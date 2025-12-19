Política

Agustín Neme, nuevo intendente de Mar del Plata: “Vamos a tener una gran temporada”

Hasta la semana pasada, era presidente del concejo deliberante. Reemplazó a Guillermo Montenegro, que pidió licencia y asumió como senador provincial

Guardar
Agustín Neme, el nuevo intendente
Agustín Neme, el nuevo intendente de Mar del Plata, durante la Ceremonia de Bendición de las Aguas e inauguración de la temporada 2026

Agustín Neme desembarcó la semana pasada en la intendencia de Mar del Plata para reemplazar a Guillermo Montenegro, que pidió licencia para asumir como senador provincial. Se define como un “continuador” de la gestión, que conoce en detalle en su rol de presidente del concejo deliberante. No le gusta la playa. Es licenciado en Ciencias Políticas y ocupó diversos roles en la función pública bonaerense durante las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

-¿Cómo se están preparando para la temporada 2026?

-Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo en un concepto, en un modelo de ciudad, donde no ponemos solo el foco en un verano, sino durante todo el año. Se nota el empuje que tiene, lo linda que está Mar del Plata, el movimiento, y la verdad que atrás de eso hay un trabajo de muchos años donde, donde Guillermo desde un primero momento planteó la necesidad de vincularnos con el sector privado. Recuperamos los grandes eventos, el turismo joven. Los chicos habían abandonado Mar del Plata y logramos recuperarlos no solo en el verano: el último fin de semana largo tuvo niveles de ocupación espectaculares. Mar del Plata es la ciudad más hermosa del mundo y va a tener una muy linda temporada.

-¿Y en materia de Seguridad?

-Acá hay un modelo de continuidad, basado en el sentido común. ¿Desde dónde mirás a la delincuencia? Para nosotros, el delincuente es delincuente. Defendemos a la señora que va a trabajar a las seis de la mañana al puerto, a la enfermera que va a hacer su trabajo a la sala de salud o al hospital. Ahí es donde nosotros trabajamos. Después, la potestad de la seguridad es del gobierno de la provincia. Guillermo enfrentó la problemática del primer día con presupuesto, con la creación de una patrulla municipal, con peleas históricas que dimos, por ejemplo, eliminando lo que era la zona roja, una problemática más de treinta años, o el control del espacio público con los trapitos, que son personas que extorsionan a los vecinos y a quienes visitan nuestra ciudad. Nosotros eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se duerma en una plaza, que se duerma en una playa, ni las usurpaciones. Acordate que (Juan) Grabois se quiso quedar con cien hectáreas frente al mar.

-¿Cómo articulan esa política con el gobierno provincial, claramente de otro signo político?

-No va por una cuestión política, va por sentido común. La articulación es permanente. Para nosotros no importa quién gobierna la provincia y quién gobierna la Nación. Es sentido común, es decir, estamos todos de acuerdo en que el delincuente es un delincuente y hay que enfrentarlo. Cuando asumimos, con Guillermo, en Mar del Plata estaban las fuerzas federales. El gobierno de Cristina (Kirchner), de Alberto (Fernández), nos sacó todas las fuerzas federales, no a Montenegro o a Neme, se las sacó a todos los marplatenses y batanenses. Nosotros peleamos eso. Ahora, esta semana, el Ministerio de Seguridad de Nación vuelve a brindarnos ese acompañamiento.

Antes de reemplazar a Guillermo
Antes de reemplazar a Guillermo Montenegro, Agustín Neme era presidente del concejo deliberante de General Pueyrredón

-Y más allá de la seguridad, ¿cómo es la relación con el gobierno de Axel Kicillof?

-Las relaciones tienen que ser buenas en el sentido de defender a los marplatenses. Si a los marplatenses se los va a discriminar, como muchas veces ha sucedido, o viene un Grabois a intentar usurpar tierras que son de los marplatenses, nosotros vamos a defender nuestra ciudad como lo venimos haciendo. Es mucho el trabajo que se hizo estos años. Mar del Plata estaba alambrada, se expulsaba a las inversiones, querían venir grandes marcas y no venían. En estos años completamos el parque industrial y ahora estamos haciendo un segundo, recuperamos el turismo joven, acompañamos a la producción local como las destilerías. Un buen ejemplo es el gin: antes la producción estaba prohibida y hoy tenemos más de quince etiquetas, que es un orgullo que nos representan como marplatenses. Nosotros creemos en el sector privado, saliendo de la lógica de los que piensan que una ciudad se mantiene creando y creando y creando empleado público. En Mar del Plata, el 90% del empleo es privado, el 10% del empleo es público.

-¿En qué estado está la demanda que inició Montenegro contra la provincia de Buenos Aires sobre el control del complejo de Punta Mogotes?

-Eso está en la cuestión judicial, pero eso es un caso bien, bien, bien claro de la defensa que se hizo estos años de los marplatenses. Que alguien nos explique que algo tan icónico como Mogotes no sea de los marplatenses y que el gobierno de la provincia no se lo quiera devolver a los marplatenses. Estamos hablando de tres kilómetros que están administrados por la provincia de Buenos Aires en el medio de nuestra ciudad.

-La semana pasada se votó en la legislatura provincial el Presupuesto 2026 y el periodo de endeudamiento que hizo Kicillof. Uno de los puntos era el tema de los fondos para los municipios, ¿cuán importante es para ustedes?

-Nuestro legislador, Alejandro Rabinovich, estuvo trabajando en el presupuesto, en las negociaciones correspondientes. Todas las cuestiones que sean en defensa de los marplatenses las estamos llevando adelante.

-Usted planteó que Mar del Plata recuperó el turismo joven, ¿a qué se debe?

-Para graficarlo. A Mar del Plata viene desde Airbag hasta Divididos. El abanico de ofertas que estamos trabajando es para todo público, para toda la familia, para todos gustos. Cuando nosotros asumimos en 2019 hacía ya décadas que habían abandonado la ciudad, se iban a otros lugares de la costa, a otras ciudades del país o afuera del país. Hoy, en Mar del Plata para esta temporada , como ha sido en las anteriores, el público joven al que le gusta la música electrónica va a tener la misma oferta que hay en Europa. Eso tiene que ver con toda la competencia que está promoviendo el sector privado, con eventos de primer nivel.

Temas Relacionados

Agustín NemeMar del PlataGuillermo MontenegroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pases de facturas y vínculos heridos: las divisiones que se generaron por la votación del Presupuesto

La Libertad Avanza no logró aprobar el punto más importante del proyecto libertario. El oficialismo indica que hubo gobernadores que no cumplieron su palabra. La pelea con el PRO

Pases de facturas y vínculos

Reforma laboral: tras la postergación del debate en el Senado, la CGT presionará por nuevos cambios en el proyecto

Los sindicalistas, que se movilizaron ante la Casa Rosada y amenazaron con un paro general, creen que ahora tendrán tiempo de eliminar o atenuar artículos que rechazan. Qué pasó en la Plaza de Mayo

Reforma laboral: tras la postergación

El PJ bonaerense reúne al consejo del partido y pone sobre la mesa la renovación de autoridades

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires junta a sus representantes para definir cómo se organizará el espacio con la continuidad de Máximo Kirchner en duda. Interna o acuerdo para principios del 2026

El PJ bonaerense reúne al

El Gobierno revisa fallas internas para resolver el traspié por el Presupuesto y el futuro de la reforma laboral

Con los primeros resultados legislativos del nuevo Congreso, la mesa política se vio obligada a modificar el cronograma de actividad. Las prioridades y las fechas del Ejecutivo

El Gobierno revisa fallas internas

Renunció el presidente de la Agencia de Bienes del Estado

Se trata de Nicolás Pakgojz, quien el pasado 10 de diciembre asumió como legislador porteño. La decisión se conoció a través de Boletín Oficial en donde el Gobierno agradece los servicios prestados

Renunció el presidente de la
DEPORTES
A 30 años de la

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 acontecimientos espaciales más

Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

Estados Unidos realizó dos “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a cinco traficantes