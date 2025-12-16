Política

El Gobierno acelera para firmar el acuerdo comercial con EEUU: las próximas reuniones preparatorias

El presidente Javier Milei viajará para rubricar personalmente el tratado. El trabajo que se está haciendo a nivel local

Guardar
El mandatario argentino junto a
El mandatario argentino junto a su par estadounidense, Donald Trump (REUTERS/Al Drago)

El presidente Javier Milei espera que el acuerdo comercial con los Estados Unidos esté listo para antes de fin de año y planea viajar a Washington D.C. para firmarlo personalmente, aunque las autoridades argentinas todavía están trabajando en el texto.

De acuerdo con lo que precisaron varias fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno busca que el tratado sea rubricado en las próximas semanas para que pueda entrar en vigencia lo antes posible, pero para eso están ultimando detalles con la contraparte norteamericana.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

A partir de ese momento, comenzó una etapa para la administración de Milei en la que funcionarios de diferentes áreas empezaron a trabajar para adecuar la legislación local y así cumplir con las pautas que acordaron las partes.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, regresó a Buenos Aires y este lunes por la tarde mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Oxenford junto a Donald Trump
Oxenford junto a Donald Trump

El diplomático estuvo reunido un tiempo largo con el consultor político, a quien le comentó, entre otras cuestiones, cómo se encuentran las negociaciones para la redacción final del texto.

Aunque hay una expectativa fuerte de que la medida se concrete antes de que termine diciembre, en el Poder Ejecutivo se muestran cautos: “Está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente”, sostuvo a Infobae una de las personas involucradas en el proyecto.

Una vez que el tratado de libre comercio esté listo, Milei tiene pensado viajar al país del norte para firmarlo personalmente, probablemente en un acto que encabezará con su par estadounidense, Donald Trump.

De hecho, en el Poder Ejecutivo se había planteado días atrás la posibilidad de que esto ocurriera el 5 de diciembre, fecha en la que el libertario tenía agendado visitar Washington para asistir al sorteo del Mundial de fútbol.

Sin embargo, sucedieron dos episodios que imposibilitaron esto: en primer lugar, cuando se estaba acercando el evento, las propias autoridades nacionales ya reconocían que no iban a poder terminar con la tarea.

En el asunto está involucrado, principalmente, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger y que participó de los encuentros con los representantes norteamericanos previos al anuncio del convenio marco.

También están trabajando en varios aspectos el Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, y la Cancillería, que quedó en manos de Pablo Quirno.

El embajador enviado por Trump a Buenos Aires, Peter Lamelas, recibió a finales del mes pasado al funcionario y, tras el encuentro, destacó que “las reformas que impulsa Milei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina”.

Sturzenegger fue recibido por Lamelas
Sturzenegger fue recibido por Lamelas

“Hablamos sobre cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto”, destacó.

El acuerdo comercial, según se anticipó en el convenio macro, contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Siguiendo con el comunicado que sacó en aquella oportunidad la Casa Blanca, uno de los ejes principales del tratado es la apertura recíproca de la economía mediante la reducción o eliminación de aranceles.

Entre otros puntos, la Argentina se comprometió a brindar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

El acuerdo comercial beneficiaría la
El acuerdo comercial beneficiaría la exportación de productos agropecuarios (REUTERS/Tomas Cuesta)

Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la Argentina, firmaron un convenio de cooperación para facilitar determinados trámites.

Tal como anticipó este medio, las autoridades locales deben adaptar la legislación vigente para poder cumplir con estas medidas y, en algunos casos, se prevé que las modificaciones tendrán que pasar por el Congreso.

Por ejemplo, las autoridades nacionales tendrán que intensificar el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital, y también modernizar el régimen de propiedad intelectual siguiendo estándares internacionales.

No obstante, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los referentes del oficialismo no recibieron aún instrucciones de defender el acuerdo en el recinto y están concentrados en la aprobación de las reformas que se están tratando en sesiones extraordinarias.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiEstados UnidosAcuerdoAcuerdo comercialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entre nuevas disputas y pases de facturas, comenzó una semana clave para el futuro del PJ Bonaerense

El viernes habrá reunión en Malvinas Argentinas para definir la fecha de la elección. El kicillofismo empuja la figura de Magario. La discusión sobre competir o acordar a la fuerza una lista de unidad

Entre nuevas disputas y pases

Rosatti habló de la Corte y su funcionamiento: “Solo debe tratar aquellos casos en los que haya un tema constitucional”

El titular del máximo tribunal volvió a referirse a la necesidad de ampliar el número de magistrados que lo conforman

Rosatti habló de la Corte

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”

El Presidente habló en la cena de fin de año de la Fundación Faro que preside Agustín Laje. Dijo que con la elección del mandatario chileno la región “está lejos de la calamidad del socialismo del sigo XXI”

Javier Milei felicitó a José

El Gobierno envió formalmente al Congreso la Ley de Glaciares y pidió celeridad en su tratamiento

Lo comunicó la Oficina del Presidente en X este lunes. En sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que protegerá el ambiente sin prejuicios ideológicos que traben el desarrollo

El Gobierno envió formalmente al

Diputados convocó a una sesión para el próximo miércoles y tratarán el Presupuesto 2026

Se trata de la primera convocatoria del Poder Legislativo que abrirá las sesiones extraordinarias. Además, buscarán discutir la iniciativa de Inocencia Fiscal y la ley de compromiso para la estabilidad fiscal

Diputados convocó a una sesión
DEPORTES
“¿Qué te pica a ti,

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

La policía halló explosivos improvisados

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”