Política

Laura Alonso: “Si Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros, el problema de las personas en situación de calle se reduciría un 80%”

La legisladora porteña del PRO defendió la gestión del oficialismo en la Ciudad y trazó un diagnóstico crítico sobre la articulación con la Provincia. Además, expuso los principales desafíos institucionales, sociales y urbanos que enfrenta la Legislatura tras el reordenamiento político

Guardar
Laura Alonso, legisladora porteña por
Laura Alonso, legisladora porteña por el PRO, desde los estudios de Infobae en Vivo.

El escenario político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entró en una nueva etapa tras el recambio de autoridades y la consolidación de nuevas fuerzas en la Legislatura. En ese contexto, Laura Alonso, legisladora porteña por el PRO y ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compartió un análisis exhaustivo del panorama institucional y los retos que enfrenta la capital.

“Si Axel Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros en la provincia, yo te aseguro que el problema de las personas en situación de calle se disminuye al ochenta por ciento. Pero Kicillof no hace nada por las personas en situación de calle en la provincia”, sentenció Alonso, marcando una de las declaraciones más contundentes del encuentro.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese ámbito, Alonso relató los principales hitos de la gestión porteña, defendió el modelo de modernización y digitalización que impulsa el oficialismo, detalló el funcionamiento del presente político de la Ciudad y analizó el nuevo mapa de alianzas y adversarios en la Legislatura, donde la fragmentación y la negociación pasan a ser las reglas de juego.

Los primeros temas abordados por Alonso giraron alrededor de la modernización administrativa y educativa: “El gran cartel desde el inicio de la gestión de Jorge Macri fue empezar a ordenar la ciudad. Primero, el espacio público; luego, la lucha contra la venta ilegal en barrios como Once, Constitución, Avenida Avellaneda y Patricios. Eso sigue siendo una tarea persistente: evitar el retorno de la venta ilegal es el fruto de un trabajo sostenido”.

La legisladora defendió políticas de incorporación tecnológica a la gestión y expuso el reciente cierre de cuarenta “comedores fantasmas”, donde, según explicó, tras la digitalización de registros y la exigencia de inscripción en una aplicación específica, el Gobierno detectó domicilios inexistentes o inactivos: “Decidimos incorporar tecnología. Cada persona que necesita recibir alimentos se registra para cortar la intermediación, y así comprobamos que había cuarenta lugares donde no había nada. Es parte del mismo ordenamiento que promovemos en la ciudad”.

Alonso profundizó sobre la digitalización del sistema educativo e hizo especial énfasis en la resistencia gremial a la implementación de la huella digital para el presentismo docente: “Se probó durante todo el año, y representa la modernización del sistema. Hoy la ciudad tiene toda la información de sus alumnos digitalizada, más de doscientas toneladas de papel convertidas y los títulos se emiten en treinta y cinco días cuando antes llevaba mucho más tiempo. El uso de huella digital agiliza la gestión del presentismo y será obligatorio el año que viene. La respuesta de los docentes fue mayoritariamente positiva”.

Alonso defendió la gestión de
Alonso defendió la gestión de Jorge Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Infobae en Vivo, Alonso destacó los resultados: “Seleccionamos escuelas con peor desempeño en lengua y matemática. Allí incrementamos las horas de esas materias y los resultados, según las últimas evaluaciones, mejoraron notablemente. Hemos achicado la brecha entre escuelas públicas y privadas. Eso nos motiva a seguir invirtiendo en educación, que es el capital más valioso de la ciudad”.

Uno de los puntos de mayor significado institucional fue el balance autocrítico sobre la legitimidad electoral y la demanda ciudadana. Alonso reconoció: “La Ciudad es así gracias a la exigencia del porteño, que demanda todo permanentemente. Si el ciudadano percibe que no respondemos, no estaríamos más en el Gobierno. Y tras perder las elecciones, es bueno que te den un sacudón; demuestra que hay que mejorar”.

En relación con el funcionamiento de la Legislatura y la fragmentación del cuerpo desde el avance de Unión por la Patria, La Libertad Avanza y la propia interna de Juntos por el Cambio, Alonso señaló: “Aprobar el presupuesto este año y el anterior fue fruto del trabajo conjunto. Siempre fuimos minoría y aun así logramos el acompañamiento, incluso de La Libertad Avanza y del bloque justicialista, porque supimos explicar a los legisladores opositores qué se estaba haciendo y por qué”.

Consultada por las perspectivas de alianza con el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, Alonso deslizó: “Eso lo decidirán ellos. En la Legislatura todos valemos lo mismo a la hora de votar y discutir. Nuestro trabajo es encontrar consensos, también incorporar ideas de otros bloques si son valiosas para resolver los problemas de la Ciudad”.

Desafíos

El diagnóstico institucional se completó con una visión sobre los desafíos sociales: el crecimiento de personas en situación de calle, la inseguridad y la higiene urbana. Alonso fue categórica: “Uno de los principales problemas que reclaman los vecinos es el aumento de las personas en situación de calle. En la ciudad tenemos mediciones constantes, asistencia y segmentación de paradores según perfiles: familias, mujeres, personas con adicciones, e incluso con mascotas. Siete de cada diez personas en situación de calle no son porteños, sino que llegan de otras provincias, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Si desde la provincia hubiera una política activa similar, este fenómeno disminuiría enormemente”.

La dirigente además ilustró el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en la revinculación de personas con su familia de origen y el esfuerzo logístico para brindar alojamiento. Si bien reconoció lo grave de la problemática, fue enfática en el reclamo a la provincia: “La provincia no hace absolutamente nada por las personas en situación de calle. Nos gustaría debatirlo con sus funcionarios. En nuestra ciudad hay acciones concretas, y ojalá haya un compromiso nacional y provincial, porque el problema es multisectorial”.

Laura Alonso cruzó al gobernador
Laura Alonso cruzó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Si Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros, el problema de las personas en situación de calle se reduciría un 80%”.

La inseguridad ocupó otro de los ejes relevantes en la charla. La legisladora enfatizó la importancia del control policial, la revisión a personas en situación de calle y el secuestro de armas blancas: “Hemos secuestrado una cantidad de cuchillos alarmante. Algunos sirven para comer, pero otros para atacar y matar. El caso del asesinato del ingeniero Barbieri es un ejemplo del riesgo latente. La ley nacional de salud mental actual limita la capacidad de intervención y muchos jueces tienen miedo de aplicarla. Es urgente debatir este tema en el Congreso”.

En torno a los temas cotidianos señalados por los vecinos, Alonso enumeró la inseguridad, la higiene (residuos, barrenderos, subtes) y el tránsito como los principales reclamos. “Todos tenemos una cuota de responsabilidad en el tránsito. El fenómeno de la doble fila y la congestión escolar es estructural y requiere tanto políticas públicas como cambios de conducta individual”, resumió.

En materia de higiene urbana, la legisladora adelantó la implementación de tecnología para optimizar el sistema: “Desde el próximo año, los barrenderos tendrán un reloj inteligente que permitirá geolocalizarlos y chequear que se cumplan los recorridos de barrido. Tuvimos un problema fuerte en otoño y lo reconocemos, pero estamos afinando los controles y multando a las empresas responsables cuando no cumplen. Para la recolección de residuos, hay experiencias piloto en Puerto Madero que podrían extenderse a toda la ciudad en el futuro para mejorar la limpieza”.

La Legislatura porteña

Consultada sobre el perfil que llevará a la Legislatura, Alonso sintetizó: “Voy a defender una idea de ciudad moderna, que potencie su capital humano y que invierta en educación, salud, cultura y deporte. La infraestructura avanza, pero lo más importante es el talento de las personas. Buenos Aires debe ser nuevamente un motor de talento para la Argentina, la región y el mundo”.

Al evocar el desafío que implica gobernar en minoría, con fuerzas opositoras múltiples y con figuras como Daniel Angelici actuando en el tablero político porteño, dejó una definición institucional: “Legislador es quien tiene diploma entregado por la Legislatura de la Ciudad. Cuando te sentás a votar, el poder real es del legislador, más allá de otras influencias informales”.

La Legislatura porteña, el lugar
La Legislatura porteña, el lugar donde Alonso desempeñará su nueva función como legisladora.

La entrevistada reivindicó el espíritu cívico de la ciudad y su tradición liberal: “El porteño intenso es imprescindible para la democracia. La resignación es atraso. Queremos un ciudadano activo, ese es el faro republicano de Buenos Aires”.

Finalmente, la legisladora del PRO proyectó un 2026 repleto de obras, desafíos y reformas, y aseguró que la escucha permanente a los vecinos y el contacto directo serán las claves para el equilibrio entre transformación urbana y convivencia: “La ciudad está en obra. Las grandes transformaciones siempre generan molestias, pero el resultado es una ciudad mejor para todos. Lo esencial es sostener la interlocución con los vecinos y fortalecer el capital humano”.

La entrevista completa a Laura Alonso

La entrevista a Laura Alonso, diputada porteña por el PRO

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasInfobae en VivoCiudad de Buenos AiresLegislatura de la Ciudad de Buenos AiresLegislatura porteña

Últimas Noticias

Reforma laboral: el agregado de último momento en el proyecto que le pone límites a Hugo Moyano

La versión final de la iniciativa suma a la recolección de servicios entre las actividades que deberán garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga. Qué otro punto afecta a Camioneros

Reforma laboral: el agregado de

Ricardo Lorenzetti: “El Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional”

El juez de la Corte Suprema advirtió que hay “40% de cargos vacantes” en los tribunales, y expresó su inquietud por la composición del máximo tribunal, que cuenta con tres miembros desde hace un año

Ricardo Lorenzetti: “El Poder Judicial

El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral a pesar de que ya se conoce la letra chica

La demora en la difusión del texto tiene diferentes versiones al interior del Gobierno. Los ajustes finales y la espera del regreso del presidente Javier Milei, mientras persisten negociaciones en el Congreso sobre la conformación de comisiones clave

El Gobierno demora la publicación

Luis Petri contestó a las críticas por la compra de los F-16: “Ahora todos son sommeliers de aviones caza”

El ex ministro de Defensa se refirió a la adquisición de las aeronaves que el Gobierno le hizo a Dinamarca

Luis Petri contestó a las

El Gobierno enfrenta su primera prueba poselectoral: tensión por los tiempos para arrancar con el Presupuesto 2026

El paso inicial es la integración de la comisión de Presupuesto en Diputados. Se daba por hecho que quedaría armada este miércoles, en el inicio de extraordinarias. Faltaría cerrar trato con gobernadores. Hay recelos opositores. Y el tema pasa para la semana que viene

El Gobierno enfrenta su primera
DEPORTES
La millonaria indemnización de Red

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

TELESHOW
El tenso cruce de L-Gante

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

INFOBAE AMÉRICA

El consumo de agua contaminada

El consumo de agua contaminada multiplicaría la mortalidad infantil

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

Corea del Sur impondrá sanciones a los anuncios falsos generados por la IA

El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela