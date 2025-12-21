El peronismo se abroqueló en el nuevo Congreso y logró victorias, pero discute de fondo un cambio de ciclo

El peronismo debate un cambio de ciclo y afloran las tensiones en diferentes sectores de la fuerza política

La actividad parlamentaria de las sesiones extraordinarias, la aparición más definida de los gobernadores de Fuerza Patria en el tablero político y las negociaciones latentes en el PJ Bonaerense para alcanzar una tregua que evite un nuevo capítulo de la interna, transformaron el fin de año del peronismo en el comienzo de una nueva etapa. Un cambio de ciclo en los últimos días de un año de algunos triunfos y derrotas bien marcadas.

En el peronismo los tiempos se empezaron a acelerar después de los resultados electorales. Los bloques de diputados y senadores sufrieron fisuras y cosecharon nuevos reproches internos. Sin embargo, en la primera sesión difícil después del recambio de las dos cámaras, salieron bien parados y mostraron los dientes en la discusión por el Presupuesto y la reforma laboral.

El bloque de Fuerza Patria en Diputados no pudo frenar la sanción del Presupuesto 2026, pero logró que no se deroguen las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Fue un triunfo importante para el bloque opositor, que fue la base fundamental del rechazo y ganó una partida impensada en la Cámara baja.

El peronismo estrenó un nuevo bloque, pero la conducción sigue siendo la misma. El tridente conformado por Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca se mantuvo firme pese a todas las tensiones que hubo entre las elecciones y la conformación del nuevo esquema parlamentario. La primera coordinación dio resultado y nadie sacó los pies del plato. Incluso, jugaron en tándem los diputados catamarqueños que rompieron el bloque un par de semanas atrás.

El peronismo logró un triunfo importante en la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto (RS Fotos)

En el Senado, el peronismo salió a jugar fuerte contra la reforma laboral en la primera jornada del tratamiento en comisión. Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, dos históricos de la bancada, cruzaron a Patricia Bullrich, la cara visible del proyecto libertario. La tarea no será fácil para el Gobierno. El peronismo, dividido y atormentado por su anarquía nacional, sigue siendo un hueso muy duro de roer.

En la Cámara alta existe una amenaza latente sobre el rol del kirchnerismo. Los gobernadores quieren condicionar las decisiones vinculadas a Cristina Kirchner. Presa y sin capacidad de ser candidata, los caciques peronistas no están dispuestos a aceptar que imponga condiciones y que su agenda esté por encima de los intereses de los gobiernos provinciales. Divisan un cambio de ciclo y trabajan, en silencio, con ese rumbo.

El bloque Convicción Federal, que desde esta semana integran cinco legisladores que responden a gobernadores peronistas o que no posee techo político, tiene un halo de suspicacias que siempre los rodea. ¿Continuarán en el interbloque con el bloque justicialista? ¿Se desmarcarán este año para formar un nuevo esquema con los representantes de Salta y Misiones? ¿Sumarán más legisladores del bloque mayoritario que tengan ganas de marcar diferencias con la conducción K? ¿Hasta dónde llega la unidad peronista?

Al igual que en Diputados, en la Cámara alta hay un tridente que gestiona la conducción del bloque peronista. Lo siguen integrando José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio. Los tres responden a la conducción de Cristina Kirchner. Los gobernadores no han avanzado con decisión sobre ninguno de los dos esquemas de conducción. Pero es apostura actual puede modificarse durante el 2026, año en el que se moverán, aún más, las piezas tectónicas del peronismo nacional.

Los gobernadores y los principales diputados que les responden durante la reunión en la casa de La Pampa (@ZiliottoSergio)

La reunión de gobernadores de Fuerza Patria de esta semana fue un hecho trascendente. A partir de ahora los mandatarios quieren tener más peso en los dispositivos políticos del peronismo nacional. En gran medida, la reunión con varios legisladores que les responden tuvo ese reclamo como eje. Los gobernadores quieren tener más peso en el Congreso y fortalecerse como bloque político.

Los mandatarios no quieren romper el esquema político ni tensar la cuerda sin sentido. Pero desean tener un lugar preponderante en la agenda parlamentaria. Prioridad en los temas y en los tiempos en los se tratan. “Tenemos claro que no sobra nadie y hasta el perro más flaco hace sombra hoy”, aseguró la mano derecha de uno de los gobernadores presentes en el cónclave justicialista. Unidad pero con condiciones nuevas. De eso se trata.

Además, hay una idea implícita entre esos mandatarios. Buscan que el foco se pose sobre ellos y se corra del balcón de San José 1111 y la interna bonaerense. Se quieren escapar de ese lugar, aunque no cambian su postura. El conflicto de intereses que existe en la provincia de Buenos Aires debe resolverse el año entrante. Sin excusas. Porque no hay proyecto nacional del peronismo si no hay una tregua en la provincia de Buenos Aires.

Eso es lo que se estuvo intentando realizar en los últimos días durante las negociaciones para llegar a un acuerdo por la conducción del PJ Bonaerense y la fecha de las próximas elecciones. Idas y vueltas, cargadas de desconfianza, que exponen las tensiones normales de una disputa de poder. La clave tal vez sea que detrás de cada movimiento hay un trasfondo vinculado al proyecto nacional concentrado, sobre todo, en el futuro de la figura de Axel Kicillof.

El peronismo bonaerense acordó intentar negociar una lista de unidad para las elecciones que se realizarán el 15 de marzo

La reunión del viernes del PJ Bonaerense dejó asentada la fecha para las elecciones internas. Será el 15 de noviembre. La idea que reina es llegar a un acuerdo de unidad y elegir un presidente por consenso. Pero hay condicionamientos explícitos. El kicillofismo pide “acompañamiento irrestricto” al Gobernador y que en la silla que ocupa Máximo Kirchner se siente algún dirigente vinculado a Kicillof

Además, habrá una disputa en el reparto de apoderados y la integración de la junta electoral. Esa es la pelea que viene dentro del esquema de poder partidario. Será un verano de rosca política, de mensajeros y operadores. De declaraciones públicas que marquen el pulso de las negociaciones. En el peronismo hay margen para el acuerdo hasta el minuto final.

El cristinismo impuso la fecha. El kicillofismo buscaba que fuera en la segunda quincena de abril. Pero ahora tiene un desafío mayor. Frenar la avanzada kicillofista que quiere pisar fuerte en la conducción del partido. El Gobernador ya puso primera en su carrera presidencial y, a partir de febrero, tiene la vocación de llevar su agrupación política a todo el país. Buscará federalizar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para limitar el accionar del cristinismo y ampliar su base política en el interior del país.

En paralelo a todos esos movimientos, Sergio Massa cultiva el perfil bajo de cara al final de año. Su prioridad era que el peronismo termine el año con cierta paz. El daño de la interna del espacio político los daña a todos, incluso a él y al Frente Renovador. El ex candidato a presidente ha participado activamente de las negociaciones de unidad en las últimas elecciones. Pero también, al igual que los gobernadores, está agotado de la interna bonaerense.

Sergio Massa y Cristina Kirchner, dos líderes que tendrán roles trascendentes a lo largo del próximo año

Massa sabe con claridad que el año que viene el peronismo vivirá meses tensos y traumáticos para el armado del proyecto 2027. Porque el liderazgo de CFK se someterá a una discusión más amplia, como la que iniciaron los gobernadores la semana pasada, y porque los que quieren ser candidatos a presidente empezarán a levantar la cabeza con mayor decisión.

En esa lista hay muchos dirigentes que lo anotan al propio Massa, que mantendrá el silencio respecto a cualquier movimiento posible en el futuro. Algunos otros peronistas lo visualizan como un posible candidato a gobernador bonaerense. El sanjunanino Sergio Uñac y el santiagueño Gerardo Zamora son dos nombres que también aparecen en esa rosca política.

Todas esas hipótesis empiezan a surgir en el final de un año caótico para el peronismo. Un año en el que la fuerza política se chocó una pared de frente y perdió la brújula, pero en el que también tuvo unidad pragmática en las discusiones con Milei y empezó a vislumbrarse, con mayor claridad, el comienzo de un nuevo ciclo político.