Balotaje en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputan la presidencia en una jornada clave para el futuro del país

La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, representante de la coalición gobernante de izquierda y el candidato presidencial José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Este domingo 14 de diciembre, Chile vivirá una segunda vuelta presidencial que enfrenta a dos proyectos políticos completamente opuestos: Jeannette Jara por la izquierda y José Antonio Kast desde la ultraderecha. Ambos compiten por suceder al presidente Gabriel Boric, quien concluirá su mandato el 11 de marzo de 2026.

Más de 15,7 millones de votantes están llamados a decidir quién sucederá al actual mandatario. El voto es obligatorio para los ciudadanos habilitados, quienes deberán acudir a las urnas bajo sanción económica si no presentan una excusa formal.

Se han dispuesto 426 mesas en 118 locales distribuidos en 64 países. Hasta la tarde del sábado, Carabineros informó que 36.000 ciudadanos han realizado el trámite correspondiente para excusarse de votar y evitar multas.