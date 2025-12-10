Laura Alonso: “Si Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros, el problema de las personas en situación de calle se reduciría un 80%”

Laura Alonso, legisladora porteña por el PRO, desde los estudios de Infobae en Vivo.

El escenario político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entró en una nueva etapa tras el recambio de autoridades y la consolidación de nuevas fuerzas en la Legislatura. En ese contexto, Laura Alonso, legisladora porteña por el PRO y ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compartió un análisis exhaustivo del panorama institucional y los retos que enfrenta la capital.

“Si Axel Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros en la provincia, yo te aseguro que el problema de las personas en situación de calle se disminuye al ochenta por ciento. Pero Kicillof no hace nada por las personas en situación de calle en la provincia”, sentenció Alonso, marcando una de las declaraciones más contundentes del encuentro.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese ámbito, Alonso relató los principales hitos de la gestión porteña, defendió el modelo de modernización y digitalización que impulsa el oficialismo, detalló el funcionamiento del presente político de la Ciudad y analizó el nuevo mapa de alianzas y adversarios en la Legislatura, donde la fragmentación y la negociación pasan a ser las reglas de juego.

Los primeros temas abordados por Alonso giraron alrededor de la modernización administrativa y educativa: “El gran cartel desde el inicio de la gestión de Jorge Macri fue empezar a ordenar la ciudad. Primero, el espacio público; luego, la lucha contra la venta ilegal en barrios como Once, Constitución, Avenida Avellaneda y Patricios. Eso sigue siendo una tarea persistente: evitar el retorno de la venta ilegal es el fruto de un trabajo sostenido”.

La legisladora defendió políticas de incorporación tecnológica a la gestión y expuso el reciente cierre de cuarenta “comedores fantasmas”, donde, según explicó, tras la digitalización de registros y la exigencia de inscripción en una aplicación específica, el Gobierno detectó domicilios inexistentes o inactivos: “Decidimos incorporar tecnología. Cada persona que necesita recibir alimentos se registra para cortar la intermediación, y así comprobamos que había cuarenta lugares donde no había nada. Es parte del mismo ordenamiento que promovemos en la ciudad”.

Alonso profundizó sobre la digitalización del sistema educativo e hizo especial énfasis en la resistencia gremial a la implementación de la huella digital para el presentismo docente: “Se probó durante todo el año, y representa la modernización del sistema. Hoy la ciudad tiene toda la información de sus alumnos digitalizada, más de doscientas toneladas de papel convertidas y los títulos se emiten en treinta y cinco días cuando antes llevaba mucho más tiempo. El uso de huella digital agiliza la gestión del presentismo y será obligatorio el año que viene. La respuesta de los docentes fue mayoritariamente positiva”.

Alonso defendió la gestión de Jorge Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Infobae en Vivo, Alonso destacó los resultados: “Seleccionamos escuelas con peor desempeño en lengua y matemática. Allí incrementamos las horas de esas materias y los resultados, según las últimas evaluaciones, mejoraron notablemente. Hemos achicado la brecha entre escuelas públicas y privadas. Eso nos motiva a seguir invirtiendo en educación, que es el capital más valioso de la ciudad”.

Uno de los puntos de mayor significado institucional fue el balance autocrítico sobre la legitimidad electoral y la demanda ciudadana. Alonso reconoció: “La Ciudad es así gracias a la exigencia del porteño, que demanda todo permanentemente. Si el ciudadano percibe que no respondemos, no estaríamos más en el Gobierno. Y tras perder las elecciones, es bueno que te den un sacudón; demuestra que hay que mejorar”.

En relación con el funcionamiento de la Legislatura y la fragmentación del cuerpo desde el avance de Unión por la Patria, La Libertad Avanza y la propia interna de Juntos por el Cambio, Alonso señaló: “Aprobar el presupuesto este año y el anterior fue fruto del trabajo conjunto. Siempre fuimos minoría y aun así logramos el acompañamiento, incluso de La Libertad Avanza y del bloque justicialista, porque supimos explicar a los legisladores opositores qué se estaba haciendo y por qué”.

Consultada por las perspectivas de alianza con el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, Alonso deslizó: “Eso lo decidirán ellos. En la Legislatura todos valemos lo mismo a la hora de votar y discutir. Nuestro trabajo es encontrar consensos, también incorporar ideas de otros bloques si son valiosas para resolver los problemas de la Ciudad”.

Desafíos

El diagnóstico institucional se completó con una visión sobre los desafíos sociales: el crecimiento de personas en situación de calle, la inseguridad y la higiene urbana. Alonso fue categórica: “Uno de los principales problemas que reclaman los vecinos es el aumento de las personas en situación de calle. En la ciudad tenemos mediciones constantes, asistencia y segmentación de paradores según perfiles: familias, mujeres, personas con adicciones, e incluso con mascotas. Siete de cada diez personas en situación de calle no son porteños, sino que llegan de otras provincias, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Si desde la provincia hubiera una política activa similar, este fenómeno disminuiría enormemente”.

La dirigente además ilustró el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en la revinculación de personas con su familia de origen y el esfuerzo logístico para brindar alojamiento. Si bien reconoció lo grave de la problemática, fue enfática en el reclamo a la provincia: “La provincia no hace absolutamente nada por las personas en situación de calle. Nos gustaría debatirlo con sus funcionarios. En nuestra ciudad hay acciones concretas, y ojalá haya un compromiso nacional y provincial, porque el problema es multisectorial”.

Laura Alonso cruzó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Si Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros, el problema de las personas en situación de calle se reduciría un 80%”.

La inseguridad ocupó otro de los ejes relevantes en la charla. La legisladora enfatizó la importancia del control policial, la revisión a personas en situación de calle y el secuestro de armas blancas: “Hemos secuestrado una cantidad de cuchillos alarmante. Algunos sirven para comer, pero otros para atacar y matar. El caso del asesinato del ingeniero Barbieri es un ejemplo del riesgo latente. La ley nacional de salud mental actual limita la capacidad de intervención y muchos jueces tienen miedo de aplicarla. Es urgente debatir este tema en el Congreso”.

En torno a los temas cotidianos señalados por los vecinos, Alonso enumeró la inseguridad, la higiene (residuos, barrenderos, subtes) y el tránsito como los principales reclamos. “Todos tenemos una cuota de responsabilidad en el tránsito. El fenómeno de la doble fila y la congestión escolar es estructural y requiere tanto políticas públicas como cambios de conducta individual”, resumió.

En materia de higiene urbana, la legisladora adelantó la implementación de tecnología para optimizar el sistema: “Desde el próximo año, los barrenderos tendrán un reloj inteligente que permitirá geolocalizarlos y chequear que se cumplan los recorridos de barrido. Tuvimos un problema fuerte en otoño y lo reconocemos, pero estamos afinando los controles y multando a las empresas responsables cuando no cumplen. Para la recolección de residuos, hay experiencias piloto en Puerto Madero que podrían extenderse a toda la ciudad en el futuro para mejorar la limpieza”.

La Legislatura porteña

Consultada sobre el perfil que llevará a la Legislatura, Alonso sintetizó: “Voy a defender una idea de ciudad moderna, que potencie su capital humano y que invierta en educación, salud, cultura y deporte. La infraestructura avanza, pero lo más importante es el talento de las personas. Buenos Aires debe ser nuevamente un motor de talento para la Argentina, la región y el mundo”.

Al evocar el desafío que implica gobernar en minoría, con fuerzas opositoras múltiples y con figuras como Daniel Angelici actuando en el tablero político porteño, dejó una definición institucional: “Legislador es quien tiene diploma entregado por la Legislatura de la Ciudad. Cuando te sentás a votar, el poder real es del legislador, más allá de otras influencias informales”.

La Legislatura porteña, el lugar donde Alonso desempeñará su nueva función como legisladora.

La entrevistada reivindicó el espíritu cívico de la ciudad y su tradición liberal: “El porteño intenso es imprescindible para la democracia. La resignación es atraso. Queremos un ciudadano activo, ese es el faro republicano de Buenos Aires”.

Finalmente, la legisladora del PRO proyectó un 2026 repleto de obras, desafíos y reformas, y aseguró que la escucha permanente a los vecinos y el contacto directo serán las claves para el equilibrio entre transformación urbana y convivencia: “La ciudad está en obra. Las grandes transformaciones siempre generan molestias, pero el resultado es una ciudad mejor para todos. Lo esencial es sostener la interlocución con los vecinos y fortalecer el capital humano”.

La entrevista completa a Laura Alonso

La entrevista a Laura Alonso, diputada porteña por el PRO

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.