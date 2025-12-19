La Justicia le dio la razón a Barrionuevo y las elecciones del Sindicato de Gastronómicos ya tienen fecha

Luis Barrionuevo y Dante Camaño

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo autorizó a la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) a fijar una nueva fecha para las elecciones en el sindicato, que habían sido suspendidas en septiembre: la votación se hará el 29 de diciembre en todas las seccionales del país.

Esta sentencia, firmada por Carlos Pose y Diana R. Cañal, beneficia al líder de la UTHGRA, Luis Barrionuevo, y desestima el pedido de nulidad presentado por la Lista Gris Naranja, del sector de Dante Camaño, al rechazar su pretensión de cuestionar la validez de los comicios.

El fallo revierte la sentencia de la misma sala, que había paralizado las elecciones a raíz de una medida cautelar presentada por Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y titular de la Seccional Capital de la UTHGRA.

Luis Barrionuevo, en un acto del Sindicato de Gastronómicos realizado en Ferro

La suspensión de las elecciones había interrumpido un proceso marcado por una fuerte disputa en el sindicato, que cuenta con 350.000 afiliados a nivel nacional y cuya seccional porteña es la más numerosa del país.

Barrionuevo, al frente de la organización desde 1985, buscaba la reelección en un escenario sin competencia nacional, ya que sólo existían listas opositoras en tres de las 56 seccionales, excluyendo la Capital. En esta última, únicamente fue oficializada la lista encabezada por Humberto Ballhorst, representante del barrionuevismo, tras la exclusión de la nómina que proponía la continuidad de Camaño al frente de los gastronómicos porteños. Barrionuevo había intervenido la filial en marzo de 2022 y sostiene que Camaño ya no es su secretario general.

En el plano nacional, Camaño intentó competir con Barrionuevo presentando una lista en la que secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general.

Dante Camaño y y Juan Castro, con el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, en la fiesta del Día del Gastronómico en La Rural

Sin embargo, la Junta Electoral no reconoció la nómina por no reunir los avales necesarios y por incluir postulantes fuera del padrón, entre ellos Camaño y Castro, a quienes el oficialismo había expulsado del sindicato en un congreso realizado en 2024.

La CGT tomó partido en la feroz pelea por las elecciones en la UTHGRA, ya que le dio un enérgico apoyo a Barrionuevo y criticó a Camaño por la suspensión de los comicios de septiembre pasado.

En un comunicado de prensa, firmado por el Consejo Directivo, la central obrera denunció que “la arbitraria intromisión de la Justicia Nacional del Trabajo ha frustrado el ejercicio de la democracia sindical bajo el pretexto de garantizar la participación de quienes no respetaron los reglamentos electorales”.

“Resulta inaceptable la suspensión preventiva de los derechos democráticos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras gastronómicos de todo el país a partir de una presentación amañada”, sostiene la declaración, cuyo título es “La autonomía sindical debe ser el límite a la intromisión judicial”.

En las elecciones de Gastronómicos de 2021, los dos sectores se acusaron de irregularidades y de haber llevado barrabravas

En rigor, el enfrentamiento entre Barrionuevo y Camaño en la Seccional Capital se remonta a las elecciones realizadas en el sindicato en diciembre de 2021, marcadas por denuncias de fraude y acusaciones cruzadas de haber llevado barrabravas a la sede sindical de Salta 1301.

En esos comicios, la Junta Electoral, bajo control del sector oficialista, suspendió la votación en la Seccional Capital alegando que el grupo de Camaño impidió el ingreso de fiscales de la Lista Azul. A pesar de la suspensión, Camaño continuó con el comicio y proclamó el triunfo de su lista, lo que derivó en una prolongada disputa judicial que aún no tiene resolución definitiva.