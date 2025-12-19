Política

La Justicia le dio la razón a Barrionuevo y las elecciones del Sindicato de Gastronómicos ya tienen fecha

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó la realización de los comicios, que habían sido suspendidos tras una presentación de Dante Camaño, ex cuñado del líder gremial a nivel nacional

Guardar
Luis Barrionuevo y Dante Camaño
Luis Barrionuevo y Dante Camaño

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo autorizó a la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) a fijar una nueva fecha para las elecciones en el sindicato, que habían sido suspendidas en septiembre: la votación se hará el 29 de diciembre en todas las seccionales del país.

Esta sentencia, firmada por Carlos Pose y Diana R. Cañal, beneficia al líder de la UTHGRA, Luis Barrionuevo, y desestima el pedido de nulidad presentado por la Lista Gris Naranja, del sector de Dante Camaño, al rechazar su pretensión de cuestionar la validez de los comicios.

El fallo revierte la sentencia de la misma sala, que había paralizado las elecciones a raíz de una medida cautelar presentada por Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y titular de la Seccional Capital de la UTHGRA.

Luis Barrionuevo, en un acto
Luis Barrionuevo, en un acto del Sindicato de Gastronómicos realizado en Ferro

La suspensión de las elecciones había interrumpido un proceso marcado por una fuerte disputa en el sindicato, que cuenta con 350.000 afiliados a nivel nacional y cuya seccional porteña es la más numerosa del país.

Barrionuevo, al frente de la organización desde 1985, buscaba la reelección en un escenario sin competencia nacional, ya que sólo existían listas opositoras en tres de las 56 seccionales, excluyendo la Capital. En esta última, únicamente fue oficializada la lista encabezada por Humberto Ballhorst, representante del barrionuevismo, tras la exclusión de la nómina que proponía la continuidad de Camaño al frente de los gastronómicos porteños. Barrionuevo había intervenido la filial en marzo de 2022 y sostiene que Camaño ya no es su secretario general.

En el plano nacional, Camaño intentó competir con Barrionuevo presentando una lista en la que secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general.

Dante Camaño y y Juan
Dante Camaño y y Juan Castro, con el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, en la fiesta del Día del Gastronómico en La Rural

Sin embargo, la Junta Electoral no reconoció la nómina por no reunir los avales necesarios y por incluir postulantes fuera del padrón, entre ellos Camaño y Castro, a quienes el oficialismo había expulsado del sindicato en un congreso realizado en 2024.

La CGT tomó partido en la feroz pelea por las elecciones en la UTHGRA, ya que le dio un enérgico apoyo a Barrionuevo y criticó a Camaño por la suspensión de los comicios de septiembre pasado.

En un comunicado de prensa, firmado por el Consejo Directivo, la central obrera denunció que “la arbitraria intromisión de la Justicia Nacional del Trabajo ha frustrado el ejercicio de la democracia sindical bajo el pretexto de garantizar la participación de quienes no respetaron los reglamentos electorales”.

“Resulta inaceptable la suspensión preventiva de los derechos democráticos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras gastronómicos de todo el país a partir de una presentación amañada”, sostiene la declaración, cuyo título es “La autonomía sindical debe ser el límite a la intromisión judicial”.

En las elecciones de Gastronómicos
En las elecciones de Gastronómicos de 2021, los dos sectores se acusaron de irregularidades y de haber llevado barrabravas

En rigor, el enfrentamiento entre Barrionuevo y Camaño en la Seccional Capital se remonta a las elecciones realizadas en el sindicato en diciembre de 2021, marcadas por denuncias de fraude y acusaciones cruzadas de haber llevado barrabravas a la sede sindical de Salta 1301.

En esos comicios, la Junta Electoral, bajo control del sector oficialista, suspendió la votación en la Seccional Capital alegando que el grupo de Camaño impidió el ingreso de fiscales de la Lista Azul. A pesar de la suspensión, Camaño continuó con el comicio y proclamó el triunfo de su lista, lo que derivó en una prolongada disputa judicial que aún no tiene resolución definitiva.

Temas Relacionados

Luis BarrionuevoDante CamañoSindicato GastronómicoSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Senado: con el foco en universidades y discapacidad, el Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el viernes 26

Victoria Villarruel convocó a los legisladores de la Cámara alta a una sesión el día posterior a la Navidad. En el temario también está Inocencia Fiscal

Senado: con el foco en

El kirchnerismo impuso su fecha y el PJ bonaerense renovará sus autoridades el 15 de marzo

Se decidió en la reunión del consejo partidario y ahora falta definir si será por internas o en unidad. Hubo tensión antes de la cumbre porque el sector de Kicillof pidió la misma cantidad de apoderados

El kirchnerismo impuso su fecha

Presupuesto 2026: el Gobierno no insistirá con la derogación de universidades y discapacidad en el Senado y presenta alternativas para avanzar con su sanción

En Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con las demandas y compensar los números. Aseguran que representa “un esfuerzo económico enorme” para el Poder Ejecutivo

Presupuesto 2026: el Gobierno no

El oficialismo dictaminó el Presupuesto en el Senado sin modificaciones

En medio del debate se anunció que tenía 11 de las 17 firmas. El proyecto no incluye cambios respecto de lo que se aprobó en Diputados. Reclamos de la oposición por obras de infraestructura

El oficialismo dictaminó el Presupuesto

Caputo y Jorge Macri volvieron a reunirse por la coparticipación: LLA busca reponer el ítem que beneficia a CABA en el texto del Presupuesto que tratará el Senado

El encuentro se realizó en la mañana de este viernes, en la sede del ministerio de Economía. “Hay buen diálogo”, destacaron desde el entorno del Jefe de Gobierno porteño, aunque hubo malestar por la estrategia parlamentaria en Diputados

Caputo y Jorge Macri volvieron
DEPORTES
Colapinto reveló detalles de su

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

“Un final devastador”: el impactante KO en una pelea de boxeo que fue catalogado como el mejor del año

River Plate oficializó a Fausto Vera como nuevo refuerzo

TELESHOW
El cara a cara de

El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje previo a su pelea de boxeo: sonrisas y miradas desafiantes

Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono realizó una operación

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

De dunas jurásicas a fenómeno viral: así es The Wave, una joya natural en Estados Unidos que pocos logran conocer

Cuáles son los 5 subtipos de insomnio, según un estudio

De app de transporte a ecosistema digital: así evoluciona Yango en Colombia

Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas