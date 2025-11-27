Vidriera

31 fotos de la presentación de “El liderazgo del caos”, el nuevo libro de Ricardo Lorenzetti

Jueces, fiscales y referentes institucionales se reunieron en Organización Menora

Ricardo Lorenzetti durante su exposición
Ricardo Lorenzetti durante su exposición en Menora, donde desarrolló los ejes centrales de "El liderazgo del caos" ante una audiencia de jueces, fiscales y referentes institucionales.
El Gran Rabino Isaac Sacca
El Gran Rabino Isaac Sacca y el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti
El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Petrone y Jorge Gorini, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2
El fiscal Carlos Stornelli y
El fiscal Carlos Stornelli y Julián Ercolini, juez en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10
Martín Irurzun, juez de la
Martín Irurzun, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Diego Barroetaveña, juez de la
Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Ariel Lijo, titular del Juzgado
Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal
Marcelo Duffy, juez de la
Marcelo Duffy, juez de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Jorge Morán, juez de Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal
Carlos Mahiques, juez de la
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Eduardo Farah, juez de la
Eduardo Farah, juez de la Sala II Criminal y Correccional Federal
El juez de la Cámara
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos
Karina Perilli, presidenta del Tribunal
Karina Perilli, presidenta del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3
Andrés Basso, juez federal y
Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Pablo Jantus, presidente de la
Pablo Jantus, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
Mario Fera, juez de la
Mario Fera, juez de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Javier López Biscayart, juez en
Javier López Biscayart, juez en lo Penal Económico
Julio Piumato, secretario general de
Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional
Esteban Furnari, juez federal en
Esteban Furnari, juez federal en lo Contencioso y Administrativo
Juan Manuel Olima, Secretario de
Juan Manuel Olima, Secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal
Carlos Stornelli y Ricardo Gil
Carlos Stornelli y Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Ricardo Lorenzetti y Mariano Borinsky
Teddy Karagozian y Ricardo Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti con Ricardo Gil
Ricardo Lorenzetti con Ricardo Gil Lavedra, Javier López Biscayart y Gustavo Cinosi
El abogado Gustavo Ferrari y
El abogado Gustavo Ferrari y el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti
Enrique Saraví O'Keefe
Juan Manuel Garay
Ignacio Parra y Martín Peluso,
Ignacio Parra y Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nacional
Andrés Uslenghi y Luis Liberman
"El liderazgo del caos", la
"El liderazgo del caos", la nueva obra de Ricardo Lorenzetti publicada por Siglo XXI Editores, es una reflexión sobre cómo ejercer liderazgo en sociedades fragmentadas y reconstruir orientaciones comunes en contextos de inestabilidad.
Auditorio completo en Organización Menora
Auditorio completo en Organización Menora durante la presentación de "El liderazgo del caos"

Fotos: Gustavo Gavotti

