Interna bonaerense: un funcionario de Kicillof se mostró con un intendente anti K en un homenaje a Manuel Dorrego

Fernando Gray (izquierda), Daniel Madeo (centro) y Carlos Bianco (derecha), en un acto de acercamiento político

Durante un homenaje a Manuel Dorrego realizado en el Cementerio de la Recoleta, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, gesticularon una cercanía inusual, mientras la interna del peronismo bonaerense permanece en una pax armada. Es que ambos dirigentes representan a dos vertientes distintas a la de la conducción de La Cámpora.

En una actividad protocolar, el careo coincidió en el marco de la conmemoración del 197º aniversario del fusilamiento del exgobernador, fundador del Partido Federal. Frente al histórico mausoleo declarado Monumento Histórico Nacional, que homenajea su figura y fue construido por Juan Manuel de Rosas, Bianco y Gray coincidieron en destacar la importancia de Dorrego.

“Dorrego, ferviente defensor del federalismo, representa los valores que debemos seguir defendiendo día a día: la justicia social, el compromiso con la soberanía popular y la construcción de un país más justo, igualitario y federal. Recordamos a un patriota ejemplar”, expresó Gray en su cuenta personal de X, donde compartió imágenes del pequeño acto.

El evento contó también con la participación del presidente del Partido Federal, Daniel Madeo, la diputada provincial Liliana Romero, el presidente del Instituto de Estudios Históricos Juan Manuel de Rosas, Gelly Cantilo, y Santiago Ceria, descendiente de Manuel Dorrego.

La presencia de "Carli” Bianco, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador, junto a Gray, adversario declarado de La Cámpora y de la conducción del PJ bonaerense encabezada por Máximo Kirchner, reflejó un punto de contacto entre sectores que compitieron con listas separadas en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, y de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En plena campaña electoral, en octubre, Fernando Gray ratificó en Infobae en vivo sus fuertes desacuerdos con el kirchnerismo y los candidatos que presentó ante el Congreso nacional. “Siempre fui candidato con el peronismo, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con la lista de Fuerza Patria porque hay personas que no me representan ahí. Me refiero específicamente, por ejemplo, a (Juan) Grabois, no me representa y, por ejemplo, La Cámpora”. Y remarcó que ambas referencias “no puede ser la voz del peronismo bonaerense".

Gray fue presidente del PJ bonaerense por un período corto de tiempo, entre 2018 y 2019. En ese entonces, era cercano al kirchnerismo. Luego de ese mandato, en el que había acordado una presidencia rotativa con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, La Cámpora le cerró la posibilidad de renovar en el cargo, pese a que el jefe comunal de Esteban Echeverría reclamó una elección interna en el partido.

El peronismo bonaerense atraviesa un proceso de reorganización tras las elecciones legislativas, con la conducción de Cristina Kirchner bajo prisión domiciliaria en San José 1111 y la inminente finalización del mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial el jueves 18 de diciembre. El Consejo Provincial partidario se reunirá al día siguiente en la Casa Cultura y Arte del municipio de Malvinas Argentinas, en un contexto de búsqueda de nuevas figuras para enfrentar al Gobierno de Javier Milei en el período 2026/2027.

Todo se produce en un contexto donde el kirchnerismo intensificó su pulseada con el “axelismo” por un cargo considerado relevante en la línea de sucesión política provincial. El kirchnerismo impulsa y promueve al senador Mario Ishii para la vicepresidencia 1° de la Cámara alta. Plantean que es una propuesta de la expresidenta Cristina Kirchner para dotar de mayor amplitud a la representación institucional del peronismo, al tratarse de un intendente. Por su lado, el espacio de Kicillof busca que ese lugar sea ocupado por la senadora por la Sexta sección electoral, Ayelén Durán. La semana pasada no hubo acuerdo para resolver ese asunto. Todos estos movimientos afectan de cerca al gobernador Kicillof, cuya relación con los sectores más alineados al kirchnerismo enfrenta constantes desafíos.

La interna del peronismo presenta sus gestualidades, mientras se suceden los aniversarios. La figura de Manuel Dorrego, fusilado por orden de Juan Lavalle el 13 de diciembre de 1828 en Navarro a los 41 años, sigue siendo un símbolo del ideario “nacional popular” y del peronismo bonaerense.