Política

Tras la salida de Luis Petri, designaron a Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa

En el decreto publicado esta madrugada en Boletín Oficial, se dispuso que el ex jefe del Ejército Argentino pase a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026

El saliente ministro de Defensa,
El saliente ministro de Defensa, Luis Petri, junto al recientemente nombrado titular de la cartera, Carlos Presti

Finalmente, Carlos Alberto Presti fue oficializado como nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre, de acuerdo con la publicación en Boletín Oficial del decreto 869/2025. El nombramiento del teniente general ya había trascendido desde el Gobierno, luego de que el ex titular de la cartera Luis Petri jurara como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), por Mendoza, la semana pasada.

El decreto publicado este martes, establece que Presti asume el cargo de ministro de Defensa desde el miércoles teniendo en cuenta que las funciones de Petri finalizan hoy. “Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri (D.N.I. N° 25.887.111) al cargo de Ministro de Defensa“, confirma el texto. También agradece “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

A su vez, la normativa aclara que en caso de permanecer al frente de la cartera, Presti pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026, y a situación de pasiva desde el 10 de junio de 2026 “hasta completar el plazo de dos (2) años como máximo”.

Dicha particularidad había trascendido a fines de noviembre, cuando el presidente Javier Milei participó de la ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas. Allí, estuvieron Petri; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac -quien fue reemplazado por Marcelo Alejandro Dalle Nogare, en la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas-. También estuvo Gustavo Valverde, quien continúa al frente de la Fuerza Aérea; y el ya jubilado líder de la Armada Argentina, Carlos Allievi. En su lugar, asumió Juan Carlos Romay.

Carlos Presti era Jefe del
Carlos Presti era Jefe del Ejército Argentino

Tal como se adelantó en aquella ocasión, se esperaba que el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino asumiera sus tareas luego de la presentación de los aviones F-16.

El flamante diputado de LLA anunció su salida este lunes mediante una carta enviada al mandatario nacional. “Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, escribió.

En el texto también se dirigió a su sucesor. “Agradezco a cada oficial, suboficial, soldado y marinero de las tres Fuerzas por su compromiso inclaudicable con la Patria, al punto de estar dispuestos a entregar su vida en su defensa. La cartera de Defensa queda en las mejores manos. Le deseo a mi sucesor, el Teniente General Carlos Presti, el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023”, aseguró.

Luis Petri, durante la jura
Luis Petri, durante la jura como diputado nacional (Foto: Maximiliano Luna)

Respecto al área que deja en manos de Presti, sostuvo: “El país le debe a sus Fuerzas Armadas la independencia y la libertad, con el General San Martín, Belgrano y Güemes a la cabeza, junto a tantos otros que conformaron los Ejércitos del Norte y de los Andes liberando a medio continente. Rescatar ese pasado bañado en gloria es fundamental para posibilitar este presente, en el que nuestras Fuerzas recuperaron la capacidad de defender a los argentinos de toda amenaza exterior”.

Petri agradeció la confianza y enumeró los principales logros de su gestión, entre ellos la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación del sistema de armas F-16 y el desarrollo de operaciones estratégicas en diversas regiones del país.

“En estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico. Bajo su liderazgo, y siguiendo sus directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales”, describió.

