Agustín Neme, nuevo intendente de Mar del Plata: “Vamos a tener una gran temporada”

Agustín Neme, el nuevo intendente de Mar del Plata, durante la Ceremonia de Bendición de las Aguas e inauguración de la temporada 2026

Agustín Neme desembarcó la semana pasada en la intendencia de Mar del Plata para reemplazar a Guillermo Montenegro, que pidió licencia para asumir como senador provincial. Se define como un “continuador” de la gestión, que conoce en detalle en su rol de presidente del concejo deliberante. No le gusta la playa. Es licenciado en Ciencias Políticas y ocupó diversos roles en la función pública bonaerense durante las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

-¿Cómo se están preparando para la temporada 2026?

-Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo en un concepto, en un modelo de ciudad, donde no ponemos solo el foco en un verano, sino durante todo el año. Se nota el empuje que tiene, lo linda que está Mar del Plata, el movimiento, y la verdad que atrás de eso hay un trabajo de muchos años donde, donde Guillermo desde un primero momento planteó la necesidad de vincularnos con el sector privado. Recuperamos los grandes eventos, el turismo joven. Los chicos habían abandonado Mar del Plata y logramos recuperarlos no solo en el verano: el último fin de semana largo tuvo niveles de ocupación espectaculares. Mar del Plata es la ciudad más hermosa del mundo y va a tener una muy linda temporada.

-¿Y en materia de Seguridad?

-Acá hay un modelo de continuidad, basado en el sentido común. ¿Desde dónde mirás a la delincuencia? Para nosotros, el delincuente es delincuente. Defendemos a la señora que va a trabajar a las seis de la mañana al puerto, a la enfermera que va a hacer su trabajo a la sala de salud o al hospital. Ahí es donde nosotros trabajamos. Después, la potestad de la seguridad es del gobierno de la provincia. Guillermo enfrentó la problemática del primer día con presupuesto, con la creación de una patrulla municipal, con peleas históricas que dimos, por ejemplo, eliminando lo que era la zona roja, una problemática más de treinta años, o el control del espacio público con los trapitos, que son personas que extorsionan a los vecinos y a quienes visitan nuestra ciudad. Nosotros eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se duerma en una plaza, que se duerma en una playa, ni las usurpaciones. Acordate que (Juan) Grabois se quiso quedar con cien hectáreas frente al mar.

-¿Cómo articulan esa política con el gobierno provincial, claramente de otro signo político?

-No va por una cuestión política, va por sentido común. La articulación es permanente. Para nosotros no importa quién gobierna la provincia y quién gobierna la Nación. Es sentido común, es decir, estamos todos de acuerdo en que el delincuente es un delincuente y hay que enfrentarlo. Cuando asumimos, con Guillermo, en Mar del Plata estaban las fuerzas federales. El gobierno de Cristina (Kirchner), de Alberto (Fernández), nos sacó todas las fuerzas federales, no a Montenegro o a Neme, se las sacó a todos los marplatenses y batanenses. Nosotros peleamos eso. Ahora, esta semana, el Ministerio de Seguridad de Nación vuelve a brindarnos ese acompañamiento.

Antes de reemplazar a Guillermo Montenegro, Agustín Neme era presidente del concejo deliberante de General Pueyrredón

-Y más allá de la seguridad, ¿cómo es la relación con el gobierno de Axel Kicillof?

-Las relaciones tienen que ser buenas en el sentido de defender a los marplatenses. Si a los marplatenses se los va a discriminar, como muchas veces ha sucedido, o viene un Grabois a intentar usurpar tierras que son de los marplatenses, nosotros vamos a defender nuestra ciudad como lo venimos haciendo. Es mucho el trabajo que se hizo estos años. Mar del Plata estaba alambrada, se expulsaba a las inversiones, querían venir grandes marcas y no venían. En estos años completamos el parque industrial y ahora estamos haciendo un segundo, recuperamos el turismo joven, acompañamos a la producción local como las destilerías. Un buen ejemplo es el gin: antes la producción estaba prohibida y hoy tenemos más de quince etiquetas, que es un orgullo que nos representan como marplatenses. Nosotros creemos en el sector privado, saliendo de la lógica de los que piensan que una ciudad se mantiene creando y creando y creando empleado público. En Mar del Plata, el 90% del empleo es privado, el 10% del empleo es público.

-¿En qué estado está la demanda que inició Montenegro contra la provincia de Buenos Aires sobre el control del complejo de Punta Mogotes?

-Eso está en la cuestión judicial, pero eso es un caso bien, bien, bien claro de la defensa que se hizo estos años de los marplatenses. Que alguien nos explique que algo tan icónico como Mogotes no sea de los marplatenses y que el gobierno de la provincia no se lo quiera devolver a los marplatenses. Estamos hablando de tres kilómetros que están administrados por la provincia de Buenos Aires en el medio de nuestra ciudad.

-La semana pasada se votó en la legislatura provincial el Presupuesto 2026 y el periodo de endeudamiento que hizo Kicillof. Uno de los puntos era el tema de los fondos para los municipios, ¿cuán importante es para ustedes?

-Nuestro legislador, Alejandro Rabinovich, estuvo trabajando en el presupuesto, en las negociaciones correspondientes. Todas las cuestiones que sean en defensa de los marplatenses las estamos llevando adelante.

-Usted planteó que Mar del Plata recuperó el turismo joven, ¿a qué se debe?

-Para graficarlo. A Mar del Plata viene desde Airbag hasta Divididos. El abanico de ofertas que estamos trabajando es para todo público, para toda la familia, para todos gustos. Cuando nosotros asumimos en 2019 hacía ya décadas que habían abandonado la ciudad, se iban a otros lugares de la costa, a otras ciudades del país o afuera del país. Hoy, en Mar del Plata para esta temporada , como ha sido en las anteriores, el público joven al que le gusta la música electrónica va a tener la misma oferta que hay en Europa. Eso tiene que ver con toda la competencia que está promoviendo el sector privado, con eventos de primer nivel.