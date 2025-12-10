Política

Ricardo Lorenzetti: “El Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional”

El juez de la Corte Suprema advirtió que hay “40% de cargos vacantes” en los tribunales, y expresó su inquietud por la composición del máximo tribunal, que cuenta con tres miembros desde hace un año

Guardar
El juez Ricardo Lorenzetti se
El juez Ricardo Lorenzetti se pronunció sobre las reformas del Poder Judicial (Gustavo Gavotti)

El Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional. El 40% de vacantes es muy grande”, advirtió el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. En un nuevo reclamo a la dirigencia política, advirtió sobre la urgencia de cubrir cargos faltantes en todo el país, y de emprender reformas en el Consejo de la Magistratura y en el Poder Judicial.

Con una mirada muy crítica, el magistrado se refirió a la composición actual del máximo tribunal, que integra junto a su presidente, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz. “Tenemos una Corte mínima este año. Hay que integrarla porque no es normal. Tengo mucha relación con Cortes de otros lugares del mundo, y cuando decimos que somos tres, nos miran raro”, describió.

Para el juez, a pesar de la minoritaria composición, se hizo un “gran esfuerzo para ponernos de acuerdo en una gran cantidad de casos”. “Tenemos una gran responsabilidad institucional”, dijo durante una entrevista en radio Mitre con Eduardo Feinmann.

En ese marco, se refirió a la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el retiro y la demora en el tratamiento de pliegos para renovar a las autoridades judiciales: “Lamentablemente, los poderes ejecutivos, los últimos tres, han retirado los pliegos, pasan dos o tres años analizándolos y luego viene otro Gobierno y los retira. Tenemos un atraso extraordinario. Faltan jueces. Cuando no hay jueces es difícil que un poder judicial funcione. Hay provincias vacías”.

A lo largo de la entrevista, Lorenzetti vinculó el funcionamiento del sistema judicial con la evolución institucional de las últimas décadas, y destacó el avance en las causas judiciales que investigan a los funcionarios públicos. “En los últimos 15 años hubo más casos y sentencias de corrupción que en toda la historia argentina”, subrayó el magistrado.

Sin embargo, destacó la necesidad de mayor celeridad en los megajuicios, como la causa Cuadernos. “Tendría que ser un proceso presencial, y serlo mucho más rápido”, comentó. “La ejemplaridad de estos casos tiene que ser clara con la igualdad ante la ley, y que todos son juzgados de la misma manera. Es un mega proceso muy amplio, con muchas personas involucradas, pero es importante que los jueces hagan un esfuerzo y que tengan la dotación necesaria”, consideró.

Los jueces de la causa
Los jueces de la causa Cuadernos, con los acusados, testigos y abogados conectados de forma remota (Fotografía: RS Fotos)

El juez apuntó contra el funcionamiento del Consejo de la Magistratura: “Hay que reformar muy rápidamente el sistema de selección de jueces en Consejo de la Magistratura”. Y criticó especialmente la politización y los retrasos: “Los concursos duran seis años, ahí hay un problema muy serio”.

Para Lorenzetti, hay una dificultad generalizada y un clima de época que responde a la “desconexión entre instituciones y sociedad”. “Está cambiando el mundo, hay muchas revoluciones al mismo tiempo: está cambiando el sistema económico, el sistema ambiental, la tecnología. Frente a ese cambio tan acelerado, tenemos una dirigencia política global que no lo está viendo”, deslizó.

El magistrado advirtió sobre “el riesgo de control social enorme” a partir de los avances tecnológicos y la posible afectación de derechos individuales, sobre todo ante eventuales gobiernos autoritarios: “Los chicos dentro de unos años van a tener toda su vida en la red. Ni hablemos si hay un gobierno autoritario”.

Al mismo tiempo, valoró los avances tecnológicos aplicados al Poder Judicial, como la vigilancia electrónica y la identificación en investigaciones de narcotráfico. Sin embargo, alertó que la falta de autonomía tecnológica impide una mayor eficiencia: “Hace 20 años que no se actualiza. Podríamos brindar un servicio mucho más rápido si tuviéramos tecnología actualizada”.

"Tengo mucha relación con Cortes
"Tengo mucha relación con Cortes de otros lugares del mundo, y cuando decimos que somos tres, nos miran raro", expresó Lorenzetti.

El juez insistió en que, entre las reformas pendientes, se debe apuntar a que la primera es lograr “un Poder Judicial que sea autónomo e independiente”, porque hoy “no lo es”. “Ninguna de las decisiones importantes las podemos tomar nosotros, por ejemplo la autonomía presupuestaria o la incorporación de tecnología”, planteó, e insistió en dejar de lado las disputas políticas y centrarse en las demandas de la población.

Lorenzetti, que publicó su libro “El liderazgo del caos. Cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado” por editorial Siglo XXI, sostuvo que su ensayo apunta a brindar una “mirada más optimista sobre cómo se administra y gobierna el caos”. “Existen una gran cantidad de variables y problemas que se asemejan al caos”, apuntó.

Por último, alertó sobre las consecuencias de la distancia entre ciudadanía y sistema político: “La gente se aleja, se desconecta y se desilusiona. Esto es gravísimo para la democracia, hay muchas encuestas donde la gente se manifiesta y dice que quiere resultados. En Francia, una encuesta arrojó que no importa si se los da una democracia o un autoritarismo”, concluyó.

Temas Relacionados

Poder Judicial Ricardo Lorenzetti Corte Suprema de Justicia Consejo de la Magistratura Argentina Reforma judicial Autonomía institucionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral a pesar de que ya se conoce la letra chica

La demora en la difusión del texto tiene diferentes versiones al interior del Gobierno. Los ajustes finales y la espera del regreso del presidente Javier Milei, mientras persisten negociaciones en el Congreso sobre la conformación de comisiones clave

El Gobierno demora la publicación

Luis Petri contestó a las críticas por la compra de los F-16: “Ahora todos son sommeliers de aviones caza”

El ex ministro de Defensa se refirió a la adquisición de las aeronaves que el Gobierno le hizo a Dinamarca

Luis Petri contestó a las

El Gobierno enfrenta su primera prueba poselectoral: tensión por los tiempos para arrancar con el Presupuesto 2026

El paso inicial es la integración de la comisión de Presupuesto en Diputados. Se daba por hecho que quedaría armada este miércoles, en el inicio de extraordinarias. Faltaría cerrar trato con gobernadores. Hay recelos opositores. Y el tema pasa para la semana que viene

El Gobierno enfrenta su primera

Luis Juez habló de Victoria Villarruel: “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”

Para el senador, la vicepresidente, influenciada por quienes la rodean, habría sido víctima de la expectativa de un posible protagonismo en la línea sucesoria y aseguró que fue “devorada por el personaje”

Luis Juez habló de Victoria

El Consejo de la Magistratura dejará de estar representado por el Ministerio de Justicia en los juicios

De ahora en más, la defensa será ejercida por abogados propios, con independencia técnica y bajo supervisión del Plenario

El Consejo de la Magistratura
DEPORTES
La escabrosa trama del acoso

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada

TELESHOW
Wanda Nara mostró el primer

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

INFOBAE AMÉRICA

La Unesco declaró la cocina

La Unesco declaró la cocina italiana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La investigación del robo al Louvre reveló inéditos detalles de una “falla global” de seguridad

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”