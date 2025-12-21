El historial de las operaciones a las que se sometió Cristina Kirchner durante los últimos años

La ex vicepresidenta tuvo que ser sometida a una operación de urgencia por apendicitis con peritonitis (REUTERS)

Luego de que fuentes cercanas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (72) confirmaran a Infobae que había sido ingresada al Sanatorio Otamendi por un fuerte dolor abdominal, se conoció que el motivo del malestar fue un cuadro de apendicitis. Con esta operación, ya son cuatro las intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse la dirigente política.

Desde hace varios años que la historia clínica de la titular del Partido Justicialista (PJ) se encuentra almacenada en el centro de salud ubicado en Azcuénaga 870, en el barrio porteño de Recoleta. Allí, Kirchner también trató otras afecciones de salud, como cuando tuvo que ser operada en 2021.

Fue a comienzos de noviembre de 2021 que la, por entonces, vicepresidenta se sometió a una histerectomía completa, es decir, la extirpación del útero, el cuello uterino y los ovarios. En esa oportunidad, se había tratado de un “procedimiento ginecológico quirúrgico programado”, producto de que le habían detectado un pólipo sospechoso.

La intervención había sido realizada por vía laparoscópica, que refiere a la introducción de una óptica a través del ombligo. Según explicó el ginecólogo y obstetra Juan Manuel Serini a este medio, el uso de esa herramienta permite a los expertos hacer las incisiones en el abdomen, para extraer los órganos.

La presidenta del PJ nacional continuará internada (Adrián Escándar)

Después de que el experto destacara que este método permite una recuperación más rápida y favorable en términos estéticos, el Sanatorio Otamendi había informado que los resultados del análisis postoperatorio indicaron que el pólipo era benigno.

En el caso de las otras dos operaciones, todas se realizaron mientras la ex jefa de Estado cursaba su segunda presidencia (2011-2015). La primera alerta se activó en diciembre de 2011, cuando se confirmó que le habían detectado un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides.

No obstante, no fue hasta el 4 de enero de 2012 que la ex mandataria fue ingresada al Hospital Austral, en donde atravesó un procedimiento quirúrgico sin complicaciones. Tras conocerse los resultados postoperatorios, se descartó la presencia de células cancerígenas, debido a que se habían tratado de “adenomas foliculares”.

Al año siguiente, en plena campaña por las elecciones legislativas, le habían informado que tenía un hematoma subdural crónico. La ex presidenta se había realizado una resonancia magnética, en donde detectaron que había líquido dentro del cerebro.

La ex presidenta comenzó a presentar afecciones en la salud durante su segundo mandato (EFE)

En principio, le habían recomendado que hiciera reposo, pero todo derivó en una operación producto de que había presentado “una sensación de hormigueo en su brazo izquierdo” y “pérdida transitoria de fuerza muscular” en la misma extremidad.

De esta manera, la presidenta del PJ nacional fue trasladada hacia la Fundación Favaloro el 8 de octubre de 2013. El comunicado que confirmó su condición de salud había sido firmado por el director de la institución, Gerardo Bozovich, y el neurólogo y ex diputado nacional, Facundo Manes, quien solía ejercer como titular del Instituto de Neurociencias del centro médico.

Cómo se encuentra la salud de Cristina Fernández de Kirchner

Tras conocerse que la ex vicepresidenta había sido trasladada desde su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”, fuentes cercanas a la dirigente aseguraron a Infobae que la operación por apendicitis “salió bien”.

“La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, indicaron en el primer parte médico emitido por el Sanatorio Otamendi.

En las horas previas a que fuera derivada, la ex mandataria había presentado un fuerte dolor abdominal, por lo que había solicitado la atención médica bajo modalidad domiciliaria. Fue así que, tras una revisión inicial, ordenaron que fuera llevada al centro médico, para que pudieran practicarle estudios adicionales.

Debido al régimen de prisión domiciliaria que Kirchner debe cumplir, se tuvo que solicitar una autorización judicial, para que pudiera ser trasladada hacia la institución médica. Por el momento, no se anticipó cuándo podría ser dada de alta.