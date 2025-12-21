Papá Noel llega con su trineo en F-16: el curioso saludo navideño de la Fuerza Aérea

El saludo navideño de la Fuerza Aérea con Papa Noel

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) compartió hoy un curioso saludo navideño en el que combinó, con inteligencia artificial (IA), dos elementos muy ajenos entre sí: los flamantes F-16 Fighting Falcon recientemente incorporados a la flota y Papá Noel.

Desde las redes sociales, la institución publicó un video en el que Papá Noel protagoniza un viaje atípico, dejando atrás los clásicos renos y yendo a bordo de un trineo tirado por los aviones cazabombarderos adquiridos recientemente a Dinamarca. La secuencia combina recursos digitales y audiovisuales, con imágenes de los pilotos y las armas castrenses.

El material fue pensado como un mensaje institucional para la familia aeronáutica militar. Con la voz de Papa Noel digitalizada, y recreada con IA, el icónico personaje navideño afirma: “Quería desearles una muy feliz Navidad para todos los integrantes de la FAA y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la Patria”.

Con edición digital, se integran imágenes reales del vuelo ferry desde Dinamarca hasta Argentina, ruta por la que llegaron los seis primeros F-16 a territorio nacional el pasado 6 de diciembre, luego de pasar por escalas técnicas en Zaragoza y las Islas Canarias, en España, así como en Natal, Brasil. En la secuencia se ve a Papá Noel luciendo su tradicional indumentaria roja con vivos blancos, un tupido bigote curvo y un handy aeronáutico en la mano derecha, mientras se comunica con la torre de control: “Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar”.

El mensaje compartido en redes sociales

En el desenlace del video, el personaje agrega: “Ustedes son los verdaderos dueños del aire”, al tiempo que la animación muestra cómo los F-16 lo escoltan y luego toman el lugar de los renos, trasladando el trineo a gran velocidad sobre paisajes reconocibles, como el cielo de Buenos Aires y el Obelisco.

El saludo difundido este sábado se presentó la noche previa durante un concierto navideño realizado en el helipuerto del Edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en el barrio de Retiro. El evento contó con la participación de músicos de la FAA y artistas invitados, y presenciado principalmente por integrantes de la institución. “Espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño”, señala Papá Noel en la secuencia.

Las imágenes del vuelo ferry utilizadas en la edición muestran parte de la travesía realizada en el marco de la compra de 24 aviones tácticos, de los cuales ya han arribado seis F-16. Se aprecian secuencias del despegue en la Base Aérea Skrydstrup, los procedimientos de escala en territorio europeo y brasileño, y la llegada final al Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

De Dinamarca a Buenos Aires: Papá Noel vuela en los F-16 argentinos

La elección de combinar ese contenido documental con la propuesta animada apunta a destacar tanto el carácter festivo de la fecha como el logro reciente de la fuerza, que incorporó un material bélico considerado “histórico”.

El video finaliza con la frase “¡Felices fiestas, familia aeronáutica!”, en figura de Papá Noel y los cazas remontando vuelo. Luego aparece una placa con el escudo de la Fuerza Aérea Argentina, adornada por motivos de temporada y estelas de pirotecnia.

Los primeros aviones que llegaron al país, en la primera semana de diciembre, involucra a cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM, acompañados por un Boeing 737 T-99 y un KC-130H para misiones de apoyo. Las armas de guerra surcaron por el cielo de la Ciudad de Buenos Aires, con vuelos rasantes. En Río Cuarto, miles de visitantes conocieron la base Aérea de Las Higueras, donde están alojados, para que los cordobeses puedan conocerlos.

Por ahora, los aviones son tripulados por pilotos daneses, mientras que pilotos argentinos viajan en las cabinas traseras para completar su capacitación. La VI Brigada Aérea de Tandil será el centro de instrucción, donde ya funciona un moderno simulador táctico F-16.