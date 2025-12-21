Política

Papá Noel llega con su trineo en F-16: el curioso saludo navideño de la Fuerza Aérea

La institución militar difundió un video por redes sociales en el que el personaje navideño recorre el cielo remolcado por los nuevos aviones de guerra

Guardar
El saludo navideño de la Fuerza Aérea con Papa Noel

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) compartió hoy un curioso saludo navideño en el que combinó, con inteligencia artificial (IA), dos elementos muy ajenos entre sí: los flamantes F-16 Fighting Falcon recientemente incorporados a la flota y Papá Noel.

Desde las redes sociales, la institución publicó un video en el que Papá Noel protagoniza un viaje atípico, dejando atrás los clásicos renos y yendo a bordo de un trineo tirado por los aviones cazabombarderos adquiridos recientemente a Dinamarca. La secuencia combina recursos digitales y audiovisuales, con imágenes de los pilotos y las armas castrenses.

El material fue pensado como un mensaje institucional para la familia aeronáutica militar. Con la voz de Papa Noel digitalizada, y recreada con IA, el icónico personaje navideño afirma: “Quería desearles una muy feliz Navidad para todos los integrantes de la FAA y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la Patria”.

Con edición digital, se integran imágenes reales del vuelo ferry desde Dinamarca hasta Argentina, ruta por la que llegaron los seis primeros F-16 a territorio nacional el pasado 6 de diciembre, luego de pasar por escalas técnicas en Zaragoza y las Islas Canarias, en España, así como en Natal, Brasil. En la secuencia se ve a Papá Noel luciendo su tradicional indumentaria roja con vivos blancos, un tupido bigote curvo y un handy aeronáutico en la mano derecha, mientras se comunica con la torre de control: “Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar”.

El mensaje compartido en redes
El mensaje compartido en redes sociales

En el desenlace del video, el personaje agrega: “Ustedes son los verdaderos dueños del aire”, al tiempo que la animación muestra cómo los F-16 lo escoltan y luego toman el lugar de los renos, trasladando el trineo a gran velocidad sobre paisajes reconocibles, como el cielo de Buenos Aires y el Obelisco.

El saludo difundido este sábado se presentó la noche previa durante un concierto navideño realizado en el helipuerto del Edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en el barrio de Retiro. El evento contó con la participación de músicos de la FAA y artistas invitados, y presenciado principalmente por integrantes de la institución. “Espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño”, señala Papá Noel en la secuencia.

Las imágenes del vuelo ferry utilizadas en la edición muestran parte de la travesía realizada en el marco de la compra de 24 aviones tácticos, de los cuales ya han arribado seis F-16. Se aprecian secuencias del despegue en la Base Aérea Skrydstrup, los procedimientos de escala en territorio europeo y brasileño, y la llegada final al Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

De Dinamarca a Buenos Aires:
De Dinamarca a Buenos Aires: Papá Noel vuela en los F-16 argentinos

La elección de combinar ese contenido documental con la propuesta animada apunta a destacar tanto el carácter festivo de la fecha como el logro reciente de la fuerza, que incorporó un material bélico considerado “histórico”.

El video finaliza con la frase “¡Felices fiestas, familia aeronáutica!”, en figura de Papá Noel y los cazas remontando vuelo. Luego aparece una placa con el escudo de la Fuerza Aérea Argentina, adornada por motivos de temporada y estelas de pirotecnia.

Los primeros aviones que llegaron al país, en la primera semana de diciembre, involucra a cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM, acompañados por un Boeing 737 T-99 y un KC-130H para misiones de apoyo. Las armas de guerra surcaron por el cielo de la Ciudad de Buenos Aires, con vuelos rasantes. En Río Cuarto, miles de visitantes conocieron la base Aérea de Las Higueras, donde están alojados, para que los cordobeses puedan conocerlos.

Por ahora, los aviones son tripulados por pilotos daneses, mientras que pilotos argentinos viajan en las cabinas traseras para completar su capacitación. La VI Brigada Aérea de Tandil será el centro de instrucción, donde ya funciona un moderno simulador táctico F-16.

Temas Relacionados

Fuerza Aérea ArgentinaF-16NavidadPapá NoelÚltimas noticias

Últimas Noticias

Trasladaron a Cristina Kirchner a una clínica porteña por una dolencia abdominal

La ex presidenta fue atendida primero en el departamento en el que cumple prisión domiciliaria, pero los médicos decidieron realizarle estudios más exhaustivos. La Justicia autorizó el procedimiento

Trasladaron a Cristina Kirchner a

El Gobierno no le hará cambios al Presupuesto que aprobó Diputados: el trasfondo de la decisión y qué fondos reasignará

La Casa Rosada quiere tener el proyecto del plan de ingresos y gastos en los próximos días, y evitará insistir con la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En algunas provincias advierten que su apoyo será limitado

El Gobierno no le hará

Otro mensaje de Máximo Kirchner a la interna del PJ bonaerense: “Más que administrar berretines, me gusta construir políticamente”

Tras dejar la conducción del partido, el diputado defendió su gestión al frente de esa fuerza y dejó varias frases en clave política.

Otro mensaje de Máximo Kirchner

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Ante mandatarios y delegaciones, el Presidente planteó cambios arancelarios, criticó la burocracia del bloque, respaldó la presión internacional sobre Caracas y reiteró el reclamo por Malvinas. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, señaló

Fuerte discurso de Milei en

El canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial con Estados Unidos “está prácticamente cerrado”

En la previa de la cumbre del Mercosur, el ministro dijo que solo faltan aspectos logísticos relacionados con la coordinación de agendas para concretar la firma

El canciller Pablo Quirno aseguró
DEPORTES
Los mejores memes de la

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

TELESHOW
Flor Vigna se impuso sobre

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Tras perder en Párense de Manos, Agustín Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

INFOBAE AMÉRICA

En qué consiste la biblioteca

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro