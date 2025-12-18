El bloque PRO rechazó la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación

La auditora Calletti juró última, luego de que se demorara en llegar

La reciente sesión en la que el oficialismo avanzó con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) generó una fuerte reacción desde el Bloque de Diputados PRO, que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. Por este motivo, la bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas en reclamo por la medida.

El núcleo de la controversia radicó en que, según los legisladores opositores, la decisión se tomó “fuera del temario de sesiones extraordinarias”. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, apuntaron que “esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional”.

De hecho, el primero en intentar ponerle un freno al nombramiento fue el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien cuestionó la constitucionalidad del acto en plena sesión. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, apuntó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Antes de retirarse del recinto, concluyó que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

El PRO denunció que la estrategia habría sido acordada con el kirchnerismo

Para fundamentar su posición, citaron el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que “durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo”. En este sentido, remarcaron que “la designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario”.

“No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, señalaron los legisladores, a modo de marcar distancia de la maniobra parlamentaria. Además, enfatizaron la importancia del rol institucional de la Auditoría General de la Nación en el sistema democrático.

“La AGN es un órgano constitucional de control, no se ocupa de cuestiones meramente administrativas ni internas del Congreso. Tiene una tarea más compleja e importante”, sostuvieron, y advirtieron que avanza con este accionar “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

La postura del bloque fue tajante respecto a la validez de la designación, tras reiterar su rechazo a las designaciones. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales”, anticiparon.

El jefe del bloque PRO anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia

Más allá del aspecto jurídico, los diputados del PRO manifestaron su desconcierto ante la actitud del oficialismo. “También nos resulta extraña esta conducta contra nuestro bloque. Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo”, expresaron.

Asimismo, recordaron el acompañamiento brindado al gobierno en momentos críticos: “Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo”. En ese sentido, lamentaron que “las mezquindades de ciertas personas” puedan obstaculizar la tarea del presidente Milei.

“Las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial en sesiones convocadas al margen de la Constitución, menos aún deshonrando la fe de millones de argentinos que quieren ver a la Argentina ponerse de pie finalmente”, reclamaron.

Por último, reafirmaron que “el cambio profundo que queremos millones de argentinos es con la Constitución en la mano y trabajando en equipo entre quienes compartimos una visión común de una Argentina próspera”.