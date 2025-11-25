El Gobierno no le pedirá el retiro militar a Carlos Presti como condición para que asuma como ministro de Defensa

(Presidencia)

“No es necesario pedirle el pase a retiro para que asuma”, aclaró este mediodía un altísimo integrante de la Casa Rosada, una vez finalizada la ceremonia de entrega de sables que se celebró en el Salón Blanco. El aludido es el anunciado ministro de Defensa, Carlos Presti, que hasta que asuma su nueva función sigue siendo jefe del Ejército Argentino. Una de las mayores incógnitas que circunvalan a su designación es si presentará el retiro como militar: por lo que parecen indicar en la cúpula del Gobierno, buscarán que no lo haga.

En el Gobierno están interesados en que Presti se convierta en ministro de Defensa y continúe como militar en funciones. Aunque no está definida, la ceremonia de asunción del funcionario podría darse en dos semanas y se estaría buscando que jure con el uniforme militar. “Sería toda una declaración de principios de lo que queremos representar para esta nueva etapa de la gestión en el Ministerio”, indicó una fuente gubernamental a Infobae días atrás.

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana la ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas. Allí estuvo junto al saliente ministro de Defensa, Luis Petri, y la cúpula militar, compuesta por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac; y los jefes de las fuerzas Carlos Presti (Ejército), Gustavo Valverde (Fuerza Aérea) y Carlos Alievi (Armada).

Se trató de la primera ocasión en la que Milei y Presti coinciden luego de haberse hecho pública la colocación de este último como máximo responsable de la gestión y políticas de defensa. También podría ser la última en la que los demás integrantes de los jefes militares aparezcan en Casa Rosada junto al Presidente: parece un hecho de que Isaac presentará su retiro por estos días producto de que Presti tiene menor antigüedad militar y, sin embargo, a partir de su designación estaría arriba suyo en la escala jerárquica.

(Presidencia)

Una vez finalizado el acto, Presti estuvo unos minutos a solas con Milei y luego cruzó los pasillos de la Casa Rosada para dirigirse al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien fue uno de sus principales impulsores para que asuma en el cargo junto a los hermanos libertarios. En el Triángulo de Hierro parece estar firme la postura de que encare su nueva función política con status de militar en actividad.

Se trata de una decisión (aún no tomada ni oficializada, pero sí potencial) que ha generado controversia desde que se conoció la decisión de designar a Presti. Los detractores de la idea que parte del Gobierno mencionan que la Ley 19.101 indica que el personal militar en actividad tiene prohibido desempeñar funciones públicas electivas o participar en actividades de partidos políticos. Para quienes citan estos argumentos, un cargo ministerial es de naturaleza política.

El artículo 7°, inciso 6°, establece expresamente la “no aceptación ni el desempeño de funciones públicas electivas y la no participación, directa o indirecta, en las actividades de los partidos políticos” para el personal en actividad. También requiere autorización previa de la autoridad militar competente para desempeñar cualquier cargo, función o empleo ajeno a las actividades militares.

“Estamos designando a una persona como ministro de Defensa que, además, es militar. Punto. No tiene mucha más historia”, indicaba este mediodía una persona de altísima confianza del Presidente.

Infobae consultó a fuentes de la Presidencia sobre la futura composición del Ministerio de Defensa. “El ministro entrante tiene toda la potestad de decidir quiénes lo van a acompañar”, marcaron. Esto aplica tanto para su cúpula militar -es decir, el Estado Mayor Conjunto como la composición de la conducción de las tres Fuerzas Armadas-, como para la conducción de alto rango en su futura cartera ministerial.

Javier Milei y Carlos Alberto Presti

Vinculada a esta última, las áreas clave que más miran son tres: la Unidad de Gabinete de Asesores, a cargo de Luciana Carrasco (a quien Petri impulsaba como su reemplazante); la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, con Marcelo Rozas Garay a la cabeza; y la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa, liderada por Juan Battaleme.

En el Gobierno exaltan los antecedentes de Rozas Garay como un militar que asumió en la función ejecutiva, aunque al momento de hacerlo ya figuraba como Coronel retirado.

“Yo siempre dije que esta es una decisión del comandante en jefe de la fuerza. Yo, como ministro, claro está, lo asesoro, pero desde el primer momento nosotros dijimos: vamos a respaldar a las fuerzas, nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Y piensen que nosotros, allá por el 10 de diciembre, rompíamos también con una tradición: era poner civiles al frente de la Secretaría de Asuntos Militares, y yo designaba al que había sido jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, y posteriormente al coronel Rozas Garay. Y esto profundiza esa línea: hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo”, justificó Petri el domingo al ser entrevistado por A24.

En las Fuerzas Armadas miran con atención los movimientos que hagan desde el Gobierno. “Todo indicaría que debería pedir el retiro”, esgrimió a Infobae y en estricta reserva una altísima autoridad del ámbito castrense. Por el momento, todo está en análisis.