optimismo por la aprobación del Presupuesto 2026

Parte de la mesa chica del presidente Javier Milei (Maximiliano Luna)

A tres días de Navidad y a cuatro de la sesión que tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores, el Gobierno aceita las negociaciones y trabaja en la media sanción restante de la hoja de ruta que envió al Congreso y que conquistó la aprobación en Diputados. Con el correr de las jornadas crece el optimismo y por los pasillos de Casa Rosada aseguran contar con el número de apoyos necesarios para aprobarlo sin cambios.

"Lo que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el Presupuesto. A mí eso me parece muy importante y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero", destacó el presidente Javier Milei este domingo durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

Después de varios días de desorden interno, el mandatario hizo pública la necesidad del Poder Ejecutivo de sancionar la hoja de previsión para el año entrante y destacó el debate en la Cámara de Diputados del pasado miércoles que, luego de que la oposición lograra voltear el capítulo XI, dejó un sabor agrio en las filas libertarias. “Aprobamos 14 de las 15 peleas que dimos”, repetía un funcionario el día después de la sesión.

El argumento fue recogido por el propio libertario que lo repitió ante los canales de televisión, al tiempo que prometió reordenar partidas para cumplir con el déficit cero.

El presidente Javier Milei en la entrevista con Luis Majul

Al igual que los últimos dos días de la semana pasada, la mesa chica inició el lunes con un nuevo encuentro, pero esta vez fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el despacho de este último se dieron cita al mediodía la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem. También estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

“Estamos trabajando de manera ordenada”, sintetizó uno de los integrantes de la mesa ante la consulta de Infobae por la cotidianeidad de las reuniones. La idea parece estar resuelta: aprobar el proyecto tal y como está en el Senado para evitar tener que volver a sesionar en Diputados.

El ruido interno que generó la multiplicidad de opciones luego de que la oposición lograra dejar afuera el capítulo XI, que fue incluido a último momento a pedido del jefe de Estado y del ministro de Economía, Luis Caputo, obligó a los integrantes de la mesa política a intentar revertir el resultado.

Tras la danza de posibilidades que incluyó posibles vetos, nuevas propuestas y enojos de y con los aliados, la administración libertaria mantiene las expectativas y confía en la cintura política de la dirigente con más experiencia de los suyos en la materia: Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich en el Senado (Comunicación Senado)

En paralelo, se activaron algunas vías de negociación subalternas. Este lunes, pasado el mediodía, el senador de la provincia de Santa Cruz José María Carambia, desfiló por los pasillos de Balcarce 50 y se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, con la excusa de presentar quejas formales por algunos puntos de la Reforma Laboral. Casi a la misma hora, pero en otro de los despachos, se lo vio al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, a quien el Ejecutivo le reclamó la abstención del diputado Gerardo Cipolini durante el tratamiento de polémico capítulo. “Reuniones de amigos”, replicaron los funcionarios anfitriones.

“Va a salir con 41 votos”, prometió respecto del Presupuesto 2026 una voz con acceso al despacho presidencia, a días de la sesión que tendrá el lugar el próximo viernes en la Cámara Alta, y aclaró: “Evidentemente no había consensos para hacer los cambios”.

Otro de los que mantiene conversaciones abiertas con el oficialismo es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que intenta replicar, en diálogo con Eduardo “Lule” Menem, la alianza electoral con el espacio violeta para compartir boleta en las elecciones municipales del 22 de febrero. Con fecha límite para el 24 de diciembre, el PRO, LLA y Cambia Mendoza podrían presentarse en unidad para renovar la mitad de los concejos deliberantes de Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Maipú.

Esta noche, el mandatario convocó a una asado en la quinta de Olivos con la idea de encabezar una reunión de Gabinete distendida que le permita cerrar el año, pero a su vez intensificar el pedido de conquistar los aciertos legislativos planteados para este diciembre, como primera parada.