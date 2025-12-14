América Latina

Balotaje en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputan la presidencia en una jornada clave para el futuro del país

El país define a su próximo presidente entre dos candidatos de corrientes ideológicas contrarias, mientras la campaña estuvo dominada por debates sobre la gestión gubernamental y la situación económica

La candidata presidencial chilena Jeannette
La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, representante de la coalición gobernante de izquierda y el candidato presidencial José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Este domingo 14 de diciembre, Chile vivirá una segunda vuelta presidencial que enfrenta a dos proyectos políticos completamente opuestos: Jeannette Jara por la izquierda y José Antonio Kast desde la ultraderecha. Ambos compiten por suceder al presidente Gabriel Boric, quien concluirá su mandato el 11 de marzo de 2026.

Más de 15,7 millones de votantes están llamados a decidir quién sucederá al actual mandatario. El voto es obligatorio para los ciudadanos habilitados, quienes deberán acudir a las urnas bajo sanción económica si no presentan una excusa formal.

Se han dispuesto 426 mesas en 118 locales distribuidos en 64 países. Hasta la tarde del sábado, Carabineros informó que 36.000 ciudadanos han realizado el trámite correspondiente para excusarse de votar y evitar multas.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:00 hsHoy

El embajador de EEUU en Chile acusó al presidente Gabriel Boric de haber cortado la comunicación entre ambos países

“Ha sido decepcionante no poder tener esa comunicación abierta”, manifestó Brandon Judd, horas antes del balotaje que se celebra este domingo en la nación sudamericana

Brandon Judd denunció la falta
Brandon Judd denunció la falta de comunicación entre la embajada estadounidense y el gobierno chileno

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, acusó a la administración del presidente Gabriel Boric de haber restringido la comunicación bilateral desde el inicio de la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

06:32 hsHoy

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocan en el balotaje para llegar al Palacio de la Moneda en Chile

La segunda vuelta enfrenta a la representante comunista frente a un abogado republicano que capitaliza el malestar por la inseguridad y el cambio social

Kara y Kast se enfrentan
Kara y Kast se enfrentan en el balotaje de este domingo en Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Chile celebra este domingo un balotaje que enfrenta a dos figuras marcadamente opuestas, tanto por su origen como por su visión de país. Jeannette Jara, candidata de ascendencia popular y trayectoria en la izquierda progresista, y José Antonio Kast, referente de la derecha dura y promotor de una agenda de orden público inflexible, se miden en la segunda vuelta para llegar al Palacio de la Moneda y suceder al presidente Gabriel Boric.

06:00 hsHoy

Franco Parisi llamó a votar nulo en el balotaje presidencial de Chile: “Es un ahorro”

El ex candidato advirtió que un posible triunfo de José Antonio Kast sería una “mala noticia”

Parisi quedó en el tercer lugar en la primera vuelta presidencial al lograr el 19,80% de los votos.

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, llamó a votar nulo en el balotaje presidencial de este domingo en Chile entre la carta oficialista, Jeannette Jara, y el líder republicano, José Antonio Kast. Según el economista, de esta manera se produciría un “ahorro para Chile”, puesto que el Servicio Electoral (Servel) paga a los candidatos por cada sufragio recibido.

05:31 hsHoy

Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña

El aspirante ultraderechista habló ante miles de seguidores detrás de un vidrio blindado y afirmó que la actual administración “generó caos, desorden e inseguridad”

Balotaje en Chile: el candidato
Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña (REUTERS)

El candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en su cierre de campaña en Temuco, donde aseguró que entregará al país “un shock de esperanza” si vence el domingo en el balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara. El aspirante ultraderechista habló ante miles de seguidores detrás de un vidrio blindado y afirmó que la actual administración “generó caos, desorden e inseguridad”.

Jeannette Jara y José Antonio

El embajador de EEUU en

Rixi Moncada reiteró que "jamás"

Incautaron un iPhone oculto en

La presidenta del CNE de

