El Gobierno busca recomponer la relación con el PRO en el Congreso luego de la polémica por los auditores

Con la firma de su presidente Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación, que llevó a cabo la Cámara baja durante la madrugada del 18 de diciembre.

Para los representantes del partido fundado por Mauricio Macri, la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, “fue abiertamente inconstitucional”.

En el PRO contaban con que sería nombrado Jorge Triaca, pero quedaron afuera de un acuerdo presuntamente establecido entre Martín Menem, Fuerza Patria y los gobernadores del norte. Por eso, para el partido de Macri, el conflicto es de carácter político. Se sintieron traicionados por sus aliados en la primera sesión con la nueva conformación del Congreso tras las elecciones nacionales de octubre.

Diego Santilli, ministro del Interior del gobierno de Milei e histórico dirigente del PRO, hace equilibrio para pacificar las aguas y buscar un acuerdo que permita restablecer los vínculos en el Congreso, determinantes para que la Casa Rosada apruebe sus reformas.

"Yo le quiero agradecer al bloque que ha actuado de manera contundente antes, durante y después de la sesión. Nosotros venimos de dos años de acompañar a La Libertad Avanza incólume. No nos hemos corrido nunca, y este es el camino“, declaró Diego Santilli, durante una entrevista concedida al periodista Ignacio Ortelli en radio Rivadavia.

"Sigo ratificando el trabajo coherente, consecuente y de acompañamiento del bloque del PRO, que lo ha hecho de manera contundente en el marco de lo que la sociedad nos ha pedido siempre. Así que seguimos en ese camino y vamos a seguir trabajando juntos“, agregó.

Consultado sobre la judicialización de la designación de auditores, afirmó que ”es potestad del Congreso, no es algo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo“, y agregó que la Justicia deberá determinar si existió alguna irregularidad.

Ritondo quedó muy enojado con la actitud del Gobierno

Según la presentación de Ritondo, la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO.

Además, indicaron, “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales” por lo que consideran que son demasiadas “irregularidades”.

El futuro del Presupuesto

Por otro lado, Santilli defendió el principal objetivo del Gobierno: el equilibrio fiscal y la aprobación del Presupuesto. “Lo que el Presidente y el Gobierno sostiene es que nosotros tenemos que tener un equilibrio fiscal, que es lo que nos ha llevado a bajar la inflación, a crecer. Lo que queremos es tener presupuesto porque hace tres años que en Argentina no lo tienen”, remarcó. Subrayó que la aprobación del presupuesto, la modernización laboral y las medidas enviadas al Congreso son fundamentales para el desarrollo y la generación de empleo en el país.

Consultado por los motivos detrás de la dificultad para aprobar algunos capítulos clave en Diputados, Santilli explicó que se debe a la discusión sobre leyes que exigen mayoría agravada y que podrían provocar un “desequilibrio muy importante” para la Argentina. Sin embargo, consideró el avance legislativo como “un paso enorme”: “El vaso no está medio lleno, está mucho más que medio lleno, y ese es el camino en donde tenemos que ir”, expresó.

Respecto a la reforma laboral, el ministro detalló que la postergación en el Senado respondió especialmente a la cantidad de pedidos de audiencia recibidos y a la decisión estratégica de trabajar durante enero en Comisión para poder tratar el dictamen en febrero. “La reforma laboral es clave porque más del 50% de los trabajadores en nuestro país son informales y tienen cero derechos. La reforma que ha planteado el Presidente es no quitarle derechos a ningún trabajador y generarle derechos a aquellos que no lo tienen", señaló.

Desmintió que la demora haya estado relacionada con conflictos internos o movilizaciones sindicales: "Ninguno de los dos, te voy a decir, porque ya Patricia (Bullrich) nos había informado que había más de mil doscientos pedidos de audiencias y la decisión de los senadores iba en camino hacia trabajar enero en la Comisión para llegar al 10 de febrero“.

Por último, Santilli opinó sobre la falta de convocatoria al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para el Pacto de Mayo. Sostuvo que “es el gobernador de la provincia de Buenos Aires el que ha dicho ‘no voy al Pacto de Mayo’. Es él quien no reglamentó ni ratifica en su provincia leyes centrales como la de reiterancia, que es la puerta giratoria”. Aseguró que la posición del presidente Javier Milei es invitar a los dirigentes que compartan la visión de desarrollo y reducción de impuestos: "El que no ha querido y el que se ha jactado de no querer hacer es el gobernador Kicillof. El presidente ha sido coherente y consecuente“.