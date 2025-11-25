Política

El Gobierno no le pedirá el retiro militar a Carlos Presti como condición para que asuma como ministro de Defensa

Fuentes oficiales apoyaron que el jefe del Ejército continúe en funciones como jefe de las Fuerzas Armadas. La decisión genera debate interno y externo

Guardar
(Presidencia)
(Presidencia)

No es necesario pedirle el pase a retiro para que asuma”, aclaró este mediodía un altísimo integrante de la Casa Rosada, una vez finalizada la ceremonia de entrega de sables que se celebró en el Salón Blanco. El aludido es el anunciado ministro de Defensa, Carlos Presti, que hasta que asuma su nueva función sigue siendo jefe del Ejército Argentino. Una de las mayores incógnitas que circunvalan a su designación es si presentará el retiro como militar: por lo que parecen indicar en la cúpula del Gobierno, buscarán que no lo haga.

En el Gobierno están interesados en que Presti se convierta en ministro de Defensa y continúe como militar en funciones. Aunque no está definida, la ceremonia de asunción del funcionario podría darse en dos semanas y se estaría buscando que jure con el uniforme militar. “Sería toda una declaración de principios de lo que queremos representar para esta nueva etapa de la gestión en el Ministerio”, indicó una fuente gubernamental a Infobae días atrás.

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana la ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas. Allí estuvo junto al saliente ministro de Defensa, Luis Petri, y la cúpula militar, compuesta por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac; y los jefes de las fuerzas Carlos Presti (Ejército), Gustavo Valverde (Fuerza Aérea) y Carlos Alievi (Armada).

Se trató de la primera ocasión en la que Milei y Presti coinciden luego de haberse hecho pública la colocación de este último como máximo responsable de la gestión y políticas de defensa. También podría ser la última en la que los demás integrantes de los jefes militares aparezcan en Casa Rosada junto al Presidente: parece un hecho de que Isaac presentará su retiro por estos días producto de que Presti tiene menor antigüedad militar y, sin embargo, a partir de su designación estaría arriba suyo en la escala jerárquica.

(Presidencia)
(Presidencia)

Una vez finalizado el acto, Presti estuvo unos minutos a solas con Milei y luego cruzó los pasillos de la Casa Rosada para dirigirse al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien fue uno de sus principales impulsores para que asuma en el cargo junto a los hermanos libertarios. En el Triángulo de Hierro parece estar firme la postura de que encare su nueva función política con status de militar en actividad.

Se trata de una decisión (aún no tomada ni oficializada, pero sí potencial) que ha generado controversia desde que se conoció la decisión de designar a Presti. Los detractores de la idea que parte del Gobierno mencionan que la Ley 19.101 indica que el personal militar en actividad tiene prohibido desempeñar funciones públicas electivas o participar en actividades de partidos políticos. Para quienes citan estos argumentos, un cargo ministerial es de naturaleza política.

El artículo 7°, inciso 6°, establece expresamente la “no aceptación ni el desempeño de funciones públicas electivas y la no participación, directa o indirecta, en las actividades de los partidos políticos” para el personal en actividad. También requiere autorización previa de la autoridad militar competente para desempeñar cualquier cargo, función o empleo ajeno a las actividades militares.

“Estamos designando a una persona como ministro de Defensa que, además, es militar. Punto. No tiene mucha más historia”, indicaba este mediodía una persona de altísima confianza del Presidente.

Infobae consultó a fuentes de la Presidencia sobre la futura composición del Ministerio de Defensa. “El ministro entrante tiene toda la potestad de decidir quiénes lo van a acompañar”, marcaron. Esto aplica tanto para su cúpula militar -es decir, el Estado Mayor Conjunto como la composición de la conducción de las tres Fuerzas Armadas-, como para la conducción de alto rango en su futura cartera ministerial.

Javier Milei y Carlos Alberto
Javier Milei y Carlos Alberto Presti

Vinculada a esta última, las áreas clave que más miran son tres: la Unidad de Gabinete de Asesores, a cargo de Luciana Carrasco (a quien Petri impulsaba como su reemplazante); la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, con Marcelo Rozas Garay a la cabeza; y la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa, liderada por Juan Battaleme.

En el Gobierno exaltan los antecedentes de Rozas Garay como un militar que asumió en la función ejecutiva, aunque al momento de hacerlo ya figuraba como Coronel retirado.

“Yo siempre dije que esta es una decisión del comandante en jefe de la fuerza. Yo, como ministro, claro está, lo asesoro, pero desde el primer momento nosotros dijimos: vamos a respaldar a las fuerzas, nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Y piensen que nosotros, allá por el 10 de diciembre, rompíamos también con una tradición: era poner civiles al frente de la Secretaría de Asuntos Militares, y yo designaba al que había sido jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, y posteriormente al coronel Rozas Garay. Y esto profundiza esa línea: hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo”, justificó Petri el domingo al ser entrevistado por A24.

En las Fuerzas Armadas miran con atención los movimientos que hagan desde el Gobierno. “Todo indicaría que debería pedir el retiro”, esgrimió a Infobae y en estricta reserva una altísima autoridad del ámbito castrense. Por el momento, todo está en análisis.

Temas Relacionados

Javier MileiCarlos PrestiDefensaMinisterio de DefensaLuis Petrimilitar

Últimas Noticias

Los empresarios también reclaman ser escuchados en el debate por la reforma laboral

Mientras el Gobierno prepara una reforma laboral clave, el avance de la informalidad expone un mercado fracturado y un sector privado paralizado

Los empresarios también reclaman ser

Promueven una “Ley Anti Moyano” en la Legislatura porteña para que no se paguen indemnizaciones indebidas

Lo impulsa el legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, que insistirá en la Legislatura de CABA en una iniciativa que impide resarcimientos a los trabajadores de recolección de residuos, como reclama el Sindicato de Camioneros

Promueven una “Ley Anti Moyano”

Javier Milei encabezó la entrega de Sables las Fuerzas Armadas y se mostró con el flamante ministro de Defensa

Carlos Presti reemplazará a Luis Petri, quien asumirá su banca en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre

Javier Milei encabezó la entrega

María Eugenia Vidal: “Le dimos autorización al Presidente para privatizar ocho empresas y no se avanzó”

La diputada nacional y presidenta de la Fundación Pensar volvió a expresar diferencias con el gobierno de Javier Milei, al que le sugirió “no perder tiempo” para realizar reformas. Además, insistió en que el PRO sea alternativa a La Libertad Avanza

María Eugenia Vidal: “Le dimos

Negociaciones secretas, una prueba de fuego para la gobernabilidad y otra espada cristinista en la Magistratura

Santilli teje un acuerdo con los gobernadores y se prepara para un encuentro decisivo el viernes. Ese día juran los senadores y tienen un test clave: el caso Villaverde. La designación de una camporista en el órgano que controla a los jueces

Negociaciones secretas, una prueba de
DEPORTES
“Guerra civil” en el vestuario

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

Los gestos silenciosos de Leandro Paredes en Boca Juniors que lo convirtieron en el líder del vestuario

TELESHOW
El Puma Rodríguez fue bajado

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento en su sexto mes embarazo: “Mientras esperas”

El viaje romántico de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay: la dedicatoria de él que generó polémica

INFOBAE AMÉRICA

El embajador de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Montevideo dijo que Uruguay es el “país chico más grande del mundo”

“Cumplir año está sobrevalorado”: Pérez Reverte llegó a los 74 y abrió otra polémica

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

Bolivia elimina cuatro impuestos y anuncia reformas en el Presupuesto para reducir el 30% el gasto fiscal

La primera ministra de Japón dijo que Trump la llamó en medio de las persistentes tensiones con China