El Gobierno impulsará una agenda legislativa clave: los roles en la negociación y la contención judicial

El presidente Javier Milei junto a parte de su mesa chica en el Congreso (Maximiliano Luna)

Finalizado el proceso de redacción de los proyectos que fueron enviados al Congreso Nacional en las últimas horas, el Gobierno despliega la estrategia que le permita aprobar las reformas de segunda generación y anotarse así los primeros triunfos legislativos rumbo al 2027. Para eso, la Casa Rosada pone en marcha la táctica que adoptará y los roles que interpretarán los principales funcionarios involucrados para el inicio del tratamiento que iniciará la próxima semana en ambas cámaras en el marco del período de sesiones extraordinarias que va del 10 al 31 de diciembre con la posibilidad de extenderse hasta febrero.

Bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al frente de la mesa chica que suele reunirse semanalmente con la presencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, los interlocutores afinan y centralizan la línea política que bajarán al bloque y que instrumentarán ante los aliados. Según confirmó una importante fuente a Infobae, el equipo a cargo es amplio y varía en su composición en base a la especificidad del temario. “Hay una mesa en la que se van sentando los actores relevantes de acuerdo al proyecto. Todos entran y salen en función de sus tareas”, explicó un funcionario ante este medio.

Con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la flamante senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich como espadas legislativas, el objetivo es que cada cual encarne el debate del proyecto en base a la cámara por la cual ingresan para optimizar los tiempos. “Patricia y Martín son elenco estable siempre porque encarnan la representación de ambas cámaras. Algo similar ocurre con Adorni, pero como articulador con el Ejecutivo”, confesaron además.

De esta forma, la ex ministra de Seguridad protagonizará las conversaciones con los bloques aliados por la Reforma Laboral, pese a la resistencia de la oposición que rechaza que la Cámara alta sea la de origen dado que incluye reformas en cargas y contribuciones. De espaldas a los cuestionamientos, la idea de la libertaria es darle un tratamiento exprés la próxima semana e incluso se apunta para la titularidad de la comisión de Trabajo que dará inicio al debate. A posterior replicará el accionar en defensa de las modificaciones en el Código Penal que instrumentó el equipo de legales.

Patricia Bullrich con los senadores (Comunicación Senado)

Por su parte, el riojano hará lo propio en Diputados secundado por el jefe de bloque violeta, Gabriel Bornoroni, y por el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem en las sombras, con el Presupuesto 2026, que contempla el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal y la Ley de Glaciares. Como tercera vía, en articulación con el Poder Ejecutivo, sumará a la articulación el flamante secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que trabajará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Hay cosas que empiezan por el Senado y otras por Diputados. Vamos a intentar consolidar en cada cámara los proyectos para que no tengan ida y vuelta de nuevo”, precisó a este medio un integrante del círculo rojo del presidente Javier Milei.

Entre la nómina de los funcionarios destinados a la tarea figuran además los ministros Diego Santilli (Interior), comprometido con Adorni en la conversación con los gobernadores; Luis Caputo (Economía); y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quienes asisten a los intercambios convocados por la menor de los Milei en caso de ser necesario. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, también integra ocasionalmente las reuniones al cuidado de los aspectos legales de cada proyecto.

Bajo el mandato presidencial y en las vísperas de una semana clave, la menor de los Milei convocó al plantel a una nueva reunión ampliada este viernes a las 13 en Casa Rosada para aceitar la coordinación que le permita para cumplir con las voluntades del libertario la próxima semana. Se darán cita en un encuentro preparatorio Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Martín y Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y María Ibarzabal Murphy con la idea de terminar de definir algunos puntos del temario político para dar lugar a la articulación legislativa.

Ignacio Devitt, el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos de Manuel Adorni

Será la segunda reunión de la semana, la primera con la redacción reforma laboral terminada y enviada al Congreso. El pasado martes, en el despacho del ministro coordinador, los funcionarios se dieron cita sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, quien se encontraba en Oslo junto al mandatario.

La instrucción del mandatario es clara y quedó manifiesta en el mensaje con el que acompañó el documento de la “modernización laboral” con la rúbrica de Sturzenegger, Adorni, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello y Caputo: ”Tienen en sus manos la oportunidad de terminar con 100 años de decadencia y volver a poner a la Argentina en el sendero del progreso”.

La estrategia legal para blindar el proyecto

El articulado de la reforma laboral abrió un escenario de tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT), que se opuso a varios de los puntos que debilitan el poder sindical y convocó a una medida de fuerza de protesta para el próximo jueves 28 de diciembre luego de haberse reunido con el bloque kirchnerista en el Senado.

En Balcarce 50 preveían la posibilidad de que algunos sindicatos judicializaran varias de las propuestas contempladas y se prepararon para hacer frente a la situación. Las alarmas se encendieron cuando el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el marco del Consejo de Mayo anticipó que los gremios no se iban a quedar “de brazos cruzados”.

Los senadores del peronismo

Las advertencias fueron debidamente receptadas. “La estrategia es litigar lo que venga y vamos a ganar”, respondió un funcionario al corriente del despliegue judicial que adoptará la administración libertaria, y argumentó: “Las reformas, en especial la Laboral, están perfectamente analizadas. La vida cambió. La Argentina también”.

Producto de la puja del ala más dialoguista del Gobierno integrada por Santiago Caputo y los primos Menem, la reforma enviada no incluye las restricciones para las cuotas solidarias, como pretendía Sturzenegger con respaldo de Bullrich lo que evitó una escalada de conflicto mayor con la central. Sin embargo, en Balcarce 50 se muestran reticentes a ceder en otras observaciones y atribuyen la reacción de la central a movimientos esperables. “Es lo que tienen que hacer”, aceptan por lo bajo.

Algo similar a lo que ocurrió con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 creen que pueda ocurrir con la Reforma del Código Penal por lo que trabajan en mantener el espíritu de las redacciones de los equipos libertarios sin romper vínculos con ningún sector.