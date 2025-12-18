Política

El mapa de la movilización de la CGT, organizaciones sociales y políticas contra la reforma laboral

El acto central está previsto para las 15 en Plaza de Mayo. Desde el medio se concentraran en puntos estratégicos del centro porteño. El gobierno anunció que aplicará el protocolo antipiquetes

Desde las 15, la CGT
Desde las 15, la CGT y espacios sociales y organizaciones políticas se concentrarán en Plaza de Mayo

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei tendrá este jueves su acto central en Plaza de Mayo a las 15, en una jornada que se perfila como una de las más multitudinarias del año y que se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño.

La movilización se produce a dos semanas del traspaso de mando en el Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva afrontará su primer desafío social al frente de la cartera. Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno garantizó la aplicación del protocolo antipiquetes, con el objetivo de controlar las calles, evitar cortes y reducir el impacto sobre el tránsito. Desde el ministerio aseguraron que se replicarán los esquemas implementados durante la gestión de Patricia Bullrich, con operativos de encapsulamiento, seguimiento preventivo y coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se aplicará el protocolo como siempre porque en el ministerio no cambió nada”, señalaron desde la cartera.

Desde la cartera de Seguridad afirman que el sistema de alerta temprana se activará durante la mañana de hoy, con la consigna oficial de movilizar por veredas y concentrar en plazas o parques, manteniendo las columnas en movimiento para evitar el colapso de las arterias principales. Una orden de compleja aplicación cuando las columnas son muy nutridas y compactas, como ya sucedió con anteriores convocatorias cegetista.

En ese contexto, la CGT expresó su “preocupación” por declaraciones de funcionarios nacionales que calificó como “provocaciones innecesarias” y reclamó al Gobierno que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización. En ese marco, la central obrera aseguró que la marcha se desarrollará de manera “pacífica, organizada y responsable” y destacó que los trabajadores marcharán “portando las banderas de la paz y los derechos laborales”.

Según estimaciones sindicales, la movilización podría reunir unas 150 mil personas en Plaza de Mayo. Más allá del número, la dirigencia manifestó temor a incidentes, a la presencia de infiltrados y a posibles tensiones con agrupaciones de izquierda que convocan por separado.

Alejandra Monteoliva, la Ministra de
Alejandra Monteoliva, la Ministra de seguridad de la Nación, Aplicará el protocolo antipiquetes

Quiénes movilizan y dónde concentran

La jornada contará con concentraciones escalonadas desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 13, gremios de la CGT, junto a Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo. El Movimiento Derecho al Futuro (NDF), encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se reunirá desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí. Estará acompañado por sus principales funcionarios e intendentes.

La Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará desde las 13.30 en Avenida Belgrano y Piedras, mientras que la UOCRA lo hará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800. En Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, uno de los principales puntos de concentración, se reunirán la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde las 12, el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) desde las 14, el SATSAID desde las 14.30, Libres del Sur desde las 13, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) desde las 14, la columna del PJ y la CGT de La Matanza desde las 14, y las columnas de intendencias del conurbano bonaerense desde las 13.

El gremio de Obras Sanitarias concentrará desde las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen. En Diagonal Sur y Alsina lo harán UPCN desde las 12 y el gremio de Camioneros desde las 12.30. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reunirá a sus columnas desde las 13.30 en Julio A. Roca 738.

La UTEP y organizaciones de
La UTEP y organizaciones de izquierda también marchan a Plaza de Mayo

La Asociación Bancaria concentrará a las 14 en las puertas del gremio, Sarmiento 341.

Las organizaciones de izquierda, entre ellas el Polo Obrero y el Partido Obrero, concentrarán desde las 13 en Carlos Pellegrini y Perón. Los trabajadores de peajes nucleados en SUTPA lo harán desde las 12 en Chacabuco y Diagonal Sur, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) —que además llevará adelante un paro de actividades— y las dos CTA concentrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá desde las 12.30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde las 12 en Alsina y Bolívar.

Con este esquema de concentraciones y un operativo de seguridad reforzado, la CGT volverá a ocupar el centro de la escena política con una movilización que reunirá al núcleo duro del sindicalismo, organizaciones sociales, gremios estatales, sectores del kirchnerismo y expresiones de la izquierda, en abierto rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que ya se debate en el Congreso de la Nación.

