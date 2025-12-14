“Horror”: Javier Milei condenó el ataque terrorista durante una celebración judía en Australia

Los servicios de emergencia transportan a una persona en camilla tras el tiroteo en Bondi Beach. Foto: AFP

El presidente Javier Milei condenó esta mañana el ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, Australia, durante una celebración judía, en el que al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas.

“HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así “porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO”. ÁNIMO!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

En su posteo, el mandatario citó una publicación del legislador porteño Waldo Wolff en la que se hacía eco del atentao.

“Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sidney, Australia. Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra “pero” después de pasarse 2 años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo", escribió el exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En su cuenta de esa red social, Milei también reposteó un mensaje de la diputada nacional Sabrina Ajmechet: “En Argentina, amanecemos en la víspera de Janucá con la noticia de que un atentado terrorista antisemita en Sidney provocó la muerte de más de 10 personas solo por el hecho de ser judías. Más de 10 personas, que se reunieron pacíficamente a celebrar una fiesta religiosa en una ciudad cosmopolita y Occidental, fueron asesinadas por su religión. El terrorismo y el antisemitismo matan en cualquier parte del mundo. No hay lugar para estar en el medio. Si no estamos todos juntos del mismo lado contra los que quieren destruirnos, van a lograr su objetivo. Una vez más y ante el silencio del mundo: AM ISRAEL JAI” (NdR: El pueblo de Israel vive).

Noticia en desarrollo.