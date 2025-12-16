En medio de una crisis financiera, Misiones postergó el pago del aguinaldo del Gobernador y sus funcionarios

a Legislatura y la Justicia de Misiones adhirieron a la medida del gobernador Passalacqua (Guillermo llamos)

El gobierno de la provincia de Misiones decidió postergar el pago del aguinaldo a los funcionarios políticos. La medida fue decretada por el gobernador Hugo Passalacqua. La Legislatura y la Justicia adhirieron. En marzo podría haber recortes en el gasto político mientras el Ejecutivo local también evalúa recortes en programas de incentivo al consumo.

La decisión del mandatario misionero dilata el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC) del funcionariado político al 20 de enero de 2026. Se fundamenta en “la actual situación financiera del Gobierno provincial” que “hace necesario dictar medidas acordes para poder lograr los objetivos planteados”.

La determinación está contenida en el decreto 2482, dictado el pasado jueves 11 de noviembre. En principio, alcanza a los niveles superiores de la Administración centralizada y descentralizada. También a las empresas públicas.

Passalacqua hizo el anuncio a través de su cuenta de X. En el posteo, confirmó que el sábado 20 de diciembre se acreditará el aguinaldo de jubilados, pensionados y retirados misioneros. También el de los empleados públicos activos del Estado provincial.

¿Qué pasará con el gasto político?

El artículo 2° de la normativa contiene una invitación a los otros poderes del Estado a sumarse a la medida. El oficialismo controla la Legislatura unicameral misionera. El miércoles 10, Sebastián Macías, exdirector de Vialidad provincial, fue electo presidente. A horas de que se conociera el decreto, el titular del cuerpo anunció la adhesión.

Lo mismo ocurrió con la Justicia. En las primeras horas de la tarde del jueves, los ministros del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General hicieron público que tomarían el mismo camino.

La medida está en sintonía con una reconfiguración del Gabinete. El oficialista Frente Renovador anunció su entrada en una nueva etapa. La denominan “Neo”. La etiqueta ya había sido usada para identificar el recambio generacional en las elecciones de 2023.

Este nuevo período, indicaron fuentes de la Renovación, estará signada por buscar acuerdos y no confrontación con las fuerzas opositoras. Además, por cambios de nombres y estructuras en el Gabinete. El fin es estabilizar la provincia.

Por ello se reconoció el peso electoral de La Libertad Avanza con la vicepresidencia segunda de la Legislatura misionera para el libertario Adrián Núñez. En los hechos, quedó cuarto en la línea de sucesión.

Además, Carlos “Caco” Sartori reemplazó a Héctor “Kiko” Llera como Ministro Coordinador, cargo asimilable a una jefatura de Gabinete. El nuevo funcionario fue una propuesta de Passalacqua que el jefe político de Misiones, Carlos Rovira, terminó avalando.El entendimiento entre ambos no fue fácil. Hubo negociaciones intensas. Sartori viene de ser intendente. Y titular de una organización de 60 mandatario locales que lo avalan. Su llegada responde a la idea de achicar la brecha entre el problema y la solución.

La designación del nuevo funcionario es el puntapié inicial para un recorte en la estructura política. En los círculos más altos del Gobierno adelantaron que en marzo habrá recortes de cargos y fusión de áreas.

¿A quiénes alcanza la postergación del aguinaldo?

La dilación del cobro del SAC abarcará al Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretarios de Estado y Subsecretarios del Poder Ejecutivo. Se suman también el Jefe y Subjefe de la Policía Provincial, Director General y Subdirector del Servicio Penitenciario Provincial.

En esta línea, también entrarán dentro del alcance de la medida el Jefe de Asesores del Gobernador, Coordinadores y Jefes de Asesores de Ministerios. Lo mismo ocurrirá con Asesores, Presidentes, Vicepresidentes, miembros del Directorio, Gerentes de Entes Descentralizados y Autárquicos.

Además, los efectos del decreto también alcanzarán al Fiscal de Estado, Presidente, Vocales y Fiscal General del Tribunal de Cuentas. Los alcances del decreto también abarcan al Contador General y Subcontador de la Contaduría General de la Provincia, Tesorero General y Subtesorero de la Tesorería General de la Provincia. El Presidente y Vocales del Consejo General de Educación también están en la lista.

¿Qué otra medida se evalúa para enfrentar la crisis financiera?

El Gobierno provincial analiza discontinuar o suspender la vigencia de sus planes de incentivo al consumo.

Se trata de los programas «Ahora» que comenzaron en 2016, en el primer mandato como gobernador de Passalacqua. Tenía el foco puesto en el precio del pan. Luego, el esquema se amplió. Hoy ofrece reintegros de hasta el 15% o financiación en 6 cuotas sin interés en pagos con tarjeta de crédito de algunos bancos para productos y servicios.

El objetivo, además de brindar una ayuda al consumidor, es proteger el comercio local ante las disparidades de precios que se presentan con Paraguay y Brasil. El problema es que implica una erogación muy alta para el Gobierno, que es el principal financista del sistema.

En un contexto de caída de la recaudación y de merma de los recursos federales, su continuidad pone en jaque a las cuentas del Tesoro provincial. Por año, las compras realizadas a través de este programa suman unos $100 mil millones. Según el presupuesto 2025, las partidas destinadas a solventar los “Ahora” demandarán un total de $7.371.300.000.

Este dinero, que aporta el Estado provincial, se va a subsidiar la diferencia entre la financiación 0% y la que cobra el mercado y en realizar los reintegros de compras.

El detalle por rubro y con el monto asignado en el Presupuesto Provincial 2025 es el siguiente: