Quién es quién en el equipo de expertos del Gobierno que elaboró el proyecto de reforma laboral

Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Julio Cordero, tres de los impulsores libertarios de la reforma laboral

La reforma laboral del Gobierno ya está en el Congreso y se abrirá una etapa decisiva de debates para que se convierta en ley, en medio de la resistencia de la CGT, que saldrá a la calle este jueves y reforzó su presión sobre gobernadores y legisladores para frenar la iniciativa.

Pero la efervescencia de la discusión sobre el contenido del proyecto oficial opacó una de las claves que desde la Casa Rosada reconocen que fue crucial para elaborar, coordinar y pasar en limpio las diversas propuestas en materia laboral que surgieron inicialmente del Consejo de Mayo: el equipo interministerial que encabezaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Ese equipo estuvo integrado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero; su asesor Guillermo Comadira, abogado laboralista; el director de Asuntos Internacionales de Trabajo, Gerardo Corres; la secretaria ejecutiva del Consejo de Mayo y representante del Ministerio de Desregulación, Cecilia Domínguez, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

Federico Sturzenegger y Cecilia Domínguez

La tarea de este grupo se convirtió en un verdadero desafío, reconocen en el Gobierno, porque además de las ideas aportadas por Sturzenegger y Cordero hubo que profundizar el análisis jurídico de las propuestas que se plantearon en el Consejo de Mayo, instancia de diálogo multisectorial de la que participaron la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su titular, Martín Rappallini, y la CGT, representada por Gerardo Martínez (UOCRA).

De todas formas, para llegar a la versión definitiva del proyecto hubo más expertos que hicieron aportes, como el diputado nacional Sergio Capozzi (ex PRO, ahora en Provincias Unidas), abogado laboralista y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja, que se sumó desde el sector de los legisladores en el Consejo de Mayo que estuvo encabezado por Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO.

En el equipo oficial a cargo de la reforma laboral tuvo un papel clave Cecilia Domínguez, a quien Sturzenegger llenó de elogios en su cuenta de X cuando se cumplieron seis meses del Ministerio de Desregulación: “Es una maravilla. No hay proyecto que pueda perderse ni vencimiento que pueda escaparse de su mirada atenta. Mantiene las cosas caminando”, destacó.

De 28 años, oriunda del Chaco, politóloga y Magister en Políticas Públicas de la Universidad Di Tella, Domínguez es la integrante de la cartera de Desregulación que provenía de la Jefatura de Gabinete y tuvo un papel destacado como secretaria ejecutiva del Consejo de Mayo.

Julio Cordero y su asesor Guillermo Comadira

“Nos ocupamos de no descuidar el mínimo detalle -explicó al diario Chaco sobre su tarea-. No hubo fines de semana ni pensamos en el cansancio. Sentimos la ilusión de poder plasmar en esos proyectos lo que la sociedad está esperando y que así se generen definitivamente esos cambios que el país anhela”.

Pero quizás el miembro más desconocido del equipo que estuvo a cargo de la redacción de la reforma laboral sea Guillermo Comadira, un abogado laboralista de perfil muy bajo que, admiten en el Gobierno, fue quien recopiló todos los aportes y les dio lugar en los borradores.

Trabajó en el tema casi aislado y sólo se contactaba con Sturzenegger, Cordero, Ibarzabal y los otros miembros del Consejo de Mayo, aunque su papel fue determinante: dicen que las reuniones por la reforma laboral solían terminar con el pedido de “hablen con Guillermo”.

Cordero y Comadira fueron las espadas de Pettovello en las negociaciones que dieron origen al proyecto y el aporte de ambos fue importante para el giro a la limitación de las cuotas solidarias y otros puntos para poder tener un proyecto que pudiera ser sancionado en el Congreso.

María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia

Comadira, que ejerce su tarea ad honorem, llegó a la Secretaría de Trabajo de la mano de Cordero, a quien conoce desde hace 30 años ya que trabajaron juntos en el Grupo Techint. Antes de eso se desempeñó como juez laboral en la provincia de Buenos Aires y en su momento fue el magistrado más joven, con sólo 25 años.

En 2004 dejó Techint para volver a la justicia bonaerense, esta vez como secretario de la Suprema Corte, un cargo al que accedió por concurso. Allí se jubiló en 2021.

María Ibarzabal Murphy, por su parte, también desempeñó un rol muy importante en la reforma laboral. No sólo porque fue secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo en la Secretaría General de la Presidencia, un cargo decisivo para el diseño jurídico de las principales medidas del gobierno libertario, como la Ley Bases, sino también porque, desde principios de abril a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, es una persona de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Cuando fue designada en su actual cargo en reemplazo de Javier Herrera Bravo, desde el Gobierno se destacó la intervención de Ibarzabal Murphy en la Ley Bases y en otras medidas de la gestión de Javier Milei.

Gerardo Corres, director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo

“La reforma estructural de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la implementación de la Ley de Boleta Única de Papel, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la eliminación de privilegios en empresas públicas y de designaciones hereditarias, así como el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, son algunas de sus intervenciones que destacó la Oficina del Presidente.

Ibarzabal Murphy tuvo un paso en el gobierno de Cambiemos en la Procuración General del Tesoro, que reúne a los abogados del Estado, y ocupó cargos en el sector privado en estudios importantes, siempre especializada en Derecho Público y Regulación Económica.Gerardo Corres, por su parte, es el director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y un especialista en la materia que aportó su conocimiento en convenios laborales en todo el mundo, un ítem fundamental en el objetivo que busca el Gobierno de que el proyecto oficial no contradiga las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).En su perfil de Linkedin figura que comenzó en el Ministerio de Trabajo en 1985 y que es un experto en Relaciones Internacionales del Trabajo. Además, presidió la Comisión de Normas y cuestiones jurídicas del Consejo de Administración de la OIT entre 2022 y 2023, integró el Comité de Libertad Sindical de la OIT, fue profesor sobre la temática en diversas universidades y profesor adjunto sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.