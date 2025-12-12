Política

Facundo Moyano: “No estoy tan en desacuerdo con la limitación a las cuotas solidarias de los sindicatos”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Peajes analizó la reforma laboral del Gobierno en Infobae en Vivo

Guardar
Facundo Moyano
Facundo Moyano

El sindicalista Facundo Moyano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Peajes e hijo de Hugo Moyano, manifestó en Infobae en Vivo su postura frente a la reforma laboral presentada por el Gobierno, cuyo tratamiento comenzará en el Congreso. El dirigente reconoció que no está en desacuerdo con la limitación a las cuotas solidarias, diferenciándose así de la postura mayoritaria de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el contexto de un debate que afecta el financiamiento sindical.

La reforma laboral propone limitar la denominada “cuota solidaria”, un aporte que realizan los trabajadores no afiliados para el financiamiento de los sindicatos cuando un acuerdo salarial alcanza a todo el sector. Hasta ahora, el empleador podía actuar como agente de retención incluso si el trabajador no manifestaba expresamente su consentimiento. El proyecto oficial busca que el descuento solo se aplique si el trabajador lo autoriza de manera individual, lo que recorta una vía histórica de financiamiento para las estructuras gremiales más grandes.

Moyano señaló que “muchos me van a putear” por su posición, pero sostuvo: “No estoy tan en desacuerdo. Antes el empleador definía si era agente de retención. Si el trabajador manifiesta voluntad de que sea agente de retención, me parece perfecto. En nuestro sindicato el trabajador decide”. Esta declaración evidencia una diferencia interna respecto de la estrategia tradicional de la CGT, que ha defendido con fuerza la obligatoriedad del aporte para sostener la caja sindical.

Sin embargo, el gremialista afirmó que en general la reforma “es un proyecto anti sindicatos” y advirtió que incorpora aspectos “anticonstitucionales”. Explicó que el texto permite a una empresa tercerizar personal sin que estos trabajadores puedan afiliarse a un gremio, lo que según su visión debilita la representación de los empleados. Además, remarcó que la iniciativa contiene “cosas sobreexageradas para negociar” y que algunos de los redactores del proyecto “no conocen la dinámica sindical”. “No estoy diciendo que Federico Sturzenegger o Patricia Bullrich no, pero hay cuestiones que hay que debatirlas los que estamos en la dinámica de esto”, planteó.

La regulación de las cuotas solidarias genera un impacto financiero relevante en los sindicatos más grandes y en la CGT, especialmente porque el monto de ese fondo ha sostenido históricamente su capacidad de acción política y de asistencia a los afiliados. Moyano aclaró que “si no hay conformidad del trabajador no habría que retenerle una cuota obligatoria”, y enfatizó: “El trabajador tiene que tener libertad de elección y si este gobierno es libertario tiene que serlo para todo”. Según el sindicalista, la limitación afectará principalmente a las organizaciones con mayor poder de recaudación.

En relación a otros aspectos de la reforma, Moyano cuestionó el nuevo esquema indemnizatorio, indicando que “los cálculos de la indemnización no tienen sentido”. Sobre el fondo de cese laboral, que el gobierno quiere quitar o que no sea obligatorio, advirtió que puede resultar útil para “actividades dinámicas” que requieren flexibilidad, aunque expresó dudas sobre su implementación.

El dirigente también aludió a la actitud de Unión por la Patria en la discusión laboral. “Los que quisimos discutir la cuestión laboral no tuvimos respuesta del peronismo”, lamentó. Subrayó que el actual Gobierno habilitó el debate sobre la actualización de las reglas del mercado de trabajo, un reclamo frecuente desde sectores sindicales y empresariales.

Además, Moyano se preguntó “¿quién va a controlar esto o a sancionar en el caso de incumplimiento?”, planteando interrogantes sobre la aplicación de las nuevas normas y anticipando que el debate parlamentario podría modificar puntos centrales del proyecto oficial.

Temas Relacionados

Facundo MoyanoReforma laboralCuotas solidariasInfobae en VivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Camioneros presionará el lunes por otro aumento y la Asociación Bancaria cerró su nueva paritaria

El gremio que conduce Hugo Moyano reclama una suma fija que compense el desfase inflacionario, mientras que la organización de Sergio Palazzo firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida

Camioneros presionará el lunes por

Quién es Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que se convirtió en el presidente de la UCR más joven de la historia

El intendente de Venado Tuerto llegó impulsado por el gobernador de Santa Fe tras una lista de dirigentes que se negaron a asumir el cargo. Representará la visión de Provincias Unidas y buscará iniciar un proceso de renovación

Quién es Leonel Chiarella, el

Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno no dispondrá partidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Lo confirmaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada. El Juzgado Federal de Campana decidió hoy que el Ejecutivo disponga de manera inmediata el presupuesto para aplicar esa normativa

Pese al fallo de la

La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente

El intendente de Venado Tuerto fue propuesto por Maximiliano Pullaro pero contó, además, con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas

La UCR eligió a Leonel

Cómo impacta en la millonaria “caja sindical” la limitación a las cuotas solidarias incluida en la reforma laboral

Si bien se eliminó del proyecto definitivo un artículo que jaqueaba esos aportes, quedaron otros que dificultan el pago de esos fondos que financian actualmente a los sindicatos

Cómo impacta en la millonaria
DEPORTES
El emotivo video de Lionel

El emotivo video de Lionel Scaloni dedicado al Maestro Tabárez en un homenaje en Uruguay: “Nunca olvidaré tus palabras”

Cuánto cuestan las suites de lujo que puso en venta la FIFA para ver a la selección argentina en el Mundial 2026

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

TELESHOW
El video de Ana Rosenfeld

El video de Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko en el show de Shakira que despertó rumores de romance: “¿Será?”

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

INFOBAE AMÉRICA

Aviones militares de EEUU volaron

Aviones militares de EEUU volaron a pocos kilómetros de La Orchila, la isla que sirve de refugio al dictador Nicolás Maduro

De creador del término “dinosaurio” a rival de Darwin: quién fue Richard Owen y por qué su legado transformó a la ciencia victoriana

La Unión Europea aprobó el bloqueo indefinido de USD 228.000 millones en activos rusos para la reconstrucción de Ucrania

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google