Política

Mayra Mendoza vs. Grabois: graves incidentes en una protesta contra una ordenanza que busca regular la actividad de los “trapitos” en Quilmes

Los manifestantes que responden al diputado nacional y dirigente social se enfrentan con la Policía a metros del Concejo Deliberante, donde se pretende avanzar con una ordenanza para organizar el estacionamiento

Graves enfrentamientos en la Municipalidad de Quilmes

Un conflicto en el Municipio de Quilmes enfrenta a dos referentes del peronismo bonaerense: Mayra Mendoza y Juan Grabois.

Militantes que responden al diputado nacional y dirigente social se movilizaron este lunes hacia el Honorable Concejo Deliberante para protestar contra una ordenanza que busca regular la actividad de los cuidacoches en el municipio.

La protesta provocó duros enfrentamientos con la Policía, que custodia el edificio, donde también funciona la Municipalidad.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae explicaron que la Intendencia promovió la ordenanza frente a los reclamos de los vecinos con el objetivo de ordenar el estacionamiento en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito.

“Entre otros puntos se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes (en blanco, con obra social). Lo que no se va a hacer, y es lo que quiere el Movimiento de Trabajadores Excluidos (que responde a Grabois), es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo”, agregaron.

La decisión de las autoridades es llamar a licitación para que aquellos que estén en condiciones de cumplieron con el pliego puedan presentarse libremente.

En medio de los incidentes, el propio Grabois se expresó en duros términos contra el gobierno local que encabeza Mayra Mendoza: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”.

En la misma línea, el dirigente político hizo un apunte vinculado a los conflictos que aquejan peronismo: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF, el espacio que responde a Kicillof) me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja... pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca, lo haga quien lo haga”.

Para cerrar el mensaje que posteó en redes sociales, Grabois agregó: “Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.

El mensaje de la intendencia

Desde el municipio hicieron referencia al conflicto en cuestión y enfatizaron que tomaron medidas, “ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches“, comúnmente llamados trapitos.

"Lo que no se va a hacer, y es lo que quiere el MTE, es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo“, replicaron desde la administración que preside Mayra Mendoza. “La decisión es llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”, finalizaron.

