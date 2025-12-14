Javier Milei felicitó a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile: “La Libertad Avanza”

Milei expresó satisfacción por el triunfo de Kast en Chile. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP)

Javier Milei felicitó este domingo a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile, luego de que los primeros resultados oficiales confirmaron su victoria en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista.

El jefe de Estado argentino afirmó que el resultado en Chile le generó una enorme alegría y consideró al presidente electo como su amigo.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei en su cuenta de X.

El mensaje de Milei llegó tras una jornada electoral en Chile marcada por una masiva convocatoria a las urnas en el país trasandino, donde más de 15,7 millones de ciudadanos participaron de la votación obligatoria bajo fiscalización del Servicio Electoral de Chile (Servel) y con la supervisión de más de 26.000 efectivos.

El mensaje del presidente Milei luego del balotaje en Chile

Al igual que el presidente, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni se expresaron en sus perfiles de X para celebrar el triunfo del candidato chileno, cercano a la posición ideológica que profesa el actual gobierno argentino.

“Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano. Muchas felicitaciones y muchos éxitos, José Antonio”, escribió Bullrich.

“Felicitaciones José Antonio Kast por el enorme triunfo electoral. La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile. Fin”, sumó Adorni.

En el mismo tono, la cancillería argentina brindó un comunicado en el que le desea éxitos en la nueva gestión al presidente electo en Chile.

“La Argentina augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión y manifiesta su voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países socios de la región en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, a fin de enfrentar los desafíos comunes y promover el crecimiento económico y la prosperidad de nuestros países”, indica el texto difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Pablo Quirno.

“Asimismo, el Gobierno de la República Argentina transmite su disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”, agrega.

“La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo”, finaliza el texto.

Quién es el nuevo presidente de Chile

El triunfo de Kast representa un giro en el sistema político chileno, abriendo una etapa de restauración conservadora luego de casi veinte años de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha. El presidente electo, de 59 años, llega al poder con el Partido Republicano, una fuerza que nunca antes había gobernado el país.

Durante la campaña, Kast centró su mensaje en lo que denominó un “Gobierno de emergencia”, con énfasis en la seguridad pública, el control migratorio y el crecimiento económico. Entre sus propuestas destacó el cierre de la frontera con Bolivia y la exigencia de salida para 300.000 personas que ingresaron de manera irregular: “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria”, afirmó en un acto en Viña del Mar. Además, planteó el fortalecimiento de las policías y el respaldo a las fuerzas armadas en tareas de control territorial.

Nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, Kast es el menor de diez hermanos, de ascendencia alemana, y se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su militancia política en el movimiento gremialista, donde conoció a Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que permaneció casi dos décadas antes de fundar el Partido Republicano en 2019.

Padre de nueve hijos y casado con la abogada Pía Adriasola, Kast es miembro del movimiento católico de Schoenstatt. En materia de valores, reiteró durante la campaña: “Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. También anticipó el tono simbólico de su mandato: “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.

En su trayectoria, Kast fue diputado durante cuatro períodos consecutivos y, tras abandonar la UDI en 2016, inició su carrera presidencial como independiente, obteniendo un 8% de los votos en 2017. En 2021 ganó la primera vuelta con el 27,8% de los sufragios, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.

A nivel internacional, Kast participó en foros conservadores en Europa y América, asistió a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos y a eventos organizados por Vox en España. Mantuvo vínculos con líderes como Viktor Orbán, Nayib Bukele y Giorgia Meloni, y en noviembre de 2024 felicitó públicamente a Donald Trump por su victoria electoral: “Mis felicitaciones a Donald Trump. Un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”, escribió en la red X.

Al cerrar su campaña, Kast resumió su momento político con una frase: “La tercera es la vencida”. Minutos después de votar, declaró que el país atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruirlo.